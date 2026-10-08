Λίγοι είναι οι θαυμαστές των Beatles που γνωρίζουν ότι έχουν ερμηνεύσει τραγούδι του μεγάλου μας συνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη.

Το τραγούδι «The Honeymoon Song» αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συναντήσεις της ελληνικής μουσικής με την παγκόσμια ροκ σκηνή.

Η μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού ανήκει στον Μίκη Θεοδωράκη και γράφτηκε για την αγγλοϊσπανική ταινία «Luna de Miel» (Honeymoon) που σκηνοθέτησε ο Βρετανός Μάικλ Πάουελ το 1958. Στην ταινία το τραγούδησε ο Ιταλός τραγουδιστής Μαρίνο Μαρίνι με το κουαρτέτο του με αγγλικούς στίχους του Ουίλιαμ Σάνσομ.

Στην Ελλάδα, το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία με τον τίτλο «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου». Τους στίχους τους έγραψε ο Νίκος Γκάτσος. Η πρώτη δισκογραφημένη εκτέλεση έγινε με τη φωνή της Γιοβάννας, ενώ το τραγούδι έγινε πασίγνωστο από την Μαίρη Λίντα και τον Μανώλη Χιώτη.

To «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου» από τη Γιοβάννα:

Το «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου» από τη Μαίρη Λίντα:

Όταν οι Beatles τραγούδησαν Μίκη Θεοδωράκη

Στις 16 Ιουλίου 1963, στο Studio 5 του BBC στο Λονδίνο, οι Beatles ηχογράφησαν τη δική τους διασκευή του «The Honeymoon Song».

Αν και για δεκαετίες κυκλοφορούσε μόνο σε παράνομες κασέτες, το τραγούδι κυκλοφόρησε επίσημα το 1994 στον διπλό δίσκο των Beatles «Live at the BBC».