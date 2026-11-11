Το Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου παρουσιάζει από 11 Νοεμβρίου 2026 έως 23 Ιανουαρίου 2027, την περιοδική έκθεση Όταν οι νέοι καλλιτέχνες έμαθαν να μη φοβούνται. Γουναρόπουλος, Κανέλλης, Ελευθεριάδης, Λουκόπουλος. Η έκθεση αναδεικνύει πώς ο ζωγράφος Γιώργος Γουναρόπουλος (1889-1977) λειτούργησε, κατά τη δεκαετία του 1930, ως «δάσκαλος» για τους νεότερούς του καλλιτέχνες Ορέστη Κανέλλη (1910-1979), Τάκη Ελευθεριάδη (1911-1987)και Κλέαρχο Λουκόπουλο (1906-1995).

Μέσα από την αντιπαραβολή έργων που παρέμεναν άγνωστα στην έρευνα και στο κοινό ή δεν είχαν εκτεθεί για δεκαετίες, φωτίζονται οι υφολογικές συνάφειες των τεσσάρων καλλιτεχνών και ο συνεχής διάλογός τους, θέτοντας ένα σπουδαίο ερευνητικό ζήτημα: πώς ο Γουναρόπουλος στάθηκε τότε πρότυπο πολλών Ελλήνων καλλιτεχνών, μαθαίνοντάς τους «να μη φοβούνται» να υποστηρίξουν το νέο.

Διάρκεια έκθεσης: 11 Νοεμβρίου 2026 – 23 Ιανουαρίου 2027

Εγκαίνια: Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, ώρα 19:00

Επιμέλεια έκθεσης: Σπύρος Μοσχονάς, Δρ Ιστορίας της τέχνης και Διονυσία Γιακουμή, Δρ Ιστορίας της τέχνης-Επιμελήτρια, Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου.

Συνεργάστηκε η Ζωή Χαραλαμπίδου, Μουσειολόγος, Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου

Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη-Σάββατο 9:00-16:00

Είσοδος ελεύθερη στην έκθεση και σε όλες τις εκδηλώσεις.

Με αφορμή το θέμα και τα έργα της έκθεσης θα παρουσιαστεί μία σειρά παράλληλων εκδηλώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Ομιλίες

Εισηγητής: Σπύρος Μοσχονάς, Δρ Ιστορίας της τέχνης

• Σάββατο 28 Νοεμβρίου, 11:00-12:00

Ορέστης Κανέλλης: από τη Μυτιλήνη στο Παρίσι και στον Μοντερνισμό

• Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, 11:00-12:00

Τάκης Ελευθεριάδης: Μοντερνισμός στα σοκάκια της Πέτρας και στους ελαιώνες της Λέσβου

• Σάββατο 16 Ιανουαρίου, 11:00-12:00

Κλέαρχος Λουκόπουλος: τα πρώτα βήματα ενός γλύπτη της Αφαίρεσης

Ξεναγήσεις

• Σάββατο 28 Νοεμβρίου, 12:00-13:00

Ξενάγηση στην έκθεση από τον Σπύρο Μοσχονά και απογόνους των καλλιτεχνών

• Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, 12:00-13:00

Ξενάγηση στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Γ. Γουναρόπουλου από τη Διονυσία Γιακουμή, Δρ Ιστορίας της τέχνης και Επιμελήτρια του Μουσείου

• Σάββατο 16 Ιανουαρίου, 12:00-13:00

Ξενάγηση στην έκθεση από τον Σπύρο Μοσχονά και απογόνους των καλλιτεχνών