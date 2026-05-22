Η προγραμματισμένη καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Οθέλλος» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά, παρά το έντονο ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί από το κοινό. Η παραγωγή, με πρωταγωνιστές τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, τον Μιχάλη Σαράντη, τη Στεφανία Γουλιώτη και την Ιωάννα Δεμερτζίδου, επρόκειτο να παρουσιαστεί το καλοκαίρι σε ανοιχτά θέατρα της Αθήνας αλλά και της περιφέρειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής, η απόφαση για τη ματαίωση της περιοδείας προέκυψε έπειτα από απρόβλεπτες εξελίξεις που δεν κατέστη δυνατό να αντιμετωπιστούν εγκαίρως. Όπως επισημαίνεται, η απόφαση ελήφθη έπειτα από κοινή συνεννόηση όλων των συντελεστών, σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, με βασικό στόχο τη διατήρηση της καλλιτεχνικής ποιότητας της παράστασης.

Η παραγωγή ανέφερε ακόμη ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η περιοδεία να πραγματοποιηθεί κανονικά, ωστόσο, η φύση και οι απαιτήσεις μιας καλοκαιρινής περιοδείας – με έναν συνολικό σχεδιασμό που είχε οργανωθεί εδώ και πολλούς μήνες – δεν επέτρεψαν τελικώς τις αναγκαίες προσαρμογές που θα απαιτούσαν οι νέες συνθήκες.

Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά το κοινό και τους συνεργαζόμενους φορείς για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η παράσταση να παρουσιαστεί το επόμενο καλοκαίρι. Όπως διευκρινίζεται, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση προς τους κατόχους εισιτηρίων σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων.