Σκηνές βαθιάς συγκίνησης εκτυλίχθηκαν στους δρόμους του Μάμπλους στην Ουαλία, καθώς χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στη θρυλική τραγουδίστρια των 80s, Μπόνι Τάιλερ (Bonnie Tyler). Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο σε ηλικία 75 ετών, πραγματοποίησε το τελευταίο της ταξίδι στη γενέτειρά της ενόψει της κηδείας της, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα.

Όταν η νεκροφόρα με το φέρετρο της τραγουδίστριας, τυλιγμένο με τη σημαία της Ουαλίας, έκανε την εμφάνισή της, το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους άρχισαν να τραγουδούν αυθόρμητα τη μεγαλύτερη επιτυχία της, την εμβληματική ροκ μπαλάντα «Total Eclipse of the Heart», ραίνοντας παράλληλα το όχημα με λουλούδια.

Η Μπόνι Τάιλερ, γνωστή για την πλούσια ξανθιά χαίτη της και την αξεπέραστη, χαρακτηριστική βραχνάδα στη φωνή της, άφησε την τελευταία της πνοή στις 8 Ιουλίου στην Πορτογαλία, όπου διατηρούσε κατοικία. Τα προβλήματα υγείας είχαν ξεκινήσει στις αρχές Μαΐου, όταν εισήχθη εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Φάρο για να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Στη συνέχεια, είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα προκειμένου να υποστηριχθεί ο οργανισμός της και να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της.

Λίγο καιρό πριν από την απρόσμενη νοσηλεία της, η καλλιτέχνιδα παρέμενε άκρως δημιουργική. Είχε μόλις κυκλοφορήσει το νέο της single με τίτλο «Only Love» και βρισκόταν σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την έναρξη μιας πολύμηνης ευρωπαϊκής περιοδείας.

«Ένα κορίτσι από το Σουόνσι που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του»

Ο κόσμος που κατέκλυσε τους δρόμους του Μάμπλους, προαστίου του Σουόνσι, μίλησε με συγκίνηση για το ίνδαλμά του.

«Όταν ακούσαμε για τον θάνατό της, νιώσαμε συντετριμμένοι. Η μουσική της άγγιξε τόσους πολλούς ανθρώπους… Ήταν ένα πραγματικό είδωλο», δήλωσε στο βρετανικό πρακτορείο PA η 18χρονη Κάρις Έντουαρντς.

«Ήταν ένα κορίτσι από το Σουόνσι και δεν το ξέχασε ποτέ», συμπλήρωσε με περηφάνια η 53χρονη μητέρα της, Μέλανι Σμιθ.

Η ακτινοβολία της Τάιλερ ξεπερνούσε κατά πολύ τα σύνορα της Ουαλίας. Ο 58χρονος Μάικλ Μπόουν ταξίδεψε με τον 54χρονο σύντροφό του, Άλαν Χόκινς, από το Ντέρμπι της βόρειας Αγγλίας ειδικά για την περίσταση: «Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ωραίο να έρθουμε και να αποτίσουμε φόρο τιμής. Όταν ήμουν έφηβος, η μουσική της ήταν παντού γύρω μας».

Η παρακαταθήκη και το τελευταίο «αντίο»

Γεννημένη το 1951 στο κοντινό Σκίουεν, η Τάιλερ έκανε τα πρώτα της βήματα το 1975 σε νυχτερινό κέντρο του Σουόνσι, διατηρώντας πάντα και με υπερηφάνεια την ουαλική προφορά της. Η κορυφαία στιγμή της καριέρας της ήρθε το 1983 με το «Total Eclipse of the Heart», ένα κομμάτι που 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του καταγράφει το αστρονομικό νούμερο των 1,2 δισεκατομμυρίων αναπαραγωγών στο Spotify.

Το τελευταίο «αντίο» θα ειπωθεί επίσημα τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, με την κηδεία της να τελείται στον καθεδρικό ναό του Σουόνσι. Θα ακολουθήσει μια αυστηρά ιδιωτική τελετή, στην οποία θα παρευρεθούν αποκλειστικά οι στενοί συγγενείς και οι φίλοι της αείμνηστης ερμηνεύτριας.