Ο Κιάνου Ριβς και ο Τζόνα Χιλ επινοούν μια ασυνήθιστη στρατηγική για να αντιμετωπίσουν μία απόπειρα εκβιασμού, στο πρώτο τρέιλερ της μαύρης κωμωδίας «Outcome».

Ο Χιλ σκηνοθετεί, συνυπογράφει το σενάριο και πρωταγωνιστεί στην ταινία, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Apple TV στις 10 Απριλίου, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Η ιστορία επικεντρώνεται στον Reef Hawk (Ριβς), έναν κινηματογραφικό αστέρα που προσπαθεί να ανακάμψει από προβλήματα εθισμού, όταν ανακαλύπτει ένα σχέδιο εκβιασμού εις βάρος του. Ένα μυστηριώδες βίντεο απειλεί να καταστρέψει την καριέρα του και ο Reef αναγκάζεται να δράσει.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «με τη στήριξη των κολλητών του, Kyle (Κάμερον Ντίαζ) και Xander (Ματ Μπόμερ), μαζί με τον δικηγόρο του Ira (Χιλ), ο ήρωας ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας για να επανορθώσει με όποιον θα μπορούσε να είχε αδικήσει, ελπίζοντας να εντοπίσει τον εκβιαστή. Το σενάριο, το οποίο ο Χιλ συνέγραψε με τον Έζρα Γουντς, προσφέρει μια ιδιαίτερη ματιά σε ένα αλλόκοτο, αλλά λυτρωτικό και νοσταλγικό ταξίδι στις αναμνήσεις.

Εκεί, η αναμέτρηση με το παρελθόν ίσως αποδειχθεί ο μόνος τρόπος για να σώσει το μέλλον του».

Οι Σούζαν Λούτσι, Λαβέρν Κοξ, Ντέιβιντ Σπέιντ, Μάρτιν Σκορσέζε, Ατσούκο Οκατσούκα, Ρόι Γουντ Τζούνιορ, Γουέλκερ Γουάιτ, Κάια Γκέρμπερ και η Άιβι Γουόλκ, συμπληρώνουν το καστ.

Ο Χιλ είναι επίσης στη παραγωγή μαζί με τον Ματ Ντάινς και την Άλισον Γκούντγουιν.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Χιλ χαρακτήρισε το «Outcome» ως μια μεταφορά για τη ζωή μας στα social media: «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας έχουν κάνει εμμονικούς με τη γνώμη ανθρώπων που δεν γνωρίζουμε, αντί να νοιαζόμαστε για το τι σκέφτονται εκείνοι που μας ξέρουν πραγματικά».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ