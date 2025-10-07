«Πορτρέτο ενός ανθρώπου που αρνείται απλώς να τα παρατήσει» χαρακτηρίζεται το μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ που εξετάζει το τελευταίο κεφάλαιο του «Πρίγκιπα του Σκότους» Όζι Όσμπορν.

Το «Ozzy: No Escape from Now» που κυκλοφόρησε χθες από την Paramount+, σύμφωνα με το BBC, εξετάζει τα τελευταία έξι χρόνια του Όσμπορν, από τη μάχη του με τη νόσο του Πάρκινσον μέχρι τον αποχαιρετισμό του στο Villa Park, στο Μπέρμιγχαμ συμπεριλαμβανομένων στιγμών από τα παρασκήνια της ιστορικής συναυλίας.

Ο εκτελεστικός παραγωγός Φιλ Αλεξάντερ δήλωσε ότι η ταινία είναι μια «μελέτη στην ανθεκτικότητα» που επέτρεψε στον Όσμπορν να εκφράσει πού βρισκόταν και πώς ένιωθε.

Είπε ότι η οικογένεια του σταρ είχε βασικό ρόλο, προσθέτοντας ότι στόχος ήταν να καταγραφεί το ταξίδι τους και να δουν τι πέρασαν οι ίδιοι.

Ο Όζι Όσμπορν πέθανε τον Ιούλιο, σε ηλικία 76 ετών, εβδομάδες μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία των Black Sabbath.

Χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο αντίο στον Όσμπορν στην πόλη καταγωγής του, το Μπέρμιγχαμ.

Σε σκηνοθεσία της Τάνια Αλεξάντερ και παραγωγή της Echo Velvet σε συνεργασία με την οικογένεια Όσμπορν και τα MTV Entertainment Studios, η ταινία διάρκειας δύο ωρών περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τη σύζυγο του Όζι, Σάρον και τα παιδιά του, Έιμι, Κέλι και Τζακ Όσμπορν.

Ο Φιλ Αλεξάντερ εξήγησε, σύμφωνα με το BBC ότι η ταινία δεν θα μπορούσε ποτέ να είχε γίνει χωρίς τη συμμετοχή και την ειλικρίνεια της Σάρον Όσμπορν.

«Βλέπεις όλα τα τρωτά σημεία. Βλέπεις τον αντίκτυπο που έχουν στην οικογένεια τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα υγείας του Όζι και βλέπεις την επίδραση που έχουν στον ίδιο, αλλά εξίσου βλέπεις και τον αντίκτυπο που έχουν στη μουσική του» ανέφερε.

Ο Φιλ Αλεξάντερ, ο οποίος είναι συντάκτης του περιοδικού Kerrang! είπε ότι όταν ο Όσμπορν βρισκόταν στο ναδίρ του, η μουσική είχε μια αναζωογονητική δύναμη, προσθέτοντας: «Την βλέπεις κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια σου».

Το «Ozzy: No Escape From Now» δεν προοριζόταν για μεταθανάτιο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που θα εξέταζε τα τελευταία χρόνια της ζωής του Όζι.

Η Βρετανίδα σκηνοθέτιδα με τη συγκατάθεση του θρύλου της heavy metal και τη συμμετοχή της Σάρον Όσμπορν η οποία είναι εκτελεστική παραγωγός είχε αρχίσει να γυρίζει ταινία που θα εξερευνούσε τις συνέπειες της πτώσης του Όζι που άλλαξε τη ζωή του το 2019, το κόστος που είχε στον ίδιο, την ψυχική του υγεία και την οικογένειά του, παράλληλα με τις απεγνωσμένες προσπάθειές του να επιστρέψει στη σκηνή και τη συναισθηματική καταστροφή που υπέστη όταν αναγκάστηκε να ακυρώσει την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του.

«Εν μέσω του πόνου, το “No Escape From Now” καταφέρνει επίσης να αναδείξει την παρηγοριά που βρήκε ο Όζι ξαναγράφοντας μουσική – ιδιαίτερα για αυτό που θα ήταν το τελευταίο του άλμπουμ στούντιο «Patient Number 9» – και την αποφασιστικότητά του να πει ένα τελευταίο αντίο στους θαυμαστές του, με αποκορύφωμα τη θριαμβευτική του αποχαιρετιστήρια συναυλία στο Μπέρμιγχαμ (περιτριγυρισμένος από μερικούς από τους μεγαλύτερους ροκ σταρ του πλανήτη – οι περισσότεροι από τους οποίους είναι εξαιρετικά συγκινημένοι που τιμούν τον ήρωά τους)» αναφέρει το Variety.

Στο ντοκιμαντέρ υπάρχουν σκηνές με τους μεγάλους ροκ καλλιτέχνες να συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τον πρωτοπόρο της heavy metal.

«Υπάρχει γνήσιος σεβασμός και αγάπη. Πολλοί από αυτούς τους τύπους θυμούνται πώς άλλαξε τη ζωή τους όταν ήταν παιδιά. Ο Μπίλι Κόργκαν αναστατώθηκε πολύ. Ο Τζέιμς Χέτφιλντ ήταν πραγματικά συναισθηματικά φορτισμένος. Σημαίνει τόσα πολλά με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ήταν μια εξαιρετική στιγμή για μένα, να βλέπω τον Όζι να παρακολουθεί αυτούς τους πραγματικά μεγάλους καλλιτέχνες να τραγουδούν τα τραγούδια του μπροστά του. Και ήταν πραγματικά νευρικοί, το ένιωθες αυτό. Αλλά νομίζω ότι είπαν μερικά πολύ ωραία πράγματα, και όλοι τα εννοούσαν πραγματικά» ανέφερε σε συνέντευξή της στο Variety η Τάνια Αλεξάντερ.