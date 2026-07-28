Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (Π.Ο.Θ.Α.) εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και καλεί τους εργαζόμενους στον πολιτισμό, τους δημιουργούς και τους πολίτες να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις ενάντια σε ρυθμίσεις που αλλοιώνουν τον δημόσιο χαρακτήρα της πολιτιστικής πολιτικής και προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά, την καλλιτεχνική δημιουργία και τα εργασιακά δικαιώματα.

Η κυβέρνηση, με συνοπτικές διαδικασίες, προωθεί τη μεταφορά της οικονομικής (και όχι μόνο) διαχείρισης των μνημείων σε μια Ανώνυμη Εταιρεία. Η επιλογή αυτή δημιουργεί σοβαρά θεσμικά ζητήματα, καθώς μετατρέπει την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα κρατική πολιτική για τον πολιτισμό σε κυβερνητική επιλογή, περιορίζοντας τον δημόσιο χαρακτήρα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η εκχώρηση της διαχείρισης των μνημείων:

Δημιουργεί σοβαρό θεσμικό έλλειμμα και αποδυναμώνει τον ρόλο του κράτους στην προστασία και ανάδειξη του πολιτισμού.

Ανοίγει τον δρόμο σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης και διασπάθισης δημόσιου χρήματος.

Υποβαθμίζει την πολιτιστική κληρονομιά, αντιμετωπίζοντάς την κυρίως ως τουριστικό προϊόν.

Περιορίζει την πρόσβαση Ελλήνων και ξένων πολιτών στα μνημεία και στους πολιτιστικούς πόρους.

Υποθηκεύει ένα σημαντικό τμήμα της περιουσίας του ελληνικού λαού για χρονικό διάστημα μισού αιώνα.

Παράλληλα, οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που αφορούν τον Οπτικοακουστικό Δημιουργικό Τομέα προκαλούν επίσης σοβαρές αντιδράσεις από τους εργαζόμενους και τους φορείς του χώρου.

Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει τον κινηματογράφο κυρίως ως επιχειρηματικό προϊόν και όχι ως ένα ζωντανό πεδίο καλλιτεχνικής δημιουργίας με κοινωνική και πολιτιστική αξία. Δεν περιλαμβάνει νέους τρόπους ανάπτυξης της κινηματογραφικής δημιουργίας, ούτε ουσιαστικά μέτρα στήριξης για νέους δημιουργούς και ανεξάρτητους παραγωγούς.

Την ίδια στιγμή, δεν αντιμετωπίζεται το διαχρονικό πρόβλημα της μη τήρησης από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της νομοθετικής τους υποχρέωσης να συμβάλλουν στην παραγωγή ελληνικών κινηματογραφικών έργων. Παράλληλα, οι ίδιοι σταθμοί συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση σε κρατική χρηματοδότηση ακόμη και για παραγωγές όπως ριάλιτι και τηλεπαιχνίδια. Για τον λόγο αυτό, οι σχετικές ρυθμίσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως προεκλογική εξυπηρέτηση προς τα ιδιωτικά κανάλια και όχι ως ουσιαστική πολιτική στήριξης του ελληνικού κινηματογράφου.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο δεν προβλέπει υποχρέωση συνεργασίας με επαγγελματίες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα για τις ξένες οπτικοακουστικές παραγωγές, ακυρώνοντας έναν από τους βασικούς στόχους των αναπτυξιακών αυτών εργαλείων: τη στήριξη του εγχώριου κλάδου και τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας.

Η ελληνική κινηματογραφική παραγωγή συνεχίζει να συρρικνώνεται και να παραμένει υποχρηματοδοτούμενη, ενώ απουσιάζουν ουσιαστικές εγγυήσεις για την προστασία των εργαζομένων. Δεν προβλέπεται η σύνδεση της κρατικής χρηματοδότησης με την υποχρεωτική τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, ούτε ρήτρα ανάκλησης σε περιπτώσεις παραβιάσεων. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς στα γυρίσματα καταγράφονται συχνά εξαντλητικά ωράρια (που φτάνουν έως και τις 17 ώρες), καθώς και απλήρωτες υπερωρίες.

Εκφράζουμε την ουσιαστική διαφωνία μας με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σε ζητήματα πνευματικών/συγγενικών δικαιωμάτων και εργασιακών θεμάτων, και συγκεκριμένα με:

Το Άρθρο 117 για την εύλογη αμοιβή.

Το Άρθρο 120 για τη διανομή δικαιωμάτων της πρώην ΑΕΠΙ.

Το Άρθρο 122 για το Μητρώο Απασχολουμένων στον Πολιτισμό.

Οι διατάξεις που αφορούν τον οπτικοακουστικό τομέα δεν αποτελούν μια ολοκληρωμένη πολιτική για την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής δημιουργίας. Αντίθετα, λειτουργούν ως διευκολύνσεις προς επιχειρηματικά συμφέροντα και ιδιωτικούς σταθμούς, χωρίς να αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα των δημιουργών, των εργαζομένων και της εγχώριας παραγωγής.

Ζητάμε την απόσυρση των συγκεκριμένων διατάξεων και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με όλους τους φορείς του κλάδου, ώστε να διαμορφωθεί μια πραγματική πολιτική πολιτισμού που θα στηρίζει τη δημιουργία, την εργασία και την πρόσβαση όλων στην πολιτιστική κληρονομιά.

Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις:

Τρίτη 28/07/2026 – Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση στις 12:00 στο Επταπύργιο.

Τετάρτη 29/07/2026 – Αθήνα: Συγκέντρωση στο Θησείο (ΗΣΑΠ Θησείου) στις 18:30.

Καλούμε όλους τους πολίτες να διαμαρτυρηθούμε μαζί ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τις απαράδεκτες ρυθμίσεις στον οπτικοακουστικό τομέα.

Ο πολιτισμός είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα όλων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ (Π.Ο.Θ.Α.)