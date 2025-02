Η θεατρική ομάδα Amantes παρουσιάζει το θεατρικό έργο του Ρομπέρ Τομά «Παγίδα» στο Θέατρο Βαφείο-Λάκης Καραλής.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Εύχαρις Παπαϊωάννου ενώ πρωταγωνιστούν οι Νίκος Τοτόμης, Γιάννης Παπαδόπουλος, Πάνος Ζαγαρέλος, Μαργαρίτα Λήτου, Γιάννης Ψυρίδης, Φανή Καλαντζή.

Η «Παγίδα» είναι μια εξωφρενική ιστορία μυστηρίου, που αναρωτιέται κανείς αν πρόκειται για ψυχολογικό θρίλερ ή μαύρη κωμωδία. Ο Ρομπέρ Τομά (1927-1989) έγινε διάσημος γι’ αυτό το ιδιαίτερο θεατρικό είδος, που ουσιαστικά ο ίδιος εγκαινίασε, της comédie policière, παντρεύοντας το μπουλβάρ με την αστυνομική ίντριγκα. Τα έργα του είναι απόσταξη διαβολικής διαπλοκής, αστικού καθωσπρεπισμού και ανατρεπτικού χιούμορ.

Λίγα λόγια για το έργο:

Σε ένα απομονωμένο σαλέ στις Άλπεις μια γυναίκα εξαφανίζεται. Ο σύζυγός της προσπαθεί απεγνωσμένα να τη βρει και να λύσει το μυστήριο που κρύβεται πίσω από αυτή την εξαφάνιση. Στην προσπάθειά του αυτή βρίσκεται παγιδευμένος μέσα σε έναν λαβύρινθο μυστικών, εκπλήξεων και ανατροπών, σε μια παγίδα που στήθηκε ερήμην του και από την οποία προσπαθεί μάταια να ξεφύγει. Παράξενοι επισκέπτες και ένας επιθεωρητής, που προσπαθεί να λύσει το αίνιγμα, βρίσκονται γύρω του, ενώ εκείνος παλεύει πια να σώσει τη ζωή του. Είναι θύμα μηχανορραφίας ή μήπως χάνει το μυαλό του;

Η μαεστρία του συγγραφέα τυλίγει τους θεατές, μαζί με τους ήρωες, σε έναν ιστό μυστηρίου όπου η αλήθεια και το ψέμα, τα θύματα και οι θύτες, η τρέλα και η λογική, συνυπάρχουν, εναλλάσσοντας διαρκώς τους ρόλους του «είναι» και του «φαίνεσθαι». Μέσα σε έναν καταιγιστικό ρυθμό αποκαλύψεων και ανατροπών θα βυθιστούν στην παγίδα, ψάχνοντας την έξοδο ως την τελευταία σκηνή του έργου.

Συντελεστές

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Εύχαρις Παπαϊωάννου

Μουσική επιμέλεια: Δήμητρα Καραμπεροπούλου

Σκηνικά/Κοστούμια: Ελπίδα Δημόγιαννη

Φωτισμοί: Σάββας Σουρμελίδης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Ψυκάκου

Φωτογραφίες: Πάνος Ζαγαρέλος, Μαρία Ψυκάκου

Teaser trailer: Φανή Καλαντζή

Έπιπλα: Retro So it is

Επεξεργασία μουσικής/ήχου: Irida Recording Studios

Παίζουν: Νίκος Τοτόμης, Γιάννης Παπαδόπουλος, Πάνος Ζαγαρέλος, Μαργαρίτα Λήτου, Γιάννης Ψυρίδης, Φανή Καλαντζή.

Διάρκεια: 110 λεπτά | Θέατρο Βαφείο-Λάκης Καραλής, Αγ. Όρους 16 Αθήνα

Παραστάσεις: 21/2, 28/2 και από 7/3 κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9.00 μ.μ.

Τηλ. Κρατήσεων: 6934165359, 6946186751 | Εισιτήρια: 14€, 10€