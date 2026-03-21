Ας γιορτάσουμε σήμερα την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης με το ποίημα «Η Μαρίνα των Βράχων» του Οδυσσέα Ελύτη, από το πρώτο του βιβλίο, τη συλλογή Προσανατολισμοί (1941), όπου συνταιριάζοντας την εφηβική ηλικία με την έντονη αίσθηση της ζωής χαιρετίζει την ομορφιά της ενηλικίωσης. Οι υπερρεαλιστικές εικόνες, το τοπίο της φύσης και το πολύτιμο δώρο της ίδιας της ποίησης θα μας επιτρέψουν να γιορτάσουμε μαζί και τον ερχομό της άνοιξης, θυμίζοντας πως η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης εορτάζεται στις 21 Μαρτίου, που καθιερώθηκε από την Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών το 1999 με στόχο να ακουστεί και να διαδοθεί η δύναμη «της ποιητικής έκφρασης» και να πολλαπλασιαστούν οι ευκαιρίες «να ακουστούν οι γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση».

Σκοπός της είναι να προωθήσει την ανάγνωση, τη γραφή, τη δημοσίευση και τη διδασκαλία της ποίησης σε όλο τον κόσμο και, όπως λέει η αρχική διακήρυξη της UNESCO, «να προσφέρει νέα αναγνώριση και ώθηση στα εθνικά, περιφερειακά και διεθνή κινήματα ποίησης».

Η Μαρίνα των Βράχων

Έχεις μια γεύση τρικυμίας στα χείλη – Μα πού γύριζες

Ολημερίς τη σκληρή ρέμβη της πέτρας και της θάλασσας

Αετοφόρος άνεμος γύμνωσε τους λόφους.

Γύμνωσε την επιθυμία σου ως το κόκαλο

Κι οι κόρες των ματιών σου πήρανε τη σκυτάλη της Xίμαιρας

Ριγώνοντας μ’ αφρό τη θύμηση!

Πού είναι η γνώριμη ανηφοριά του μικρού Σεπτεμβρίου

Στο κοκκινόχωμα όπου έπαιζες θωρώντας προς τα κάτω

Τους βαθιούς κυαμώνες των άλλων κοριτσιών

Τις γωνιές όπου οι φίλες σου άφηναν αγκαλιές τα δυοσμαρίνια

– Μα πού γύριζες;

Ολονυχτίς τη σκληρή ρέμβη της πέτρας και της θάλασσας

Σου ‘λεγα να μετράς μες στο γδυτό νερό τις φωτεινές του μέρες

Ανάσκελη να χαίρεσαι την αυγή των πραγμάτων

Ή πάλι να γυρνάς κίτρινους κάμπους

Μ’ ένα τριφύλλι φως στο στήθος σου ηρωίδα ιάμβου.

Έχεις μια γεύση τρικυμίας στα χείλη

Κι ένα φόρεμα κόκκινο σαν το αίμα

Βαθιά μες στο χρυσάφι του καλοκαιριού

Και τ’ άρωμα των γυακίνθων – Μα πού γύριζες

Κατεβαίνοντας προς τους γιαλούς τους κόλπους με τα βότσαλα

Ήταν εκεί ένα κρύο αρμυρό θαλασσόχορτο

Μα πιο βαθιά ένα ανθρώπινο αίσθημα που μάτωνε

Κι άνοιγες μ’ έκπληξη τα χέρια σου λέγοντας τ’ όνομά του

Ανεβαίνοντας ανάλαφρα ως τη διαύγεια των βυθών

Όπου σελάγιζε ο δικός σου ο αστερίας.

Άκουσε ο λόγος είναι των στερνών η φρόνηση

Κι ο χρόνος γλύπτης των ανθρώπων παράφορος

Κι ο ήλιος στέκεται από πάνω του θηρίο ελπίδας

Κι εσύ πιο κοντά του σφίγγεις έναν έρωτα

Έχοντας μια πικρή γεύση τρικυμίας στα χείλη.

Δεν είναι για να λογαριάζεις γαλανή ως το κόκαλο

άλλο καλοκαίρι,

Για ν’ αλλάξουνε ρέμα τα ποτάμια

Και να σε πάνε πίσω στη μητέρα τους,

Για να ξαναφιλήσεις άλλες κερασιές

Ή για να πας καβάλα στο μαΐστρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ