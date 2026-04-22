Με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή προσέλευση πραγματοποιήθηκε η αθηναϊκή πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας Sinatra! Eternity, στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έξοδό της στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Το αμφιθέατρο γέμισε ασφυκτικά από προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου, της μουσικής, της δημοσιογραφίας, της πολιτικής και της επιχειρηματικότητας, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον και τη δυναμική που συνοδεύει την ταινία ήδη από την παγκόσμια πρεμιέρα της.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» σημαντικοί διεθνείς προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων ο πρωταγωνιστής της ταινίας Rico Simonini, η βραβευμένη Ιρανή ηθοποιός και ακτιβίστρια Mahnaz Afshar, ο ηθοποιός Manu Bennett, ο καλλιτεχνικός manager Abbas Fasaei, πλαισιωμένοι από πλήθος εκλεκτών καλεσμένων, όπως ο διακεκριμένος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, οι ηθοποιοί Δημήτρης Σταρόβας, Πάνος Μουζουράκης, Λεωνίδας Κακούρης, Ηρώ Μουκίου, Ελένη Φιλίνη, Μαριέλλα Σαββίδη, Έλενα Πιερίδου, Ναταλία Δήμου, Χρύσα Κοντογιώργου, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Κωνσταντίνος Μάνος, Αγγέλα Σιδηροπούλου, Κυριακή Υψηλάντη, Βερόνικα Ηλιοπούλου, Ίρις Δούλου, οι καλλιτέχνες Γεράσιμος Ανδρεάτος, Γιάννης Σαββιδάκης, Γιάννης Γιοκαρίνης, Τζόνυ Βαβούρας, Σαλίνα Γαβαλά, ο συγγραφέας – φιλόσοφος -σκηνοθέτης Χριστόφορος Χριστοφής, οι σκηνοθέτες Δημήτρης Αρβανίτης Τάκης Δημητρακόπουλος, Ανέστης Σαρίδης, οι κινηματογραφικοί παραγωγοί Κωνσταντίνος Ανδριανόπουλος & Γιάννης Καλογερόπουλος, η πρώην βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα,

οι Ντίνα Νικολάου, Τάκης Μουζάκης, Μαρίνα Ντοτέρο, Βούλα Σαραντάρη, Άντζυ Ανδριτσοπούλου, EmilìaVodos, Μαρία Λαινά, Χρήστος Ανδριόπουλος, ο ποιητής Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος,

οι δημοσιογράφοι Γιάννης Ζουμπουλάκης, Ηλίας Φραγκούλης, Γιάννης Ραουζέος, Γιάννης Κρουσίνσκι, Ρούλα Καρπουζλή, Ρενέ Σαραντινού, Βιβή Σαραντινού, Νίκος Κεραμιδάς, Κώστας Παπαθεοδώρου, η σοπράνο Μάνια Βλαχογιάννη, η συγγραφέας Μαρία Γεωργαντά, η ψυχολόγος Θεώνη Διαμαντοπούλου, κ.α

Πριν από την έναρξη της προβολής, τον λόγο έλαβε πρώτος ο σκηνοθέτης της ταινίας Γιώργος Παπαθεοδώρου, ο οποίος ευχαρίστησε το κοινό για την παρουσία του και μίλησε για τη δημιουργική διαδρομή της παραγωγής. Στη συνέχεια, ο πρωταγωνιστής Rico Simonini εξέφρασε τη συγκίνησή του για την παρουσία του στην Αθήνα και για τη θερμή ανταπόκριση του ελληνικού κοινού. Την εισαγωγή της βραδιάς ολοκλήρωσε ο διακεκριμένος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία της ταινίας ως ένα έργο που προσεγγίζει με ευαισθησία και κινηματογραφική ωριμότητα τον διαχρονικό μύθο του Frank Sinatra.

Η προβολή ολοκληρώθηκε μέσα σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, με το κοινό να ανταποκρίνεται με ενθουσιασμό στην αισθητική και τη μουσική ταυτότητα της ταινίας. Η ατμοσφαιρική επένδυση και η κινηματογραφική αφήγηση ταξίδεψαν τους θεατές, οι οποίοι επιβράβευσαν το έργο με παρατεταμένο και θερμό χειροκρότημα.

Το SINATRA! ETERNITY επιβεβαιώνει τη δυναμική του ως ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική, διεθνή απήχηση και έναν διαχρονικό μύθο που συνεχίζει να εμπνέει.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 23 Απριλίου 2026 σε Ελλάδα και Κύπρο.