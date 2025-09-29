Παγκόσμια Πρεμιέρα στο Ντουμπάι: Το πρώτο γλυπτό παγκοσμίως που δημιουργήθηκε από τη φωνή της Μαρίας Κάλλας

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια στην Όπερα του Ντουμπάι του μνημειώδους έργου του διεθνούς φήμης Έλληνα γλύπτη Νίκου Φλώρου, με τίτλο «Echo of Casta Diva – The Maria Callas Sculpture».

Πρόκειται για το πρώτο γλυπτό στην ιστορία της τέχνης που γεννήθηκε από τη φωνή της Μαρίας Κάλλας. Η ίδια η ηχογράφηση της μεγάλης ντίβας μετατράπηκε σε οπτική και υλική μορφή, αποτυπώνοντας το ηχόγραμμα της φωνής της σε μπρούντζο και χρυσό.

Το έργο δεν είναι απλώς ένα μνημείο στην αξεπέραστη Μαρία Κάλλας· είναι μια παγκόσμια καινοτομία που επιτρέπει σε όλους να «νιώσουν» τη φωνή της:

Για όσους δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να ακούσουν, ανοίγεται ένας νέος δρόμος: μπορούν πλέον να δουν και να αγγίξουν το μεγαλείο της φωνής της Κάλλας.

Το γλυπτό αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την ουσία και τη μαγεία της φωνής της Κάλλας, δημιουργώντας ένα διαχρονικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Το γλυπτό «Echo of Casta Diva – The Maria Callas Sculpture» έχει ύψος 3 μέτρα και βάρος περίπου 300 κιλά, κατασκευασμένο από μπρούντζο και χρυσό, που αποτυπώνουν με ακρίβεια το ηχόγραμμα της φωνής της Κάλλας. Η τρισδιάστατη απεικόνιση της φωνής δημιουργεί μια συμπαγή και επιβλητική μορφή, που συνδυάζει την καλλιτεχνική αφαίρεση με την επιστημονική τεχνολογία μετατροπής ήχου σε μορφή. Το έργο επιτρέπει στον θεατή να αντιληφθεί οπτικά και υλικά την ενέργεια και την έκφραση της φωνής της Κάλλας, καθιστώντας το μοναδικό στον κόσμο.

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν από τον Διευθυντή της Όπερας Paolo Petroccelli μαζί με τον καλλιτέχνη Νίκο Φλώρο, ο οποίος μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη σημασία του έργου και τη μακροχρόνια συνεργασία του με την Όπερα του Ντουμπάι. Η ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια Elpida Loukaides – Art Historian / Curator επεξήγησε διεξοδικά τη διαδικασία και το καλλιτεχνικό αποτύπωμα του έργου, ενώ μετά τα αποκαλυπτήρια, ο Νίκος Φλώρος προσέφερε από τη νέα του συλλογή, που περιλαμβάνει και το μεγάλο γλυπτό από την άρια «Casta Diva», ένα έργο για μόνιμη εγκατάσταση στην Όπερα του Ντουμπάι.

Στα αποκαλυπτήρια παραβρέθηκαν αρκετοί επισκέπτες και καλεσμένοι από όλο τον κόσμο, από το Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι, την Ευρώπη και την Αμερική, εκπροσωπώντας προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών.

Η παρουσίαση στο Ντουμπάι αποκτά ιδιαίτερη σημασία: είναι η δεύτερη φορά που ο Νίκος Φλώρος προσκαλείται επισήμως από την Όπερα του Ντουμπάι, επιβεβαιώνοντας μια μακρόχρονη πολιτιστική συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο καλλιτέχνης έχει φιλοτεχνήσει το επίσημο πορτρέτο του Προέδρου και Πρίγκιπα του Άμπου Ντάμπι, έργο που ανήκει στην προσωπική του συλλογή, και έχει τιμηθεί ως Επίτιμος Καλλιτέχνης των ΗΑΕ στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κράτους.

Η παγκόσμια αυτή πρεμιέρα έρχεται ως φυσική συνέχεια μιας διεθνούς πορείας που περιλαμβάνει σταθμούς όπως η Βενετία, η Ρώμη και η UNESCO στο Παρίσι, όπου τα έργα του Νίκου Φλώρου συγκίνησαν κοινό και προσωπικότητες παγκόσμιου βεληνεκούς.

Η Α.Υ. Αρχιδούκισσα της Αυστρίας και Πριγκίπισσα της Τοσκάνης από την Αυτοκρατορική Οικογένεια των Χάμπσμπουργκ απέστειλε θερμό χαιρετισμό, εκφράζοντας την ιδιαίτερη εκτίμησή της για την τέχνη και τη διεθνή προβολή του έργου, τονίζοντας τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της καινοτομίας που φέρνει η δημιουργία του Νίκου Φλώρου.

Στα αποκαλυπτήρια απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόξενος της Ελληνικής Πρεσβείας στο Άμπου Ντάμπι, Παναγιώτης Κούγιας, υπογραμμίζοντας τη διεθνή αξία της ελληνικής τέχνης και την παρουσία του έργου του Νίκου Φλώρου στο Ντουμπάι.

Ο Διευθυντής της Όπερας, Paolo Petroccelli, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, τόνισε ότι η παρουσίαση του γλυπτού συνδυάστηκε με την πρεμιέρα της όπερας «Λαμποέμ» (La Bohème) του Puccini, στο πλαίσιο της έναρξης της χειμερινής περιόδου της Όπερας. Ανέφερε ότι αναμένεται ότι αρκετές χιλιάδες επισκέπτες θα περάσουν από την Όπερα τις επόμενες εβδομάδες και θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το ειδικά δημιουργημένο γλυπτό για τη Μαρία Κάλλας, το οποίο παρουσιάζει για πρώτη φορά στον κόσμο τη φωνή της ως γλυπτό.

Η έκθεση οργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από την Kate Erharde – Senior Programming Executive της Όπερας του Ντουμπάι, σε στενή συνεργασία με τον Διευθυντή Paolo Petroccelli, προσφέροντας τη σημαντική υποστήριξη για την παρουσίαση ενός διεθνούς πολιτιστικού γεγονότος υψηλού κύρους.

Ο Νίκος Φλώρος δηλώνει:

«Η φωνή της Μαρίας Κάλλας δεν μπορεί να σβήσει. Μετασχηματίζεται σε γλυπτό, σε ένα αιώνιο αποτύπωμα. Είναι βαθιά συγκινητικό να ξέρω ότι πλέον, ακόμα και άνθρωποι που δεν μπορούν να ακούσουν, μπορούν να αγγίξουν και να νιώσουν αυτό το θαύμα.»

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Όπερα του Ντουμπάι υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας, με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Άκρον, του Badounas Jewelry, που είχε την τιμή να υποστηρίξει και αυτή τη φορά τον διακεκριμένο Έλληνα γλύπτη Νίκο Φλώρο, στην εντυπωσιακή έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι, του Μαυρομάτις Παρίσι, του Pontzis Efthymios – EUROTRANS και του Ανδρέα Καπατάη – ως προσωπικού εκπροσώπου του Νίκου Φλώρου στην Κύπρο, Golden Gallery by Kapatays, προσφέροντας τη σημαντική υποστήριξη για την παρουσίαση ενός διεθνούς πολιτιστικού γεγονότος υψηλού κύρους.

Η παγκόσμια περιοδεία του γλυπτού «Echo of Casta Diva – The Maria Callas Sculpture» ξεκινά από την Όπερα του Ντουμπάι και θα ταξιδέψει σε μεγάλες πόλεις του κόσμου, όπως η Νέα Υόρκη, η Ιταλία, το Παρίσι, η Αυστραλία και η Ιαπωνία. Στα εγκαίνια στην Όπερα του Ντουμπάι παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, εκπροσωπώντας την Ευρώπη, την Αμερική, την Αυστραλία και τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας τη διεθνή σημασία και απήχηση του έργου.