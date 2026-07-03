Η νέα ταινία μεγάλου μήκους του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Αλέξη Αλεξίου («Ιστορία 52», «Τετάρτη 04:45») με τίτλο «Θάλασσα από Γυαλί», κάνει πρεμιέρα στο ιστορικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Εδιμβούργου, τον Αύγουστο. Πρόκειται για την τρίτη ταινία μεγάλου μήκους του βραβευμένου σκηνοθέτη, ένα νεο-νουάρ με στοιχεία road movie που ακολουθεί δύο γυναίκες σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο, εκτός σεζόν. Εκεί, οι ζωές τους διασταυρώνονται απρόσμενα, οδηγώντας τες σε μια κοινή πορεία, για να τεθούν αντιμέτωπες με το παρελθόν, τα οικογενειακά στερεότυπα και τις ασφυκτικές δομές μιας κλειστής επαρχιακής κοινωνίας.

Εμπνευσμένη από ταινίες όπως «Θέλμα & Λουίζ», και «Ο Ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές», η «Θάλασσα από γυαλί» αφηγείται μια επίκαιρη, βαθιά ανθρώπινη ιστορία γύρω από δύο γυναίκες που οδηγούνται σε μια απροσδόκητη συμμαχία.

«Αυτό που συνδέει (τις δύο ηρωίδες) -και ταυτόχρονα δηλητηριάζει τις ζωές τους- είναι η ενδοοικογενειακή βία και η καταπίεση. Μοιράζονται όμως και έναν κοινό στόχο: την ανάγκη να αποδεσμευτούν και να βρουν ξανά τον εαυτό τους», δηλώνει o σκηνοθέτης, στο Variety, σε ένα αποκλειστικό άρθρο όπου παρουσιάστηκαν οι πρώτες εικόνες από την ταινία, λεπτομέρειες από την υπόθεση, ενώ έκανε πρεμιέρα και το πρώτο teaser.

Το σενάριο συνυπογράφουν η Αφροδίτη Νικολαΐδου και ο Αλέξης Αλεξίου. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Ευαγγελία Ανδρεαδάκη («Smac», «Μικρά Αγγλία») και η Χριστιάνα Ματέλσκα Τόκα στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο, πλαισιωμένες από τους Μιχάλη Ιατρόπουλο («Φτηνά Τσιγάρα», «Δεκαπενταύγουστος», «Digger»), Νίκο Γεωργάκη («Λευτέρης Δημακόπουλος», «Απόντες»), Θάνο Τοκάκη («Ευτυχία», «Tokakis or What’s My Name») και Δημήτρη Τζουμάκη («Τετάρτη 04:45»).

Η υποβλητική, ατμοσφαιρική φωτογραφία του Σίμου Σαρκετζή GSC («Μικρά Αγγλία», «Πίσω από τις Θημωνιές») αποτυπώνει το τοπίο της Εύβοιας με έντονη συναισθηματική φόρτιση, μετατρέποντας το σε καθρέφτη της καταπίεσης και της βίας που βιώνουν οι χαρακτήρες.

Η ταινία κάνει παγκόσμια πρεμιέρα την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 στο πλέον ιστορικό και επιδραστικό φεστιβάλ της Μεγάλης Βρετανίας, το Φεστιβάλ Εδιμβούργου. Το φεστιβάλ του Εδιμβούργου αποτελεί το παλαιότερο «συνεχώς διεξαγόμενο» κινηματογραφικό φεστιβάλ της Ευρώπης.

Ιδρύθηκε το 1947 από τον σπουδαίο John Grierson, ιδρυτή του βρετανικού ντοκιμαντέρ. Η παλαιότερη και η νεότερη γενιά του βρετανικού κινηματογράφου αναδείχθηκε και συνδέθηκε με αυτό: Terence Davies, Ken Loach, Mike Leigh, Stephen Fears, Bill Forsyth, Shane Meadows, Danny Boyle κά. Όχι τυχαία το θρυλικό «Trainspotting» επιστρέφει φέτος στο φεστιβάλ και στην πόλη που το γέννησε 30 χρόνια μετά για μια επετειακή προβολή παρουσία όλων των συντελεστών και ένα μοναδικό DJ set από τον ίδιο τον Irvine Welsh.

Στην Ελλάδα η «Θάλασσα από γυαλί» θα κάνει πρεμιέρα το προσεχές φθινόπωρο σε διανομή της Weird Wave.

Η ταινία αποτελεί διεθνή συμπαραγωγή Ελλάδας, Βουλγαρίας Κύπρου και Σερβίας. Την παραγωγή υπογράφει η TUGO TUGO PRODUCTIONS (Ελλάδα), σε συμπαραγωγή με τις PORTOKAL (Βουλγαρία) και BARK LIKE A CAT FILMS (Κύπρος), σε συνεργασία με τις FELONY FILM (Κύπρος), MARNI FILMS (Ελλάδα), JUNGLE FILMS (Ελλάδα) και CINNERENT (Σερβία). Η ταινία υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου & Οπτικοακουστικών Μέσων (ΕΚΚΟΜΕΔ), της ΕΡΤ, του Eurimages, του Creative Europe, του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου Βουλγαρίας, του Κέντρου Κινηματογράφου Σερβίας, του Γραφείου Ελλάδας του Ιδρύματος Rosa Luxemburg, καθώς και με χρηματοδότηση από το υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου.

Ο Αλέξης Αλεξίου σπούδασε φυσική και κινηματογράφο. Η πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους «Ιστορία 52» συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ του Ρότερνταμ και σε περισσότερα από 40 διεθνή φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων το Τορόντο και το Sitges, όπου απέσπασε το Βραβείο Σεναρίου.

Η δεύτερη ταινία του, «Τετάρτη 04:45», προβλήθηκε στο διαγωνιστικό της Tribeca και σε σημαντικά φεστιβάλ όπως το Karlovy Vary και το BFI London. Η ταινία τιμήθηκε με εννέα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ανάμεσά τους τα Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας, ενώ και οι δύο αυτές ταινίες αναδείχθηκαν καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου. Το 2022 σκηνοθέτησε το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ επιστημονικής φαντασίας «Ιώτα Τελεία Ωμέγα (Ι.Ω)», γυρισμένο εξ ολοκλήρου σε φιλμ 8mm, το οποίο παρουσιάστηκε στο διαγωνιστικό του Dok Leipzig.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Θάλασσα από γυαλί» αποτελεί την πρώτη ελληνική παραγωγή που έχει μιξαριστεί με την τεχνολογία DOLBY ATMOS.