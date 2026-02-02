Παγκόσμια πρωτιά κέρδισε η τοιχογραφία του Κλεομένη Κωστόπουλου που απεικονίζει την εμβληματική Μαρία Κάλλας στην Καλαμάτα.

Ο Κλεομένης Κωστόπουλος δημιούργησε μια ολόσωμη τοιχογραφία της θρυλικής σοπράνο πάνω σε πολυκατοικία στην οδό Αριστομένους.

Το έργο του αναδείχθηκε ως το καλύτερο γκράφιτι στον κόσμο για το 2025, από το Street Art Cities, ένα διεθνές μέσο που αναδεικνύει περισσότερες από 83.000 τοιχογραφίες σε 1.918 πόλεις.

«Δώσαμε φωνή σε έναν τοίχο και ακούστηκε παντού»

«Από έναν μικρό δρόμο της πόλης, στην κορυφή του κόσμου. Τελικά τα καταφέραμε, δώσαμε φωνή σε έναν τοίχο και ακούστηκε παντού. Ευχαριστώ το Street Art Cities για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Ένα μεγάλο, ζεστό ευχαριστώ σε όλους όσους ψήφισαν, μοιράστηκαν, μίλησαν για το έργο μου. Αυτή η διάκριση είναι συλλογική», αναφέρει σε ανάρτησή του, ο καλλιτέχνης από την Πάτρα.

Και καταλήγει: «Συνεχίζω με την ίδια τόλμη, πίστη και όραμα για έναν δημόσιο χώρο που θα μας αφορά όλους. Για έναν σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό που θα αξίζει να αγαπάμε και να μοιραζόμαστε. Ψηλά το κεφάλι!».

Δείτε την ανάρτηση:

Μια τοιχογραφία γεμάτη συμβολισμούς

Η τοιχογραφία είναι γεμάτη πολυεπίπεδους συμβολισμούς: ζωή και θάνατος, ρίζες και εξέλιξη, φυσικός πλούτος και ανθρώπινες απώλειες. Στον βυθό της θάλασσας, για παράδειγμα, αποτυπώνεται να κολυμπά ο επιχειρηματίας Παπαδημητρίου, που συνέδεσε το όνομά του με τα τοπικά προϊόντα της πόλης και έφυγε πρόωρα από τη ζωή. «Αυτό είναι το ωραίο με την τέχνη στον δημόσιο χώρο», λέει, εξηγώντας ότι το ίδιο το κτήριο συνδέεται βιωματικά με αυτή την ιστορία, αφού εκεί κατοικούσε ο επιχειρηματίας.

Τα δέντρα πίσω από τη μορφή δεν έχουν πυκνή φυλλωσιά, παραπέμποντας σε ένα «τραγικό στοιχείο», ενώ τα πουλιά, από εκείνα με το εύηχο κελάηδισμα έως το κοράκι, συμπληρώνουν τον κύκλο της ζωής.

Ακόμη και η επιλογή της φωτογραφίας της Κάλλας είναι συνειδητά «πιο ανθρώπινη, πιο ταλαιπωρημένη», μακριά από τις στιλιζαρισμένες εικόνες της ντίβας. Το φόρεμα, τέλος, λειτουργεί ως αναφορά στα αγροτικά προϊόντα και την παραγωγική ταυτότητα της περιοχής.

«Δεν είναι ένα πορτρέτο της Κάλλας, αλλά ένα πορτρέτο της Καλαμάτας»

Η «Καλαμάτα» αποτέλεσε μια ιδιαίτερη περίπτωση. Το έργο προέκυψε ύστερα από πολλές συζητήσεις με τον Δήμο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Βασίλη Παπαευσταθίου, σε μια πόλη που -σύμφωνα με τον καλλιτέχνη, επιχειρούσε για πρώτη φορά μια τόσο κεντρική παρέμβαση στον δημόσιο χώρο. «Σεβόμενος απόλυτα τον δημόσιο χώρο και το γεγονός ότι η πόλη έμπαινε στη διαδικασία να αποκτήσει για πρώτη φορά τοιχογραφία σε ένα τόσο κεντρικό σημείο, ήθελα να ενασχοληθώ με το ίδιο το πρόσωπο της πόλης. Να απεικονίσω την ίδια την Καλαμάτα», εξηγεί ο Κλεομένης Κωστόπουλος.

Έτσι, η επιλογή της Μαρίας Κάλλας δεν αποτέλεσε φόρο τιμής στο πρόσωπό της, αλλά ένα συμβολικό όχημα. «Η Καλαμάτα όφειλε να είναι μια γυναικεία φιγούρα. Και επειδή είναι μια πόλη με εξωστρέφεια, τουρισμό και διεθνές κοινό που την επισκέπτεται, θεώρησα ότι η Κάλλας, λόγω και μιας μακρινής καταγωγικής σχέσης, μπορούσε να λειτουργήσει ως αντιπροσωπευτική μορφή», σημειώνει.

Παρότι το έργο «παρεξηγήθηκε» αρχικά ως ένα απλό πορτρέτο, ο εικαστικός ξεκαθαρίζει ότι «δεν είναι ένα πορτρέτο της Κάλλας, αλλά ένα πορτρέτο της Καλαμάτας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ΜΠΕ