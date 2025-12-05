Η Amazon Prime Video ανακοίνωσε την πρεμιέρα της νέας πρωτότυπης σειράς Malice, η οποία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 14 Νοεμβρίου 2025. Η σειρά, μια δραματική – μυστηριώδης παραγωγή βρετανικών προδιαγραφών, ξεχωρίζει για την υψηλή κινηματογράφηση, το εντυπωσιακό καστ και τα καθηλωτικά τοπία της Ελλάδας.

Ένα σημαντικό μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην Πάρο, από τις 7 Μαΐου έως τις 18 Ιουνίου 2024, με το νησί να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οπτική ταυτότητα της σειράς.

Το συνεργείο των περίπου 250 ατόμων εργάστηκε σε πολλές τοποθεσίες της Πάρου.

Η σειρά Malice αφηγείται μια ιστορία γεμάτη ένταση, μυστήριο και συναισθηματική δύναμη, αξιοποιώντας τις μοναδικές ομορφιές της Πάρου για να ενισχύσει τη δραματουργία και την ατμόσφαιρα της σειράς.

Πρωταγωνιστούν οι Jack Whitehall, David Duchovny και Carice van Houten, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι στη σειρά εμφανίζονται και Έλληνες ηθοποιοί, όπως ο Γιώργος Καραμίχος, ο Δημήτρης Κίτσος, ο Λευτέρης Τσάτσης, η Μαρίνα Αργυροπούλου κ.ά.

Η σειρά γυρίστηκε με τη συνδρομή του Δήμου Πάρου και με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας), οργανισμός εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της προσέλκυσης διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα αλλά και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσω της διεύθυνσης Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Δήλωση Δημάρχου Πάρου, Κώστα Μπιζά:

«Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε την πρεμιέρα της νέας πρωτότυπης σειράς “Malice”, η οποία γυρίστηκε εν μέρει στην Πάρο. Η επιλογή του νησιού μας ως βασικής σκηνής για σημαντικά σημεία των γυρισμάτων – όπως η Νάουσα, η Παροικία, η Μάρπησσα, η Αλυκή, και άλλες περιοχές – αναδεικνύει την αυθεντική κυκλαδίτικη ομορφιά που διαθέτουμε και φέρνει την Πάρο στο διεθνές προσκήνιο.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλο το συνεργείο των 250 περίπου ατόμων που εργάστηκε εδώ, καθώς και την παραγωγή για την εμπιστοσύνη που επέδειξε στο νησί μας. Η παρουσία ενός τόσο υψηλού επιπέδου καστ και η κινηματογράφηση σε μοναδικά τοπία ενισχύουν την αισθητική της Πάρου και λειτουργούν ως πολύτιμη προβολή για τον τόπο μας.

Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η σειρά δεν θα αποτελέσει μόνο ένα τηλεοπτικό γεγονός, αλλά και μια ευκαιρία για περαιτέρω τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη. Η Πάρος συνεχίζει να ανοίγει δρόμους στο χώρο της τέχνης και του κινηματογράφου, και θα είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συνεργασίες που προάγουν την προβολή του νησιού στον παγκόσμιο χάρτη, με την προϋπόθεση ότι προστατεύονται ο πολιτισμός, η φιλοξενία και η αυθεντικότητα του νησιού μας».

Πηγή: paros24.gr