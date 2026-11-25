Σε πρώτη παγκόσμια τηλεοπτική μετάδοση από το διεθνές τηλεοπτικό κανάλι Mezzo Live HD θα παρουσιαστεί το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη «Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι» την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 στις 18.00 (ώρα Ελλάδας). Η παραγωγή βιντεοσκοπήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, όπου παρουσιάστηκε με επιτυχία. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με αφορμή την πρεμιέρα του «Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι», το Mezzo παρουσιάζει τρεις ακόμα παραγωγές της ΕΛΣ στο πλαίσιο του Κύκλου Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τη Μαντάμα Μπαττερφλάι, τον Θρίαμβο της Ιουδίθ και το δίπτυχο Αλέκο – Ο πύργος του Κυανοπώγωνα. Η συνεργασία με το Mezzo Live HD υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος παρουσιάσεων της παραγωγής

Με την παγκόσμια τηλεοπτική μετάδοσή της από το Mezzo Live HD ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος παρουσιάσεων της παραγωγής «Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι», μετά τη συμμετοχή της στα Φεστιβάλ SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και την πρόσφατη επιτυχημένη παρουσίασή της στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ. Πρόκειται για ένα μεικτό θέαμα, όπου ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται σε ένα πολυδιάστατο σκηνικό σύμπαν, με άξονα νέες και παλαιότερες συνθέσεις του Γιώργου Κουμεντάκη. Τρία έργα μουσικής δωματίου, εμπνευσμένα από την ελληνική παραδοσιακή μουσική, συνομιλούν με τέσσερα ποιήματα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, τα οποία ο συνθέτης έχει μελοποιήσει σε μορφή αμανέ. Ο τραγουδιστής Ζαχαρίας Καρούνης ερμηνεύει τα ποιήματα επί σκηνής, ενώ οι χορευτές και οι μουσικοί συνοδεύουν τον τραγουδιστή με ισοκρατήματα που ο συνθέτης συνέθεσε και δίδαξε, δημιουργώντας ένα μεταφυσικό, απόκοσμο μουσικό σύμπαν γεμάτο χρώματα και ρυθμούς. Τρεις διακεκριμένοι χορογράφοι, η Πατρίσια Απέργη, ο Ηλίας Χατζηγεωργίου και η Εύα Γεωργιτσοπούλου, δημιουργούν πρωτότυπες χορογραφίες για τους εννέα χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ, σε διάλογο με τη μουσική. Τη σκηνοθεσία συνυπογράφουν ο Γιώργος Κουμεντάκης και ο Πέτρος Τουλούδης, ο οποίος δημιουργεί επίσης και την εικαστική εγκατάσταση που μεταμορφώνει τη σκηνή σε ένα κινούμενο ηχητικό τοπίο. Στην παραγωγή συμμετέχουν οι σολίστ Αγγελίνα Τκάτσεβα (σαντούρι), Γιάννης Παπατζανής (κρουστά, φωνή), καθώς και τα σύνολα Oros Ensemble και Osmosis Saxophone Quartet. Τα κοστούμια υπογράφει η Daglara και την επιμέλεια των φωτισμών του Νίκου Βλασόπουλου ο Δημήτρης Κουτάς.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, έως και τις αρχές Δεκεμβρίου 2026, το Mezzo Live HD παρουσιάζει τον Κύκλο Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ένα αφιέρωμα στο μοναδικό ελληνικό λυρικό θέατρο, που αναδεικνύει το πολυσχιδές καλλιτεχνικό του έργο και την παρουσία του στη σύγχρονη δημιουργία. Ο κύκλος περιλαμβάνει τρεις εμβληματικές παραγωγές της ΕΛΣ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα του οπερατικού ρεπερτορίου.

Παγκόσμια τηλεοπτική πρεμιέρα του νέου έργου του Γιώργου Κουμεντάκη «Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι»

Έως και τις 25 Νοεμβρίου, παρουσιάζεται η μπαρόκ όπερα Ο θρίαμβος της Ιουδίθ του Αντόνιο Βιβάλντι, σε μουσική διεύθυνση Μάρκελλου Χρυσικόπουλου και σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου. Το δίπτυχο όπερας με τον Αλέκο του Σεργκέι Ραχμάνινοφ σε σκηνοθεσία Φανί Αρντάν και τον Πύργο του Κυανοπώγωνα του Μπέλα Μπάρτοκ με την υπογραφή του Θέμελη Γλυνάτση, σε μουσική διεύθυνση του Φαμπρίτσιο Βεντούρα, παρουσιάζεται έως και τις 27 Νοεμβρίου. Ο κύκλος ολοκληρώνεται με τη Μαντάμα Μπαττερφλάι του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία του Ολιβιέ Πυ και μουσική διεύθυνση του Βασίλη Χριστόπουλου, η οποία παρουσιάζεται έως και τις 2 Δεκεμβρίου.

Λίγα λόγια για το Mezzo

Το Mezzo μεταδίδεται σε πάνω από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Από την ίδρυσή του το 1996 στη Γαλλία έως και σήμερα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια τηλεοπτικά δίκτυα για την κλασική μουσική, την όπερα και τον χορό, με φανατικούς θεατές σε όλο τον κόσμο. Στο πρόγραμμά του παρουσιάζει σημαντικές παραστάσεις όπερας και χορού, αλλά και συναυλίες από κορυφαία λυρικά θέατρα και μεγάλες αίθουσες συναυλιών του πλανήτη. Στην Ελλάδα, το Mezzo μεταδίδεται από την Magenta TV.