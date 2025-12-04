Μια διπλή εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του κορυφαίου Έλληνα συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη διοργανώθηκε χθες (Τετάρτη 3/12) από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κίνα και το Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Southwest της πόλης Τσονγκτσίνγκ, με τη συμμετοχή και της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ), κατόπιν πρόσκλησης της Ελληνικής Πρεσβείας.

Στην έναρξη της εκδήλωσης, στο γεμάτο με καθηγητές και φοιτητές αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Κίνα Δρ Ευγένιος Καλπύρης αναφέρθηκε στον συγγραφέα Καζαντζάκη, «ως φορέα της ελληνικής γλώσσας και κατ’ επέκταση του ελληνικού πολιτισμού μας».

«Ως φορέας πολιτισμού, η γλώσσα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κίνα έχει το σπάνιο προνόμιο να γράφεται και να εξελίσσεται τα τελευταία 4000 χρόνια, 40 αιώνες, κάτι που την κατατάσσει μεταξύ των αρχαιοτέρων γλωσσών που εξακολουθούν με αδιάλειπτο τρόπο να χρησιμοποιούνται έως σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δρ Καλπύρης και πρόσθεσε: «Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να δούμε τη σημερινή εκδήλωση υπό το πρίσμα της πρόσφατης ανακήρυξης της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας από τη 43η γενική διάσκεψη της UNESCO που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες εβδομάδες στη Σαμαρκάνδη».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Στασινάκης, επίτιμος πρόεδρος της ΔΕΦΝΚ, απέτισε φόρο τιμής στον μεταφραστή του Καζαντζάκη Li Chenggui, ενώ η Κατερίνα Ζωγραφιστού, πρόεδρος της ΔΕΦΝΚ, εστίασε στην παγκόσμια απήχηση του έργου του Καζαντζάκη, δίνοντας έμφαση σε πτυχές της ζωής του. Από την πλευρά της, η Έλενα Αβραμίδου, μέλος της ΔΕΦΝΚ, αναφέρθηκε στη σχέση του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα με την Κίνα.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο διευθυντής του Κέντρου για την Κίνα Cui Yanqiang, ο οποίος τόνισε ότι η αδιάκοπη αναζήτηση του Καζαντζάκη για την ελευθερία και την ειρήνη, καθώς και οι βαθυστόχαστες σκέψεις του για τη συνύπαρξη και την κοινή άνθηση των πολιτισμών, εξακολουθούν να μας εμπνέουν σχεδόν έναν αιώνα μετά.

Μετά τις ομιλίες, ακολούθησε η προβολή της πολυβραβευμένης ελληνικής ταινίας «Καζαντζάκης» του Γιάννη Σμαραγδή και μία γόνιμη συζήτηση με τους φοιτητές. Η εκδήλωση προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον και απέσπασε εξαιρετικά θετικά σχόλια από όλους τους παρευρισκομένους.

Η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη πραγματοποίησε, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κίνα, δύο ακόμα διαλέξεις σε πανεπιστήμια του Πεκίνου, ενώ θα ακολουθήσει και μία στη Σαγκάη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ