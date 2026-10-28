Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου κουβαλά στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων εικόνες από το αλβανικό μέτωπο, μα πάνω απ’ όλα τη φωνή της Σοφίας Βέμπο. Η κορυφαία ερμηνεύτρια και ηθοποιός ταυτίστηκε όσο καμία άλλη με το Έπος του ’40, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο της «Τραγουδίστριας της Νίκης».

Όταν η Βέμπο ανέβηκε στη σκηνή και παρουσίασε για πρώτη φορά το «Παιδιά της Ελλάδος παιδιά», το θέατρο σείστηκε από το παραλήρημα και τη συγκίνηση των θεατών.

Η Ζωή Τηγανουρια, συνθέτις και σολίστ ακορντεόν, δίνει τη δική της εκδοχή του θρυλικού τραγουδιού μέσα από τις όμορφη μελωδία του ακορντεόν της.