Ένα παλαιοβιβλιοπωλείο δεν είναι απλώς ένα μαγαζί που πουλάει μεταχειρισμένα βιβλία. Είναι ένας ζωντανός χώρος γεμάτος αναμνήσεις, ιστορίες και αποτυπώματα από άλλες εποχές, που καταφέρνει να κρατά ολοζώντανη τη γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα. Στα ράφια τους, είτε είσαι φανατικός βιβλιοφάγος είτε ένας απλός περαστικός, θα ανακαλύψεις θησαυρούς που έχουν εξαντληθεί προ πολλού: παλιές σπάνιες εκδόσεις, σχολικά εγχειρίδια περασμένων δεκαετιών και τίτλους που δεν πρόκειται να βρεις ποτέ στις προθήκες των σύγχρονων βιβλιοπωλείων.

Μια σταθερή αξία που ενώνει γενιές

Παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις που κλόνισαν την αγορά του βιβλίου, αυτά τα ιδιαίτερα στέκια άντεξαν στον χρόνο. Κράτησαν γερά χάρη στο μεράκι των ανθρώπων τους και την εσωτερική ανάγκη των αναγνωστών να διασώσουν τη συλλογική μας μνήμη.

Αν κάτσεις και παρατηρήσεις τον κόσμο που μπαινοβγαίνει, θα δεις κάθε ηλικία. Νέους που ψάχνουν vintage κόμικς, φοιτητές και ερευνητές που κάνουν αναζητήσεις για το πανεπιστήμιο, απαιτητικούς συλλέκτες, αλλά και ανθρώπους που απλώς θέλουν να ξαναβρούν το αγαπημένο τους βιβλίο από τα παιδικά τους χρόνια. Μπορεί με τα χρόνια η μορφή τους να άλλαξε, από τους υπαίθριους πάγκους και τα καροτσάκια του περασμένου αιώνα μέχρι τα σημερινά περιποιημένα καταστήματα, όμως η ουσία τους παραμένει ίδια. Η καρδιά τους χτυπά πάντα στο κέντρο της Αθήνας, αποτελώντας σταθερά σημεία συνάντησης και εξερεύνησης.

Μικρές εκπλήξεις και η ιστορία του Bookinist

Η γοητεία αυτών των χώρων κρύβεται στο απρόβλεπτο. Μια χειρόγραφη σημείωση στο περιθώριο μιας σελίδας, μια προσωπική αφιέρωση στην πρώτη σελίδα ή μια ξεχασμένη, σπάνια έκδοση, αρκούν για να δώσουν νέα ζωή σε ένα αντικείμενο, μόλις αυτό πέσει στα χέρια του κατάλληλου αναγνώστη.

Μια τέτοια ξεχωριστή γωνιά είναι και το παλαιοβιβλιοπωλείο Bookinist στην οδό Μαυροκορδάτου. Το δημιούργησε πριν από 13 χρόνια ο Νάσος Κούλης. Αν και ο ίδιος ξεκίνησε ως λάτρης των βινυλίων και ήθελε αρχικά να ανοίξει δισκάδικο, η παρότρυνση του πατέρα του, ο οποίος είχε μια μεγάλη συλλογή βιβλίων, τον έσπρωξε τελικά στον κόσμο του χαρτιού και του μελανιού.

Οι πρώτες του επιφυλάξεις υποχώρησαν γρήγορα, δίνοντας τη θέση τους σε ένα αληθινό πάθος. «Για να είμαι ειλικρινής, όταν ξεκινούσα, δεν φανταζόμουν ποτέ πόσο γοητευτικό θα ήταν αυτό το ταξίδι», εξομολογείται χαμογελώντας. Σήμερα, στα ράφια του θα βρει κανείς κυρίως ιστορικά και λαογραφικά βιβλία. «Πέρα από τη γενική ιστορία, γρήγορα στράφηκα σε εκδόσεις της επαρχίας. Μιλάμε για βιβλία τοπικού ενδιαφέροντος, που τυπώθηκαν σε ελάχιστα αντίτυπα, δεν επανεκδόθηκαν ποτέ και είναι απίστευτα δύσκολο να τα εντοπίσεις. Έτσι, ειδικά στον τομέα της λαογραφίας, έχω καταφέρει να συγκεντρώσω μια πολύ αξιόλογη συλλογή».

Από τον Μάρκες μέχρι τα χαμένα παραμύθια

Το κοινό του Bookinist δεν έχει στεγανά. «Έρχονται καθηγητές πανεπιστημίου, φοιτητές που ψάχνουν πηγές για τις εργασίες τους, συλλέκτες προσηλωμένοι σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, αλλά και απλοί αναγνώστες. Ξέρετε, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν μανιωδώς να ξαναδιαβάσουν το Ένα χρόνια μοναξιά του Μάρκες, αλλά αποκλειστικά σε μια συγκεκριμένη, παλιά μετάφραση;», αναφέρει ο κ. Κούλης.

Παράλληλα, επισημαίνει και μια νέα τάση που κερδίζει έδαφος: τη στροφή στα παλιά παιδικά βιβλία. «Υπάρχει τεράστια ζήτηση για εξαντλημένα παιδικά. Χωρίς υπερβολή, μου ζητάνε τουλάχιστον 3 με 4 τέτοιους τίτλους τον μήνα».

Ένα ασταμάτητο κυνήγι θησαυρού

Για τον ίδιο, το μαγαζί δεν είναι μια απλή εμπορική επιχείρηση, αλλά ένας τόπος συνάντησης και ζωντανού διαλόγου ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν. «Είναι ένα σημείο όπου άνθρωποι με το ίδιο πάθος μοιράζονται τις σκέψεις τους. Πολλές φορές, μέσα από μια συζήτηση με έναν πελάτη, άνοιξαν και για μένα νέοι δρόμοι αναζήτησης».

Στο τέλος της ημέρας, η όλη διαδικασία μοιάζει με κυνήγι θησαυρού. «Είναι μια διαρκής αναζήτηση, τόσο για εμάς όσο και για τους πελάτες. Ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία: τη λαχτάρα να βρούμε κάτι μοναδικό». Μάλιστα, ο κ. Κούλης διατηρεί μια μεγάλη λίστα αναμονής με παραγγελίες: «Μπορεί να πάρει έξι μήνες ή και έναν χρόνο μέχρι να εντοπιστεί ένα σπάνιο βιβλίο και να φτάσει στα χέρια εκείνου που το περιμένει».

Όταν τον ρωτούν ποιο θεωρεί ο ίδιος δυσεύρετο βιβλίο σήμερα, ξεχωρίζει τα Γραπτά του Γιώργου Β. Μακρή. Όσο για το αν υπάρχουν κομμάτια στη συλλογή του που, αν και του τα ζητούν επίμονα, δεν αντέχει να τα αποχωριστεί; Η απάντησή του είναι αφοπλιστικά ειλικρινής: «Ναι, υπάρχουν! Είναι κάποια βιβλία που πραγματικά δεν μπορώ να τα δώσω…».

Η κουβέντα κλείνει με μια σκέψη για την πραγματική αξία αυτών των αντικειμένων. «Προφανώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν την τιμή ενός παλαιού βιβλίου. Όμως, αν το σκεφτείς, η πραγματική του αξία είναι αυτή που του δίνουμε εμείς οι ίδιοι. Το πόσο σημαντικό είναι, συναισθηματικά και πνευματικά, να βρεθεί αυτό το βιβλίο στα χέρια μας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ