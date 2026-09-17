Μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού, παράδοσης, μουσικής και χορού πλημμύρισε την Κρήτη από τις 4 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2026, με το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Λαϊκών Παραδοσιακών Χορών «Symposium International» να ολοκληρώνεται με εντυπωσιακή επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή.

Περισσότεροι από 300 χορευτές ταξίδεψαν στην Κρήτη από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Γερμανία, την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Ρουμανία, δημιουργώντας για τέσσερις ημέρες ένα μοναδικό, πολύχρωμο μωσαϊκό πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων.Οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί είχαν δυναμική παρουσία και πρωταγωνιστικό ρόλο στο φεστιβάλ, μεταφέροντας στους συμμετέχοντες και στους θεατές εικόνες, ήχους και ρυθμούς από ολόκληρη την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η συμμετοχή των ξένων αποστολών στους ελληνικούς ρυθμούς, με χορευτές από άλλες χώρες —ανάμεσά τους και συμμετέχοντες από την Τουρκία— να χορεύουν χασάπικο και ζεϊμπέκικο, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η μουσική και ο χορός μπορούν να ξεπεράσουν σύνορα, γλώσσες και διαφορές και να ενώσουν τους ανθρώπους.

Οι 15 ομάδες που έδωσαν τον δικό τους παλμό στο φεστιβάλ

Στο 3ο «Symposium International» συμμετείχαν σχολές χορού, ακαδημίες, ομάδες και πολιτιστικοί φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που με την παρουσία και την ενέργειά τους έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν οι Dance Spirit Heraklio Σχολή Χορού, Kaparakis Dance School από την Ιεράπετρα, Karlakis Dance School από το Ηράκλειο, Ege Kultur από τη Σμύρνη, Rebeteos Dance Academy από τη Σμύρνη, Ακαδημία Ζεϊμπέκικου Γιώργος Κοκόσης, Zeinebiko από την Άγκυρα, Σχολές Χορού Σακαλή από την Κύπρο, Zeibekanthos από την Κωνσταντινούπολη, Atilla Demir από την Κωνσταντινούπολη, Ekfrasis Chania Σχολή Χορού, Corinas Group από τα Χανιά, Ekho Dance από την Κωνσταντινούπολη, In Steps Heraklio Σχολή Χορού, Petroula Tanzes από τη Γερμανία, Krikelas Team από το Διδυμότειχο, Burn the Floor Σχολή Χορού από τη Λάρισα, Zeimpekiko Netherlands από την Ολλανδία και το Χορευτικό Λαογραφικό Σωματείο «Ασκληπιός» Τρικάλων.

Η διοργάνωση ευχαριστεί θερμά κάθε σχολή, κάθε ομάδα, κάθε δάσκαλο και, φυσικά, κάθε χορευτή και χορεύτρια που ταξίδεψε στην Κρήτη και έγινε μέρος αυτής της μεγάλης συνάντησης πολιτισμών.

Δώρα Σατολιά: Μια γυναίκα με μεγάλη εμπειρία στις πρωτοποριακές διοργανώσεις

Πίσω από τη διοργάνωση βρίσκεται η Δώρα Σατολιά, μια γυναίκα με πολυετή και σημαντική εμπειρία στον χώρο των πολιτιστικών διοργανώσεων, της μουσικής και του χορού.Έχοντας πραγματοποιήσει στο παρελθόν πλήθος σημαντικών και πρωτοποριακών διοργανώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει διακριθεί και βραβευτεί για το έργο και τη δράση της. Με βασικά στοιχεία το πάθος για τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και την εξωστρέφεια, συνεχίζει να σχεδιάζει δράσεις που φέρνουν κοντά ανθρώπους, παραδόσεις και πολιτισμούς.

Η ίδια δήλωσε μετά την ολοκλήρωση του φεστιβάλ:

«Η μεγάλη συμμετοχή και η ανταπόκριση του κόσμου μάς γεμίζουν χαρά και δύναμη. Περισσότεροι από 300 χορευτές, αλλά και εκατοντάδες θεατές, έγιναν όλοι μέρος μιας μεγάλης γιορτής πολιτισμού. Περάσαμε υπέροχα και το σημαντικότερο είναι ότι ενώθηκαν άνθρωποι από διαφορετικές χώρες μέσα από τη μουσική και τον χορό. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι πίστεψαν σε αυτή τη διοργάνωση και στάθηκαν δίπλα μας, καθώς και κάθε χορευτή και κάθε ομάδα που ταξίδεψε στην Κρήτη για να γίνει μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής. Ήδη ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα, με ακόμη περισσότερες ιδέες και δυνατές διοργανώσεις».

Το 3ο «Symposium International» έκλεισε την αυλαία του αφήνοντας πίσω του εικόνες γεμάτες χρώμα, μουσική, κρητική φιλοξενία, χαμόγελα και δυνατές συγκινήσεις.

Πάνω απ’ όλα, όμως, άφησε ανθρώπους που συναντήθηκαν μέσα από τον χορό, μοιράστηκαν τις παραδόσεις τους και απέδειξαν ότι ο πολιτισμός μπορεί να δημιουργήσει δεσμούς που δεν γνωρίζουν σύνορα.

Γιατί όταν η μουσική αρχίζει και οι άνθρωποι πιάνονται στον ίδιο κύκλο, οι αποστάσεις μικραίνουν, τα σύνορα χάνονται και ο πολιτισμός γίνεται η πιο δυνατή γλώσσα επικοινωνίας.

Ηράκλειο και Χανιά στους ρυθμούς του Symposium International

Το τετραήμερο πρόγραμμα περιελάμβανε πανηγυρικές παρελάσεις στο Ηράκλειο και στα Χανιά, χορευτικές παραστάσεις, παραδοσιακά γλέντια με αυθεντικό κρητικό φαγητό, μουσική και χορό, αλλά και εκπαιδευτικά σεμινάρια παραδοσιακών χορών.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία και με θερμή ανταπόκριση από τον κόσμο, ενώ ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ανθρώπων που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή τη διοργάνωση.

Καθοριστική ήταν η στήριξη του Δημάρχου Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινού και του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχημένη διεξαγωγή των δράσεων στις δύο πόλεις.Η διοργάνωση εκφράζει επίσης τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες της στην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, στον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κρήτης Κυριάκο Κότσογλου, στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Χανίων Γιάννη Γιαννακάκη, καθώς και στον Πρόεδρο των Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλη Βλατάκη.

Η παρουσία, η συνεργασία και η πολύτιμη συμβολή όλων υπήρξαν καθοριστικές για την πραγματοποίηση και την επιτυχία του 3ου «Symposium International».

Χωρίς τη στήριξη ανθρώπων που πιστεύουν στη δύναμη του πολιτισμού και της εξωστρέφειας, μια διοργάνωση αυτού του μεγέθους δεν θα μπορούσε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικές παραδόσεις, να ανταλλάξουν εμπειρίες, να διδάξουν και να διδαχθούν χορούς και να δημιουργήσουν νέες φιλίες.

Παράλληλα, οι πολίτες και οι επισκέπτες που βρέθηκαν στις εκδηλώσεις έγιναν μέρος μιας μεγάλης γιορτής που μετέφερε ένα δυνατό μήνυμα ενότητας μέσα από τον πολιτισμό.

Για τη διοργάνωση, το μήνυμα του «Symposium International» είναι σαφές: η μουσική και ο χορός αποτελούν μια παγκόσμια γλώσσα που προάγει τον πολιτισμό, δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας και φέρνει πιο κοντά τους λαούς.

Δείτε την παρέλαση της Ειρήνης των λαών στο Ηράκλειο :

Δείτε την χορευτική παράσταση από το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Λαϊκών Παραδοσιακών Χορών «Symposium International» στην Κρήτη: