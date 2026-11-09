Πέντε φίλοι, ένα κερδισμένο Τζόκερ και ένα δίλημμα που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Σε ποιον ανήκουν τελικά τα κέρδη και μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάποιος για να διεκδικήσει το μερίδιό του;

Μια ιστορία με έντονο κοινωνικό προβληματισμό, ανατροπές και ανθρώπινες συγκρούσεις έρχεται στη μεγάλη οθόνη μέσα από τη νέα ταινία «Οβολός», σε σκηνοθεσία και σενάριο του Κώστα Χαραλάμπους, με πρωταγωνιστή τον Πάνο Βλάχο και ένα εξαιρετικό σύνολο καταξιωμένων ηθοποιών.

Η ταινία μάς μεταφέρει στην Ελλάδα του 2014, την περίοδο που η οικονομική κρίση βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Πέντε συνάδελφοι, που έχουν μόλις χάσει τη δουλειά τους, βρίσκονται ξαφνικά μπροστά σε μια απρόσμενη εξέλιξη: ένα δελτίο Τζόκερ κερδίζει. Έξι αριθμοί που υπόσχονται να αλλάξουν τη ζωή τους, αλλά αντί για ευτυχία φέρνουν στην επιφάνεια διεκδικήσεις, καχυποψία και συγκρούσεις.

Ποιος δικαιούται τα χρήματα; Εκείνος που έδωσε τους αριθμούς ή εκείνος που κατέθεσε το δελτίο; Και όταν στη μέση μπαίνουν μεγάλα χρηματικά ποσά, πόσο αντέχουν η φιλία, η εμπιστοσύνη και οι ανθρώπινες σχέσεις;

Σε μια κοινωνία που δοκιμάζεται, το χρήμα γίνεται η αφορμή για να αποκαλυφθούν κρυμμένες προθέσεις και να δοκιμαστούν οι ηθικές αντοχές των ανθρώπων. Η τύχη μετατρέπεται σε κατάρα και μια παρέα φίλων βρίσκεται αντιμέτωπη με επιλογές που κανείς δεν γνωρίζει πού μπορούν να οδηγήσουν.

Μέσα από τον «Οβολό», ο Κώστας Χαραλάμπους καταθέτει ένα σύγχρονο κοινωνικό σχόλιο για την κρίση, την ανασφάλεια, την ανθρώπινη απληστία και την απουσία ενσυναίσθησης. Όπως επισημαίνει και στο σκηνοθετικό του σημείωμα, το κακό δεν εμφανίζεται πάντα με θόρυβο. Μπορεί να κρύβεται στην αδιαφορία, στην ανοχή της αδικίας και στην άρνηση να αναλάβουμε την ευθύνη απέναντι στον συνάνθρωπό μας.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Πάνος Βλάχος, πλαισιωμένος από τους Κωνσταντίνο Μπιμπή, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Έφη Γούση και Μαρία Οικονόμου. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Κώστας Αρζόγλου, Λεωνίδας Κακούρης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιωργής Τσουρής, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Χρήστος Κάλοου, Γιώργος Γαρνάβος και πολλοί ακόμη αξιόλογοι ηθοποιοί.

Ο σκηνοθέτης Κώστας Χαραλάμπους, μετά την κινηματογραφική μεταφορά του «Καπετάν Μιχάλη» του Νίκου Καζαντζάκη, επιστρέφει με μια διαφορετική, σύγχρονη κινηματογραφική ιστορία, που θέτει ένα ηθικό ερώτημα χωρίς εύκολες απαντήσεις.

Η ταινία πραγματοποίησε την ελληνική πρεμιέρα της την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του 67ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ως Ειδική Προβολή.

Ο «Οβολός» κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλη την Ελλάδα στις 3 Δεκεμβρίου, από την TFG.

Μια ταινία που θέτει ένα ερώτημα το οποίο αξίζει να σκεφτούμε όλοι: Αν η τύχη σού χαρίσει μια περιουσία, τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις για να την κρατήσεις;

Ταυτότητα ταινίας:

Τίτλος: Οβολός

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Κώστας Χαραλάμπους

Πρωταγωνιστεί: Πάνος Βλάχος

Είδος: Κοινωνικό δράμα

Διάρκεια: 120 λεπτά

Παραγωγή: Eyesin Productions

Διανομή: TFG

Πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες: 3 Δεκεμβρίου