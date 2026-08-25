Στις πανελλήνιες εκδηλώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο συμμετέχει ενεργά η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Μουσική βραδιά στο κέντρο τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης σπηλαίου Θεόπετρας

Τη νύχτα της Πανσελήνου, την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας θα παραμείνει ανοικτό για το κοινό από τις 20:00 έως τις 24:00 με ελεύθερη είσοδο.

Παράλληλα, στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου, ο Δήμος Μετεώρων διοργανώνει μουσική εκδήλωση με τίτλο:

«Αυγουστιάτικες Νότες στο Ασημένιο Φως της Πανσελήνου» (Ώρα έναρξης: 20:30)

Στη μουσική βραδιά, η ερμηνεύτρια Μαρία Βαφειάδου και η πιανίστρια Θεανώ Χειράκη θα παρουσιάσουν ένα νοσταλγικό ρεπερτόριο, προσαρμοσμένο στη μοναδική ατμόσφαιρα της αυγουστιάτικης νύχτας.

Η είσοδος τόσο στο Κέντρο Τεκμηρίωσης όσο και στη μουσική παράσταση θα είναι απολύτως δωρεάν για όλους τους επισκέπτες.

Νυχτερινή περιήγηση σε σπήλαιο και μουσείο Πετραλώνων

Την ίδια νύχτα, το Σπήλαιο Πετραλώνων και το Μουσείο Πετραλώνων θα συμμετάσχουν στον εορτασμό, παραμένοντας ανοικτά για τους επισκέπτες από τις 20:00 έως τις 24:00 με ελεύθερη είσοδο.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη σπάνια ευκαιρία να περιηγηθούν νυχτερινές ώρες σε ένα από τα πλέον εμβληματικά σπήλαια της Ευρώπης και να θαυμάσουν από κοντά τα σπουδαία παλαιολιθικά ευρήματα που φιλοξενούνται στις προθήκες του Μουσείου.