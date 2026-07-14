Η μουσική και τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου επιστρέφουν στη σκηνή μέσα από τη μεγάλη συναυλία «Πάντα γελαστοί και γελασμένοι», μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο έργο ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής. Μετά τη μεγάλη επιτυχία και το sold out στο Θέατρο Λυκαβηττού, η παράσταση ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη και φιλοξενείται την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών.

Μια συναυλία γεμάτη από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική μουσική και συνδέθηκε όσο λίγοι με το κοινό του. Τραγούδια που εξακολουθούν να συγκινούν, να εμπνέουν και να συνοδεύουν πολλές γενιές, από το «Στο φτερό του καρχαρία» και τη «Ρόζα» μέχρι τη «Θάλασσα στη σκάλα» και τόσες ακόμη σπουδαίες δημιουργίες που συνεχίζουν να μιλούν για τις πληγές, τους αγώνες, τα όνειρα και την ελπίδα.

Στη σκηνή θα συναντηθούν αγαπημένοι ερμηνευτές που πορεύτηκαν μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο και τη μουσική του, τιμώντας για ακόμη μία φορά τη σπουδαία καλλιτεχνική του παρακαταθήκη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Θωμαΐδης, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης και η Νεφέλη Φασούλη ενώνουν τις φωνές τους σε μια μοναδική μουσική συνάντηση.

Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Θύμιος Παπαδόπουλος, ο αγαπημένος μουσικός συνεργάτης του Θάνου Μικρούτσικου, τον οποίο ο ίδιος αποκαλούσε συχνά το alter ego του πάνω στη σκηνή.

Η συναυλία αποτελεί μια γιορτή της μουσικής και της διαχρονικής παρακαταθήκης του Θάνου Μικρούτσικου, ενός δημιουργού που πίστευε βαθιά στη δύναμη των τραγουδιών να ενώνουν τους ανθρώπους. Όπως έλεγε ο ίδιος: «Θέλω να μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους».

Το βράδυ της 4ης Σεπτεμβρίου, στη Μονή Λαζαριστών, τα τραγούδια του θα ακουστούν ξανά, γεφυρώνοντας μνήμες και συναισθήματα. Θα μας θυμίσουν όσα αποκάλυπτε η μουσική του όλα αυτά τα χρόνια: τα κρυμμένα και τα θαύματα, τις πληγές και τους αγώνες, τα όνειρα και την υπόσχεση πως θα ‘ρθουν μέρες. Γιατί το έργο του Θάνου Μικρούτσικου παραμένει ζωντανό και διαχρονικό, συνεχίζοντας να συγκινεί και να εμπνέει, αποδεικνύοντας πως το πιο όμορφο ίσως δεν το έχουμε πει ακόμα.

INFO

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη

Προπώληση εισιτηρίων

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/panta-gelastoi-kai-gelasmenoi-skg/

και στο δίκτυο συνεργατών (Public, Nova).

Τηλεφωνικές κρατήσεις: 211 770 0000

Φυσική προπώληση (μόνο εισιτήρια ορθίων)

Σάρωθρον

Κατούνη 17–19, Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη

Τιμές εισιτηρίων

Α Ζώνη: 30€ (αριθμημένες θέσεις καθήμενων)

Β Ζώνη: 25€ (αριθμημένες θέσεις καθήμενων)

Γ Ζώνη: 20€ (κερκίδα – αριθμημένες θέσεις καθήμενων)

Δ Ζώνη: 18€ (όρθιοι)

Early Bird: Τα πρώτα 100 εισιτήρια ορθίων διατίθενται στην προνομιακή τιμή των 15€.