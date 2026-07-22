Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του φετινού καλοκαιριού εκτυλίχθηκε στο θέατρο του Λυκαβηττού, στο μεγάλο αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο. Ήταν μια ιστορική συναυλία που ξεπέρασε τα όρια μιας απλής μουσικής παράστασης και μετατράπηκε σε μια αληθινή κατάθεση ψυχής.

Δεν ήταν μόνο οι καθηλωτικές ερμηνείες ή η εκπληκτική δυναμική της ορχήστρας. Ήταν, πάνω απ’ όλα, η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε: μια βαθιά συγκίνηση που αγκάλιασε το κοινό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Ο Θάνος Μικρούτσικος έλεγε συχνά πως «η μεγάλη τέχνη υπάρχει για να μας θυμίζει και να μας κάνει να ονειρευόμαστε», κι ότι το πιο όμορφο πράγμα είναι η ανάμνηση και το όνειρο να μοιράζονται. Αυτό ακριβώς συνέβη στον Λυκαβηττό. Οι καλλιτέχνες επί σκηνής και οι 6.000 κόσμου που ανέβηκαν στον λόφο έγιναν ένα. Μια τεράστια παρέα που τραγούδησε με μια φωνή, τιμώντας έναν συνθέτη που με το έργο και τη στάση ζωής του έμαθε στον κόσμο να στέκεται όρθιος: να αγωνίζεται, να πέφτει, να ξανασηκώνεται, να αγαπά και να προχωρά μπροστά.

Οι συντελεστές της βραδιάς

Πάνω στη σκηνή, οι ερμηνευτές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό:

Ξεχώρισαν με τις ερμηνείες τους: η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης, η Μαρία Παπαγεωργίου και ο Μίλτος Πασχαλίδης.

Διηύθυνε την ορχήστρα: ο εξαιρετικός Θύμιος Παπαδόπουλος, συντονίζοντας άψογα τους μουσικούς.

Επόμενοι σταθμοί του αφιερώματος

Το μουσικό ταξίδι στη μνήμη του συνθέτη συνεχίζεται:

4 Σεπτεμβρίου: Θεσσαλονίκη (Μονή Λαζαριστών)

14 Σεπτεμβρίου: Αθήνα (Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη)

6 & 8 Οκτωβρίου: Κύπρος (Λευκωσία & Λεμεσός)