H διακεκριμένη πιανίστα Χριστίνα Παντελή παρουσιάζει ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ πιάνου με τίτλο «Πάντα ρει» αφιερωμένο στον συνθέτη Ιωσήφ Παπαδάτο στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ την Τρίτη 19 Μαΐου 2026.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολόκληρο το ρεπερτόριο του συνθέτη για σόλο πιάνο, καταγράφοντας μια σημαντική ιστορική διαδρομή έργων που εκτείνονται από το 1985 έως το 2025.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η συναυλία συγκεντρώνει έργα γραμμένα σε διάστημα τεσσάρων δεκαετιών, τα οποία όμως συνδέονται με μια ενιαία, επίμονη αναζήτηση: πώς ο ήχος μπορεί να αποκαλύψει τα αόρατα ρεύματα της εσωτερικής εμπειρίας. Η μουσική ξεδιπλώνεται λιγότερο ως αφήγηση και περισσότερο ως παρουσία – μια τέχνη της ακρόασης που προσκαλεί την ακοή σε μια εσωτερική διαδρομή.

Από το έργο Αέναα, όπου ο χρόνος γίνεται αντιληπτός ως συνεχής, κυκλική ροή, μέχρι μεταγενέστερα έργα όπως τα Νυχτερινή ηχώ, Αναδυομένη, In the Light of Hope και Reactivate, το πιάνο γίνεται ένα πεδίο ανάδυσης. Οι ήχοι δεν εμφανίζονται απλώς: προκύπτουν, αντηχούν και επιστρέφουν, σαν να διαμορφώνονται από δυνάμεις κάτω από τη συνειδητή αντίληψη. Η σιωπή δεν είναι απουσία, αλλά δημιουργικός χώρος στον οποίο η μορφή προετοιμάζεται και μεταμορφώνεται.

Τα έργα αντηχούν με μια στοχαστική ευαισθησία, εξερευνώντας την ακινησία, τη μεταμόρφωση και την ήσυχη ανάπτυξη της επίγνωσης. Ταυτόχρονα, παραμένουν γειωμένα στη φυσικότητα του ήχου: αφή, συντονισμός, αναπνοή.

Αυτό που προκύπτει είναι μια μουσική του γίγνεσθαι, όπου κάθε χειρονομία φέρει το ίχνος αυτού που υπήρξε και την υπόσχεση αυτού που μπορεί να επιστρέψει. Ο ακροατής καλείται να εισέλθει σε έναν χώρο όπου ο χρόνος, η μνήμη και η αντίληψη συγκλίνουν αθόρυβα.

Λίγα λόγια για τη Χριστίνα Παντελή

Έχει στο ενεργητικό της πολυάριθμα ρεσιτάλ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, όπως Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Αμερική, Τουρκία, Λονδίνο, Ιταλία, Γερμανία, Ουκρανία.

Ως σολίστ έχει συμπράξει με ελληνικές και ξένες ορχήστρες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχει ηχογραφήσει επανειλημμένως για την Ελληνική Ραδιοφωνία και οι ηχογραφήσεις της έχουν αναμεταδοθεί από το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ και ανάλογους σταθμούς σε Καναδά, Νότια Αφρική, Ιταλία και Ρωσία. Συχνά ερμηνεύει έργα Ελλήνων συνθετών, πολλά από αυτά αφιερωμένα στην ίδια.

Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες συναυλίες μουσικής δωματίου με έγχορδα και πνευστά, δύο πιάνα και φωνή, με αρκετές μεταγραφές από την ίδια. Έχει εκδώσει δύο δισκογραφικές δουλειές με έργα Ελλήνων συνθετών για σαξόφωνο και πιάνο με τις εταιρείες Acroasis και NAXOS. Απέκτησε το δίπλωμα πιάνου με καθηγητή τον Θόδωρο Κοτεπάνο στο Ωδείο Athenaeum, με άριστα παμψηφεί, πρώτο βραβείο και Χρυσό Μετάλλιο. Συνέχισε τις σπουδές της στο πιάνο κοντά στον Έντσον Ελίας στην Ανώτερη Σχολή Μουσικής του Παρισιού, αποκτώντας το Δίπλωμα Εκτέλεσης Πιάνου με άριστα. Δύο χρόνια μετά, μελετώντας κοντά στον Πάβελ Τσεζίνσκι στο Πανεπιστήμιο Ρούζβελτ των ΗΠΑ, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο πιάνο με άριστα παμψηφεί.

Ιωσήφ Παπαδάτος

Γεννήθηκε το 1960. Συνθέτης και Καθηγητής Σύνθεσης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος, Κοσμήτορας και Αντιπρύτανης του Ιδρύματος. Είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Μουσικής και Καλλιτεχνικής Δημιουργίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας. Σπούδασε στην Ελλάδα με τους Ανδρέα Καρμπόνε, Αθηνά Καποδίστρια και Γιάννη Ιωαννίδη, στο Ντύσσελντορφ της Γερμανίας με τον Γκύντερ Μπέκκερ και μετά στην Κολωνία με τον Χανς Ούλριχ Χούμπερτ. Επίσης, παρακολούθησε μαθήματα αλγοριθμικής σύνθεσης με τον Κλάρενς Μπάρλοου και βυζαντινής μουσικής με τον Δημήτρη Τερζάκη. Του έχουν απονεμηθεί πολλές υποτροφίες και έχει βραβευτεί κατ’ επανάληψη σε σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς σύνθεσης. Έχει γράψει περισσότερες από 120 συνθέσεις. Έχει δώσει πολλές διαλέξεις και σεμινάρια με θέματα που αφορούν τη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Έχει συνεργαστεί με το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ ως παραγωγός μουσικών εκπομπών. Έχει συμμετάσχει σε κριτικές επιτροπές σημαντικών ελληνικών και διεθνών διαγωνισμών σύνθεσης. Είναι μέλος της Ένωσης Eλλήνων Mουσουργών και από το 2018 έως το 2025 διετέλεσε Πρόεδρός της.

Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Ώρα έναρξης: 20.30

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ιωσήφ Παπαδάτος (γενν. 1960)

Αέναα – Αιώνιοι κύκλοι, έργο 20 (1985)

1. Σκοτεινό φως

2. Νυχτερινή εισβολή

3. Κυκλικές αφηγήσεις

Πρώτη παρουσίαση

In the Light of Hope, έργο 112 (2022, αναθ. 2024)

σουίτα από μινιατούρες

— I

— II

Πρώτη παρουσίαση

— III

Πρώτη παρουσίαση

Νυχτερινή ηχώ, έργο 105 (2015, αναθ. 2025)

Πάντα ρει, έργο 106 (2018)

Αναδυομένη, έργο 108 (2016)

Reactivate, έργο 111 (2022)

Χριστίνα Παντελή πιάνο

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου, τα οποία θα διανέμονται από την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, στις 12.00, αποκλειστικά μέσω ticketservices.gr