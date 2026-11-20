Τέσσερις αγαπημένοι εκπρόσωποι της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Νίκος Ζιώγαλας και ο Μανώλης Φάμελλος, συναντιούνται ξανά επί σκηνής, παρουσιάζοντας δύο ξεχωριστές εορταστικές συναυλίες στο ιστορικό Κύτταρο, στην Αθήνα, το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2026 και το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2027.

Μετά τις τρεις επιτυχημένες εμφανίσεις τους τον περασμένο Οκτώβριο, οι τέσσερις καλλιτέχνες επιστρέφουν στο αγαπημένο τους μουσικό στέκι, ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία του κοινού για νέες μουσικές συναντήσεις. Με τη χαρακτηριστική σκηνική τους χημεία, την ανεξάντλητη ενέργεια, το χιούμορ και τις διαχρονικές επιτυχίες τους, υπόσχονται δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χαρά, νοσταλγία και συγκίνηση, αποχαιρετώντας το 2026 και καλωσορίζοντας το 2027.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, όπως τα «Νοσταλγός του Rock ‘n’ Roll», «Γυριστρούλα», «Η Ευτυχία Είναι Αυτό», «Σαν Σταρ του Σινεμά», «Μενεξεδιά», «Τσικαμπούμ», «Χαμογέλα», «Πάρε με απόψε πάρε με», «Ευλαμπία», «Κουρσάρος», «Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι», «Βασιλική», «Κιθαρίστας ή Ντράμερ», «Για να σε εκδικηθώ», «Όλα είναι μπροστά», «Γοριλάκι», «Το παλιό μου παλτό», «Βέροια Θεσσαλονίκη Αθήνα», «Ανεμώνα» και «Δεν ήμαστε καλά», σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις και αγαπημένες μελωδίες.

Ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Νίκος Ζιώγαλας και ο Μανώλης Φάμελλος μοιράζονται τη σκηνή σε μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση, συνδυάζοντας τις προσωπικές τους διαδρομές και τις μεγάλες επιτυχίες τους σε ένα εορταστικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλες τις γενιές.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2026 και Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2027.

Χώρος: Κύτταρο Live, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα.

Συμμετέχουν: Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Ζιώγαλας και Μανώλης Φάμελλος.

Ώρα προσέλευσης: 21:30.

Τιμή εισιτηρίου: 15€.

Διευκρίνιση: Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο (μπαρ).

Κρατήσεις και πληροφορίες: 210 8224134 και 6977641373.

Τιμή φιάλης ποτού: 100€.

Τιμή φιάλης κρασιού: 50€.

Προπώληση εισιτηρίων: MORE.COM.