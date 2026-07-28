Η σπαρταριστή κινηματογραφική επιτυχία του Mel Brooks, ανεβαίνει στο θέατρο Λαμπέτη από τον Οκτώβριο, σε απόδοση και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα που επιστρέφουν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από χρόνια!

Στη σκηνή ένας μεγάλος θίασος : Δήμητρα Ματσούκα, Μιχάλης Ρέππας, Παντελής Καναράκης, Αλίνα Κωτσοβούλου, Θάνος Μπίρκος, Κωνσταντίνος Γιάννης, Γιώργος Δεπάστας και η Άννα Κουρή

Λίγα λόγια για το έργο:

Πολωνία 1941. Γερμανική Κατοχή. Μια διάσημη ηθοποιός (Δήμητρα Ματσούκα) απατά τον άντρα της (Μιχάλης Ρέππας) με έναν πολύ νεότερο της αντιστασιακό (Κωνσταντίνος Γιάννης).

Μια ερωτική φάρσα στήνεται στα παρασκήνια ενός θιάσου του μουσικού θεάτρου. Ο αταίριαστος έρωτας της ώριμης πρωταγωνίστριας και του νεαρού αντιστασιακού είναι ένα από τα κλασικά θέματα της ροζ φάρσας. Μόνο που το ροζ αρχίζει να σκουραίνει επικίνδυνα όταν στα γρανάζια της φάρσας πιάνονται ένας Γερμανός στρατηγός (Θάνος Μπίρκος) μαζί με την αυστηρή γραμματέα του (Άννα Κουρή) και τον ηλίθιο υπασπιστή του (Γιώργος Δεπάστας), μια διπλή κατάσκοπος (Αλίνα Κωτσοβούλου) και ο μακιγιέρ της πρωταγωνίστριας (Παντελής Καναράκης). Το ετερόκλητο αυτό πλήθος μπλέκεται σε ένα τυφώνα από συμπτώσεις, ανατροπές και μεταμφιέσεις, όπου συγχέονται οι ρόλοι και χάνονται τα όρια ανάμεσα στα στρατόπεδα των Πολωνών αντιστασιακών και των κατακτητών τους.

Μουσικά νούμερα και αγωνιώδεις καταδιώξεις, λαμπερές τουαλέτες και οπλοπολυβόλα, θεατρίνοι και Ες – Ες γίνονται ένα κουβάρι για να νικήσει στο τέλος η ομάδα των θεατρίνων.

Γιατί το θέατρο – και ειδικά το ελαφρύ θέατρο – είναι μια μεγάλη κατάφαση στη ζωή. Όταν η Ιστορία στήνει μια τόσο φρικαλέα φάρσα όσο ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος το θέατρο απαντά με το βροντερό γέλιο της φαρσοκωμωδίας. Εδώ βέβαια κάποιος μπορεί να ρωτήσει «μπορεί το γέλιο να νικήσει τα τάνκς;»

Ο Μελ Μπρουκς με το έργο του «Να ζει κανείς ή να μη ζει» απαντά: Ναι.

Ταυτότητα παράστασης:

Απόδοση- σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου + Μιχάλης Ρέππας

Συγγραφέας: Nick Whitby

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Στίχοι – Μουσική: Αφροδίτη Μάνου

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Βοηθός Σκηνοθετών : Βίκυ Πάστρα

Φωτογραφίες παράστασης : Γιώργος Καλφαμανώλης

Πρωταγωνιστούν: Δήμητρα Ματσούκα, Μιχάλης Ρέππας, Παντελής Καναράκης, Αλίνα Κωτσοβούλου, Θάνος Μπίρκος, Κωνσταντίνος Γιάννης, Γιώργος Δεπάστας και η Άννα Κουρή.

Διάρκεια παράστασης: 120’ (με διάλειμμα)

Θέατρο Λαμπέτη

Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, Αθήνα 114 72

Τηλέφωνο : 211 1000 365

Ημέρες και ώρες παραστάσεων :

Τετάρτη: 20:00,

Πέμπτη-Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00 & 21:00

Κυριακή : 19:00

Τιμές εισιτήριων:

VIP (1η σειρά): 30 Ευρώ

VIP 2 :25 Ευρώ

Α΄Ζώνη: 20 Ευρώ

Β΄Ζώνη (Πλατεία): 18 Ευρώ

ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο), Ανέργων, Φοιτητικό, Παιδικό (έως 12 ετών) Β ζώνη: 16 Ευρώ

Άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Εισιτήρια :

• https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/na-zei-kaneis-i-na-mi-zei

• Στο τηλεφωνικό κέντρο των Αθηναϊκών Θεάτρων 211 1000 365

• Στο ταμείο του ΘεάτρουΑλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας, Γιώτα Καραίσκου, Κατερίνα Σταθάτου 211- 1026277,

Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.

E-mail τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: reservations@a-th.gr

Πληροφορίες : www.a-th.gr