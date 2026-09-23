Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Neon, το πλήρες τρέιλερ του αστυνομικού θρίλερ «Paper Tiger» με αφορμή την πρεμιέρα του στις αίθουσες τον Νοέμβριο.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενώνουν τις δυνάμεις τους ο Άνταμ Ντράιβερ, η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Μάιλς Τέλερ, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζέιμς Γκρέι, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο.

Το φιλμ διαδραματίζεται το 1986 στο Κουίνς της Νέας Υόρκης και ακολουθεί δύο αδέλφια στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν το αμερικανικό όνειρο. Οι δυο τους εμπλέκονται σε ένα φαινομενικά ιδανικό σχέδιο, το οποίο αποδεικνύεται πως κρύβει έναν σκοτεινό κόσμο διαφθοράς και βίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να στοχοποιηθούν από τη ρωσική μαφία, θέτοντας σε κίνδυνο την οικογένειά τους ενώ οι μεταξύ τους σχέσεις δοκιμάζονται σκληρά υπό την απειλή της προδοσίας.

Το καστ συμπληρώνουν οι Γκάβιν Γκούντι, Ρόμαν Ένγκελ, Σίντι Κατς, Ιβ Γκάρβι, Βίκτορ Πτακ και Μαριάνε Φεράρι.

Σύμφωνα με το Deadline, το «Paper Tiger» πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, όπου απέσπασε δεκάλεπτο θερμό χειροκρότημα.

Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο Ροντρίγκο Τεϊσέιρα, μέσω της RT Features και ο Άντονι Κατάγκας, για λογαριασμό της AK Productions.

Στην ομάδα συμμετέχουν επίσης οι Ραφαέλα Λεόνε, Γκάρι Φάρκας και Άντρεα Μπούκο. Η πρεμιέρα του «Paper Tiger» στις αμερικανικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 13 Νοεμβρίου.