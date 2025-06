Έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια απουσίας από τη μεγάλη οθόνη, ο αναγνωρισμένος σκηνοθέτης Τζέιμς Γκρέι ξεκίνησε τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, «Paper Tiger», αυτή την εβδομάδα στο Νιου Τζέρσεϊ.

Το φιλμ περιγράφεται ως ένα οικογενειακό δράμα με στοιχεία εγκλήματος με πρωταγωνιστές τους Άνταμ Ντράιβερ, Σκάρλετ Γιόχανσον και Μάιλς Τέλερ.

Στα στιγμιότυπα που ήρθαν στο φως από το maxblizz δείχνουν τη Γιόχανσον με ξανθά σγουρά μαλλιά να φορά ένα πράσινο πουκάμισο και ένα μαύρο παντελόνι και τον Ντράιβερ να είναι ντυμένος με ένα καφέ κοστούμι.Οι δύο πρωταγωνιστές αντικατέστησαν την Αν Χάθαγουεϊ, η οποία βρίσκεται στα γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν και σύμφωνα με το World of Reel θα επιστρέψει για την παραγωγή του «The Devil Wears Prada 2» που θα ξεκινήσει άμεσα και τον Τζέρεμι Στρονγκ (Jeremy Strong).

