Είναι η νύχτα του Αγίου Ιωάννη. Μια κοπέλα στέκεται στην πύλη ενός μοναστηριού ντυμένη καλόγερος. Το ράσο δεν το διάλεξε εκείνη, της το πρότεινε ο άντρας που αγαπά, για να μη χωριστούν. Γρήγορα όμως ανακαλύπτει ότι αυτό το ύφασμα ανοίγει πόρτες που ποτέ δε θα άνοιγαν για μια γυναίκα.

Στα χρόνια που ακολουθούν μαθαίνει τον ρόλο της καλύτερα από εκείνους που τον έγραψαν. Κηρύττει, γοητεύει, χειραγωγεί, ανεβαίνει.

Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ένα ψέμα;

Το βιβλίο που η Ιερά Σύνοδος καταδίκασε και οι αναγνώστες δεν σταμάτησαν ποτέ να διαβάζουν, ανεβαίνει σε νέα θεατρική διασκευή από τη HERMIA Stage Productions, στο Θέατρο Αργώ, από τις 2 Δεκεμβρίου 2026.

«Ο κλειδούχος του Παραδείσου, ο Βικάριος του Χριστού, ο PontifexMaximus της Ρώμης ήτο… γυνή.»

Σκηνοθετικό σημείωμα:

Ποια είναι η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας; Είναι το είδωλό μας στον καθρέφτη; Ο τρόπος που μας βλέπουν ή που θέλουμε να μας βλέπουν οι άλλοι;

Την τελευταία δεκαετία η ταυτότητα μοιάζει να επαναπροσδιορίζεται ριζικά. Τα όρια ανάμεσα σε αυτό που πιστεύουμε ότι είμαστε και σε αυτό που δείχνουμε έχουν θολώσει. Κι αυτό είναι ελευθερία και παραζάλη μαζί.

Χίλια χρόνια πριν, η Ιωάννα χόρεψε μεθυστικά μέσα σ’ αυτήν την παραζάλη φτάνοντας ως το θρόνο του Αγίου Πέτρου. Κι από εκεί στους θρύλους και τις φαντασίες των ανθρώπων.Όμως η φύση είναι αγνή. Κι όταν το σώμα μίλησε, τα προσωπεία πέσαν.

Η Πάπισσα Ιωάννα μοιάζει σήμερα περισσότερο επίκαιρη από όσο πιθανότατα φανταζόταν κι ο ίδιος ο Ροΐδης.

Κι αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλό της.

Χρήστος Ντόβας

Ταυτότητα παράστασης:

Παίζουν:

Έφη Σισμανίδη

Κωνσταντίνα Βέρρου

Θωμάς Σιέκας

Χρήστος Ντόβας

Συγγραφέας _ Εμμανουήλ Δ. ΡΟΪΔΗΣ

Διασκευή_ Τίτος ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Σκηνοθεσία _ Χρήστος ΝΤΟΒΑΣ

Κινησιολογία _ Αρετή ΜΩΚΑΛΗ

Βοηθός Σκηνοθέτη _ Μάρω ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ

Κοστούμια_Ειρήνη ΖΗΤΑ

Σκηνικά _ Στέφανος ΛΩΛΟΣ

Σχεδιασμός Φώτων _ Γιούλη ΜΑΡΟΥΣΗ

Προβολή & Επικοινωνία _ Νταίζη ΛΕΜΠΕΣΗ

Φωτογραφίες & Βίντεο _ Orlando GJONI

Teaser / Trailer _ Μάρω ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ

Γραφιστικά / ΣχεδιασμόςΑφίσας _ OzymandiasGraphicDesign

Διεύθυνση Παραγωγής _ Χρήστος ΝΤΟΒΑΣ

Πού: Θέατρο Αργώ– Studio (Ελευσινίων 13-15, Αθήνα, 10437, τηλ. 210 520 1684,

Πότε: Από 2 Δεκεμβρίου 2026 και κάθε Τετάρτη στις 21:30.

Διάρκεια: 85’.

Προπώληση: more.com – Πάπισσα Ιωάννα

Εισιτήρια: €15 (Γενική Είσοδος), €12 (Φοιτητικό, Ατέλεια), €10 (Ανέργων)

Η παράσταση είναι κατάλληλη για άνω των 16 ετών