Με μεγάλη έκπληξη αναγνώσαμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Δεν περιείχε τίποτε για το ζήτημα της Μονής ενώ για άλλα θέματα υπήρχαν πληθωρικές ανακοινώσεις.

Η μη συζήτηση του θέματος με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο και η ευρεία κυκλοφορία δημοσιεύσεων για την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας της Μονής από το Αιγυπτιακό καθεστώς, με τη σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Κυβέρνησης, δημιουργεί βάσιμες και σοβαρές ενδείξεις για την έλλειψη πατριωτικής συμπεριφοράς και αντιμετώπισης του μεγίστου αυτού θέματος από την Κυβέρνηση η οποία σε υποτονικό κλίμα διατείνεται ότι συνομιλεί με την Αιγυπτιακή εξουσία. Θέλει η Κυβέρνηση να υποβαθμίσει το θέμα και να το διατηρήσει σε χαμηλό επίπεδο.

Δεν λαμβάνει υπόψη κατά τρόπο ουσιαστικό η Κυβέρνηση τη θρησκευτική διάσταση του θέματος ούτε τη σημασία που έχει ο ζωντανός αυτός χώρος της Αγίας Αικατερίνης για τον Ελληνισμό και την ύπαρξη του.

Απεναντίας με τις πράξεις της αποδεικνύει την άγνοια της έννοιας του Ελληνισμού, ως υπαρξιακού φορέα της Ελλάδος. Λέγοντας Ελληνισμό εννοούμε την ιστορική και πολιτισμική συνέχεια που είναι αποτέλεσμα μιας μακράς ιστορικής διαδικασίας η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των αξιών που περιέχοντα στα:

• Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Παιδεία,

• Η Φιλοσοφία και η Πολιτική Σκέψη,

• Η Ελληνική Τέχνη και Αρχιτεκτονική,

• Η Ελληνιστική Οικουμένη,

• Η Ελληνική παράδοση μέσα στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία,

• Η Ελληνική Γλώσσα στη διατύπωση της ουσίας του Χριστιανισμού.

• Η Πίστη, η Βυζαντινή και Ορθόδοξη παράδοση,

• Ο Νεότερος Ελληνικός κόσμος, εντός και εκτός του Ελληνικού κράτους.

Στην μακραίωνη ιστορία ο Ελληνισμός βασίστηκε, στηρίχθηκε, ανδρώθηκε και διατηρήθηκε από την άρνηση να παραδοθεί, να υποκύψει και να υποβαθμισθεί.

Από τα μεγάλα ΌΧΙ που ελέχθησαν από τους Έλληνες παραμένει ο ιστορικός αυτός λαός ενεργός στη ζωή και διάδοχος και συνεχιστής των προγόνων.

Είναι εύκολο να φαντασθεί κάποιος εάν ο τελευταίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είχε πει το ΝΑΙ στην πρόταση να παραδώσει την Πόλη στον Τούρκο εισβολέα Μωάμεθ θα υπήρχε συνέχεια του Ελληνισμού; Θα υπήρχε συνέχεια του Γένους των Ελλήνων;

Αντίστοιχος κίνδυνος υπάρχει και σήμερα με την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης, την ιδιοκτησία της Αγίας, στο Θεοβάδιστο όρος Σινά της Αιγύπτου.

Εκεί όπου το Άγγιγμα του Θεού αποτυπώνεται στη φύση και στο περιβάλλον και ο Ασκητισμός και ο Μοναχισμός μετράει 2.000 χρόνια συνεχή και αδιάσπαστα.

Με στενά, πρόσκαιρα και ανιστόρητα πολιτικά κριτήρια η ομάδα των κ. Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη και τινών πέριξ αυτών, διαπραγματεύονται την «Πώληση» της ιδιοκτησίας της Μονής στους Αιγύπτιους διατηρώντας το απατηλό δικαίωμα της χρήσεως της Μονής ως θρησκευτικού Χώρου, ο οποίος θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο και έγκριση της Αιγυπτιακής αρχαιολογικής υπηρεσίας. Εξάλλου είναι γνωστό ότι όλη η άνω ομάδα στερείται χριστιανικού υποβάθρου και χριστιανικής κουλτούρας.

Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει μοναστικός βίος χωρίς ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Μονής. Ούτε είναι δυνατόν οποιαδήποτε Μονή να λειτουργήσει με συνεχή αγωνία και ανησυχία, ούτε με προσωρινές παραχωρήσεις, ούτε με πρόσκαιρες εγγυήσεις που είναι μεταβλητές στον χρόνο και στην πολιτική κατάσταση. Απεναντίας επιτελούν το έργο τους στο κράτος που βρίσκονται όταν αυτό συνεργάζεται με την μοναστική κοινότητα σεβόμενο την συνέχεια και τα ιστορικά δικαιώματα που μεταφέρουν. Στον ευρύτερο χώρο της Μονής συναντήθηκαν και συνυπάρχουν στο κοινό αυτό έδαφος, χωρίς προβλήματα, και ο Χριστιανισμός και ο Μουσουλμανισμός ενώ έχουν διανύσει επί πολλούς αιώνες διαφορετικούς δρόμους.

Η ομάδα του κ. Μητσοτάκη θέλει να αγνοεί ότι η αρχαιολογική υπηρεσία πλέον ως ιδιοκτήτης επιβάλλει τον τρόπο λειτουργίας της Μονής, τον αριθμό των Μοναχών, τον αριθμό των επισκεπτών, τις ώρες και μέρες λειτουργίας, δηλαδή θα έχει τον πλήρη έλεγχο των κινητών και ακινήτων της Μονής. Θα ορίζει και θα καθορίζει την ύπαρξη της μονής και των συμπληρωμάτων αυτής.

Η παράδοση της Μονής Σινά θα είναι η απαρχή πολλών δεινών. Το παράδειγμα της υφαρπαγής της περιουσίας και των δικαιωμάτων της Μονής θα το εφαρμόσουν αλλότριες δυνάμεις πλέον εύκολα και σε άλλα Πατριαρχεία της Αλεξανδρείας, των Ιεροσολύμων και της Αντιοχείας, με την απόκτηση των ιδιοκτησιών, βασιζόμενοι στο δεδικασμένο του Σινά και στην ευκολία της κατάκτησης.

Στην μακραίωνη ιστορία η Μονή απέδειξε ότι δεν είναι μόνο πηγή πνευματικής δυνάμεως και αυθεντίας πνευματικής, που αφορά ένα μόνο τμήμα του Χριστιανισμού την Ορθοδοξία, αλλά ως διαχρονική οντότητα δεν περιορίζεται αλλά επεκτείνεται και αγκαλιάζει τους Άραβες και όλους τους λαούς της Οικουμένης.

Διαπιστώσεις

Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει τεράστια ευθύνη για αυτά που ετοιμάζονται, ερήμην της, η ηγεσία της οποίας έδειξε αδυναμία στην αναγνώριση και διατήρηση του μοναδικού ρόλου της εντός της Χριστιανικής Εκκλησίας. Ρόλος που θα επέβαλλε στην πολιτική ηγεσία και στον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη να συνεργάζεται και τα θέματα του Χριστιανισμού και του Ελληνισμού να τα αντιμετωπίζουν από κοινού. Έτσι δεν θα προχωρούσε ο κ. Μητσοτάκης στην επίλυση του θέματος της Μονής Σινά με όρους Πολιτικής – η οποία σύντομα θα αποδειχθεί στιγμιαία και μη ρεαλιστική – αγνοώντας την ουσιαστική θρησκευτική και Ελληνοχριστιανική διάσταση του θέματος. Εξάλλου ήταν γνωστό ευθύς εξαρχής στους Αιγύπτιους το ενδοτικό πλαίσιο που κινείται η Ελληνική κυβέρνηση. για τον κοινό διακανονισμό χωρίς να συγκρούεται με την άλλη πλευρά.

Επί του πρακτέου

Η Ελληνική Εκκλησία πρέπει να πρωτοστατήσει στην απόρριψη του σχεδιασμού που ετοιμάζεται και να μην αποδεχθεί την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας της Μονής. Το ζήτημα είναι τεράστιο και αφορά πλέον όλες τις Εκκλησίες, τα Δόγματα, τον διωκόμενο Χριστιανισμό που πρέπει να κινητοποιήσει και να αποτρέψει τον σχεδιασμό. Αρκετές υποχωρήσεις έχει κάνει η Εκκλησία στο πλαίσιο της κατ’ οικονομία, υποχωρήσεις που αρκετές φορές την έθεσαν εκτός της κοινωνίας και των κοινωνικών προβλημάτων.

Η Ελληνική κυβέρνηση έχει αποκαλύψει πλέον καθαρά ότι δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία και τον Ελληνισμό. Την ενδιαφέρει η Woke – ατζέντα και η διατήρηση με κάθε μέσον της εξουσίας απεμπολώντας αρχές και αξίες του Χριστιανισμού. Προς τούτο αξιοποιεί και χρησιμοποιεί και την Εκκλησία με τον χειρότερο τρόπο. Τελευταία απόδειξη θεωρείται η «Υβριστική» διατύπωση του κου Μητσοτάκη που αφορούσε την αναβάθμιση της Εκκλησίας στη τάξη των «Μουφτήδων», στο πλαίσιο της αύξησης των μισθών των Μητροπολιτών. Ο όρος Υβριστική εξηγείται με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης Ύβρις.

Δυστυχώς σε αυτή την Ύβρι υπήρξε αλαλία και αφωνία από τη μεριά της Διοίκησης της Εκκλησίας.

Παραμένει πάντοτε η ελπίδα, η οποία θα μεταστραφεί σε βεβαιότητα, ότι ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Αἰκατερίνη, ως η μοναδική ιδιοκτήτρια του χώρου της μονής, εντός και εκτός του μοναστηριού, δὲν θὰ εγκαταλείψει ποτέ τὴν Μονήν της καὶ τὴν Ἀδελφότητα, ἡ ὁποία επί 16 και πλέον αιώνες διακονεῖ τὸ Ιερὸν αὐτῆς Προσκύνημα.

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.