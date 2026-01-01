Επιμέλεια: Σ. Κρανιώτη

Για ακόμη μια χρονιά, χιλιάδες επισκέπτες επέλεξαν να υποδεχθούν τη νέα χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) που έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους πιο αγαπημένους και φωτεινούς προορισμούς στην Αθήνα για την αλλαγή του χρόνου.

Ακριβώς τα μεσάνυχτα, τα πυροτεχνήματα έλαμψαν στον αττικό ουρανό πάνω από το ΚΠΙΣΝ, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα, ενώ τα Σιντριβάνια στο Κανάλι καλωσόρισαν και αυτά το Νέο Έτος με εντυπωσιακές χορογραφίες.Οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν ο ηθοποιός και τραγουδιστής Ζερόμ Καλούτα που παρέσυρε το κοινό με τη θετική ενέργεια που τον χαρακτηρίζει.

Όλες οι εκδηλώσεις της Παραμονής Πρωτοχρονιάς πραγματοποιήθηκαν με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Δείτε το βίντεο:

Στις 22.30, η Alexandra Sieti, μια νέα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός που έχει ξεχωρίσει για τη χαρισματική jazzy φωνή της, ενθουσίασε το κοινό με τη ζωντάνια και την ιδιαίτερη σκηνική της παρουσία με ένα πρόγραμμα που συνδύασε μεγάλες soul, funk και disco επιτυχίες, όπως οι «Ain’t Nobody», «Freed from Desire», «We Are Family» και «Crazy in Love».

Στη συνέχεια, στην αλλαγή του χρόνου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΚΠΙΣΝ, Έλλη Ανδριοπούλου, απηύθυνε χαιρετισμό και ευχές για το Νέο Έτος.

Με την έλευση του 2026 το κοινό στην Αγορά υποδέχθηκε τον Sunshine Pedro που απογείωσε τη βραδιά με ένα DJset που εξελίχτηκε σε πάρτι με house, disco και afro beat ρυθμούς μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, παρά το τσουχτερό κρύο.

Ταυτόχρονα, στις 00.04 ακριβώς, δόθηκε η εκκίνηση για τον πρώτο αγώνα δρόμου της χρονιάς, τον SNF RUN: 2026 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Οι 704 δρομείς που έτρεξαν κάλυψαν μια διαδρομή 3 χιλιομέτρων, κατά μήκος του φωτισμένου Καναλιού και της Εσπλανάδας, μέχρι την Πλατεία Νερού. Ο αγώνας είχε και φέτος φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Με το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε (€8.707) από το συμβολικό κόστος συμμετοχής των δρομέων, θα ενισχυθεί ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Σπιτικό της Αγάπης».

O αγώνας πραγματοποιήθηκε με τη διοργανωτική επίβλεψη της ΑMKE Αναγέννηση & Πρόοδος και του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας | Sports Excellence της Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παράλληλα, το Παγοδρόμιο και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος παρέμειναν ανοιχτά μέχρι τις 02.00, μόνο για αυτήν τη βραδιά, για όσους και όσες ήθελαν να καλωσορίσουν τη νέα χρονιά κάνοντας φιγούρες στον πάγο ή φωτογραφίζοντας τις εντυπωσιακές Φωτιστικές Εγκαταστάσεις.

Το εορταστικό πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, το κανάλι του ΚΠΙΣΝ στο YouTube αλλά και τον ιστότοπο snfcc.org. Μετά την αλλαγή του χρόνου, όσοι παρακολουθούσαν τηλεοπτικά την εκδήλωση, μεταφέρθηκαν στην εμβληματική Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για να απολαύσουν, μαγνητοσκοπημένη, τη γιορτινή συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου μαέστρου Κορνήλιου Μιχαηλίδη, με έργα των Dmitri Shostakovich, Edvard Grieg και P. I. Tchaikovsky.

Μέγας Δωρητής του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Χορηγός εκδήλωσης: Uber

Mεγάλος Χορηγός Παγοδρομίου: Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Χορηγός Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων: COSMOTE TELEKOM

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του snfcc.orgκαθώς και στις σελίδες του στα socialmedia @SNFCC.