Η συνέχεια της τεράστιας επιτυχίας της Paramount Pictures, «Top Gun: Maverick» (2022), βρίσκεται πλέον και επίσημα στο στάδιο της παραγωγής. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στο CinemaCon που πραγματοποιείται στο Λας Βέγκας, ο συνεπικεφαλής ταινιών της Paramount, Τζος Γκρίνσταϊν επιβεβαίωσε πως το σενάριο της νέας ταινίας ήδη γράφεται.

Ο Τομ Κρουζ αναμένεται να ενσαρκώσει ξανά τον εμβληματικό ρόλο του Pete «Maverick» Mitchell, ενώ στο πρότζεκτ επιστρέφει και ο παραγωγός των μεγάλων επιτυχιών, Τζέρι Μπρουκχάιμερ.

Σημειώνεται ότι το Deadline είχε αναφέρει το 2024 ότι μια τρίτη ταινία του franchise βρισκόταν υπό ανάπτυξη με τον Έρεν Κρούγκερ να αναλαμβάνει τη συγγραφή του σεναρίου.

Το «Top Gun: Maverick» αποτελεί την πιο εμπορική ταινία του Κρουζ, με εισπράξεις που αγγίζουν το 1,49 δισ. δολάρια. Σε σκηνοθεσία του Τζόζεφ Κοσίνσκι το φιλμ απέσπασε έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας τελικά το χρυσό αγαλματίδιο για τον Καλύτερο Ήχο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, υπογράμμισε την κομβική σημασία που είχε το «Maverick» για το στούντιο, καθιστώντας σαφές ότι το επερχόμενο σίκουελ βρίσκεται στη πρώτη γραμμή των μελλοντικών κινηματογραφικών σχεδίων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ