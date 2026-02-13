Σε όλο τον κόσμο, η σημερινή ημέρα, Παρασκευή και 13, έχει ταυτιστεί με σκοτεινούς μύθους, δεισιδαιμονίες και κακοτυχία. Τι συμβαίνει με αυτήν την παράξενη ημέρα και πού βρίσκονται οι ρίζες της;

Η σχετική φοβία ονομάζεται στα αγγλικά Paraskavedekatriaphobia, από τις ελληνικές λέξεις «Παρασκευή», «δεκατρία» και «φοβία». Οι Έλληνες και οι ισπανόφωνοι λαοί έχουν ως γρουσούζικη ημέρα την Τρίτη και 13.

Η Παρασκευή και 13 είναι μια μέρα που έχει συνδεθεί με τους χειρότερους αστικούς μύθους και τη δεισιδαιμονία, ειδικά στις αγγλοσαξωνικές χώρες, τις ισπανόφωνες και στη Γερμανία.

Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προκατάληψης ότι σε αυτές τις χώρες ακόμη και σήμερα πολλά κτήρια δεν διαθέτουν 13ο όροφο, ενώ πολλοί δρόμοι δεν έχουν τον αριθμό 13.

Η επικρατέστερη άποψη λέει ότι ο μύθος προέρχεται από το Μυστικό Δείπνο, όπου παρίσταντο 12 μαθητές και ο Χριστός. Μετρώντας ως Πρώτο τον Ιησού, 13ος θα ήταν ο Ιούδας. Η Παρασκευή και 13 θεωρείται δυσοίωνη ίσως επειδή τέτοια μέρα σταυρώθηκε ο Χριστός.

Για τους μουσουλμάνους όμως είναι γρουσούζικη επειδή ο Αδάμ και η Εύα έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό την Παρασκευή.

Πολλοί θεωρούν πως ο μύθος γεννήθηκε με την απόφαση του πάπα να εκδώσει διάταγμα για τη σύλληψη και θανάτωση των Ναϊτών ιπποτών. Το διάταγμα εκδόθηκε σε συνεννόηση με τον βασιλιά της Γαλλίας Φίλιππου του Δ΄, Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 1307.

Στη σφαίρα των μύθων της Παρασκευής και 13 ανήκουν και τα εξής: η αποστολή της NASA «Απόλλων 13» με προορισμό το φεγγάρι, εκτοξεύθηκε στις 13.13, ενώ έπειτα από τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάστηκαν η αποστολή διακόπηκε στις 13 Απριλίου.

Παρασκευή επίσης ήταν η καθιερωμένη εκτέλεση κρατουμένων στην αρχαία Ρώμη. Όταν το όνομα ενός ατόμου έχει 13 γράμματα, θεωρείται ότι έχει την τύχη του διαβόλου (Jack the Ripper, Charles Manson, κ.τ.λ.).

Στην Πληροφορική υπάρχει ένας ιός με το όνομα «Παρασκευή και 13» (Friday 13th), που δημιουργήθηκε στο Ισραήλ το 1988. Ενεργοποιείται όταν το ημερολόγιο του υπολογιστή δείξει Παρασκευή και 13, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της λειτουργίας του.

Με πληροφορίες: sansimera.gr