Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του μια ξεχωριστή θεατρική συνθήκη: την επιστροφή των παραστάσεων που κέρδισαν το κοινό, συζητήθηκαν, απέσπασαν θετικές κριτικές και άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη σκηνή. Τέσσερις αγαπημένες παραγωγές ανανεώνουν το ραντεβού τους με τους θεατές για έναν περιορισμένο κύκλο παραστάσεων. Από τη δυστοπική επιστημονική φαντασία και το υπαρξιακό θρίλερ, μέχρι την πολιτική αλληγορία και την οξεία κοινωνική σάτιρα, οι προτάσεις αυτές υπόσχονται δυνατές συγκινήσεις και τροφή για σκέψη.

1. «ΝΤΑΡFΕΣΤΕΛΕΡ»

Ένα ερωτικό γράμμα στην ανθρώπινη ατέλεια

Η πολυδραστική ομάδα Fabrica Athens, σε σκηνοθεσία και δραματουργική σύλληψη του Θανάση Δόβρη, παρουσιάζει για 2η χρονιά τη σκηνική σύνθεση βασισμένη στη νουβέλα του Walter M. Miller Jr. «The Darfsteller». Μετά τα διαδοχικά sold out, η παράσταση επιστρέφει για να θέσει ξανά ένα καίριο ερώτημα: τι σημαίνει ζωντανή παρουσία σε έναν κόσμο που λειτουργεί χωρίς τον άνθρωπο;

Η υπόθεση

Σε ένα μέλλον όπου οι ηθοποιοί έχουν αντικατασταθεί από αλάνθαστα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ένας παλιός ερμηνευτής αρνείται να παραιτηθεί. Διεκδικεί τη σκηνή όχι για να «νικήσει» τη μηχανή, αλλά από την εσωτερική ανάγκη να εκτεθεί και να υπάρξει ζωντανά απέναντι στο κοινό. Πρόκειται για μια πράξη αντίστασης της ανθρώπινης αστοχίας απέναντι στην τεχνητή τελειότητα, υπενθυμίζοντας πως «το θέατρο δεν είναι η τελειότητα· είναι το λάθος που συμβαίνει μπροστά σου».

Ταυτότητα & Πληροφορίες

Σκηνοθεσία – Δραματουργία: Θανάσης Δόβρης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ίρις Τσαγρή

Παίζουν (αλφαβητικά): Βασίλης Θεοδωρίδης, Ιωσήφ Καμπουράκης, Φάνης Κατέχος, Ναυσικά Κοριαλού, Γρηγόρης Ποιμενίδης, Δάφνη Χασούρου

Μουσική – Ήχος: Γιώργος Κανουπάκης | Σκηνικά: Στέφανος Λώλος | Φωτισμοί: Νίκος Νίκου | Κοστούμια: Νίκη Θάνου

Παραγωγή: Fabrica Athens

Χώρος: Θέατρο Ρεκτιφιέ (Κωνσταντινουπόλεως 119, Κεραμεικός)

Πρεμιέρα: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

Ημέρες & Ώρες: Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

Διάρκεια: 110 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια: 15€ (γενική), 12€ (μειωμένο), 8€ (ατέλεια) | Early Bird / Προπώληση: 10€ (περιορισμένες θέσεις) via TicketServices.gr

2. «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου»

Ο 4ος και τελευταίος κύκλος μιας παράστασης-φαινόμενο

Το έργο του Θανάση Τριαρίδη, τιμημένο με το Βραβείο Δραματουργίας «Κάρολος Κουν» 2025, ολοκληρώνει τη διαδρομή του με τον 4ο και τελευταίο κύκλο παραστάσεων. Σε σκηνοθεσία Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα, η παράσταση ταξιδεύει πρώτα στη Θεσσαλονίκη (Θέατρο Αυλαία, 25-27 Σεπτεμβρίου) και στη συνέχεια εγκαθίσταται στην Αθήνα.

Η υπόθεση

Στο περιβόητο γραφείο 20/4 μιας κρατικής υπηρεσίας ενός οικεία ζοφερού μέλλοντος, ένας νέος υπάλληλος αναλαμβάνει καθήκοντα. Η συνύπαρξή του με τον παλιό υπάλληλο πυροδοτεί μια εκρηκτική αλληλουχία γεγονότων. Με τη μεσολάβηση του ιδιαίτερου διευθυντή και την αινιγματική παρουσία ενός καθαριστή με αντιασφυξιογόνο μάσκα, τα όρια μεταξύ κωμωδίας και δράματος καταρρέουν, οδηγώντας σε μια απρόβλεπτη αλήθεια.

Ταυτότητα & Πληροφορίες

Κείμενο: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία: Νίκος Μαρνάς, Γιώργος Γκιόκας

Παίζουν: Νίκος Μαρνάς, Λεωνίδας Μπακάλης, Νίκος Στεργιώτης (υποψήφιος για το Βραβείο «Δημήτρης Χορν»), Πλάτωνας Γιώργος Περλέρος

Σκηνικά – Κοστούμια: Ηρώ Παρδαβέλλα | Μουσική: Οδυσσέας Τσούβαλης | Φωτισμοί: Κατερίνα Μαρία Σαλταούρα

Χώρος: Θέατρο OLVIO (Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Βοτανικός)

Έναρξη: Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Ημέρες & Ώρες: Τετάρτη στις 21:00

Διάρκεια: 70 λεπτά

Εισιτήρια: 15€ (γενική), 12€ (μειωμένο) | Early Bird: 10€ (έως 15/9) via More.com

3. «Μένγκελε»

Ένα βιωματικό ψυχολογικό θρίλερ για την ιστορική μνήμη

Μετά τις επιτυχημένες παρουσιάσεις σε Αθήνα και Ζυρίχη, το εμβληματικό έργο του Θανάση Τριαρίδη επιστρέφει υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Βάνας Πεφάνη για 7 μόλις παραστάσεις, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Η υπόθεση

Δύο άγνωστοι μοιράζονται το ίδιο κουπέ σε ένα νυχτερινό τρένο. Μια ξαφνική διακοπή ρεύματος τους παρασύρει σε ένα παιχνίδι ρόλων: εκείνος υποδύεται τον «Άγγελο του Θανάτου» Γιόζεφ Μένγκελε κι εκείνη την Εσθήρ, εγγονή μιας επιζήσασας από τα πειράματα του Άουσβιτς. Τα όρια του παιχνιδιού γρήγορα θολώνουν, αποκαλύπτοντας πως το κακό δεν είναι ιστορικό απόηχο, αλλά μια διαρκής απειλή. Όπως σημειώνει ο συγγραφέας: «Το κακό είναι μέσα μας – και χρειάζεται ηθικός αγώνας για να μην είμαστε εμείς εκείνοι που θα ανεβάσουμε τους ανθρώπους στα τρένα για ένα επόμενο Άουσβιτς».

Ταυτότητα & Πληροφορίες

Κείμενο: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία: Βάνα Πεφάνη

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Νάσιος, Εύα Πιάδη

Music & Live Textures: ORESTIS | Σκηνικά – Κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης | Φωτισμοί: Γιώργος Τσιτσίγκος | Κινησιολογία: Στάθης Τζουβάρας

Χώρος: Θέατρο ΠΛΥΦΑ (Κορυτσάς 39, Αθήνα)

Ημερομηνίες: 8, 9, 10, 11, 15, 16 και 17 Οκτωβρίου

Ώρες: Πέμπτη & Παρασκευή στις 21:00 / Σάββατο & Κυριακή στις 20:00

Διάρκεια: 80 λεπτά (κατάλληλο άνω των 16)

Εισιτήρια: 17€ (κανονικό), 13€ (μειωμένο), 10€ (Early Bird) via TicketServices.gr

4. «Ο Θεός της Σφαγής»

Μια κοφτερή κωμωδία για τα όρια του αστικού πολιτισμού

Το παγκοσμίως καταξιωμένο έργο της Γιασμίνα Ρεζά επιστρέφει για 2η σεζόν σε συν-σκηνοθεσία Ζωρζίνας Τζουμάκα και Χριστίνας Χριστοφή, εξετάζοντας με χιούμορ και σαρκασμό τις εύθραυστες βεβαιότητες της σύγχρονης κοινωνίας.

Η υπόθεση

Με αφορμή έναν καβγά μεταξύ δύο εντεκάχρονων αγοριών, οι γονείς τους συναντιούνται για να διευθετήσουν το ζήτημα πολιτισμένα. Πολύ σύντομα, η ευγενική συζήτηση εκτροχιάζεται. Τα κοινωνικά προσωπεία καταρέουν και οι καταπιεσμένες εντάσεις βγαίνουν στην επιφάνεια, αποκαλύπτοντας πόσο λεπτή είναι η γραμμή που χωρίζει τον πολιτισμό από τη βαρβαρότητα.

Ταυτότητα & Πληροφορίες

Συγγραφέας: Γιασμίνα Ρεζά (Μετάφραση: Γιώργος Αρχιμανδρίτης)

Σκηνοθεσία: Ζωρζίνα Τζουμάκα, Χριστίνα Χριστοφή

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Ευαγγελία Καπόγιαννη, Μαρία Μπρανίδου, Βασίλης Πουλάκος, Δημοσθένης Φίλιππας

Σκηνικά – Κοστούμια: Ισιδώρα Ντούλου | Φωτισμοί – Βίντεο: Χριστίνα Χριστοφή

Παραγωγή: ΜΠΙΠ

Χώρος: Studio Μαυρομιχάλη (Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια)

Πρεμιέρα: 17 Οκτωβρίου (έως 6 Δεκεμβρίου)

Ημέρες & Ώρες: Σάββατο στις 18:00 & Κυριακή στις 21:15

Διάρκεια: 75 λεπτά

Εισιτήρια: 18€ (κανονικό), 12€ (φοιτητικό/ανέργων), 10€ (ατέλεια) via More.com