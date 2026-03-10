Η ξέφρενη κωμωδία των Henry Lewis, Jonathan Sayer & Henry Shields, «Η Ληστεία της Συμφοράς», σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, συνεχίζει τη θριαμβευτική της πορεία στο Θέατρο Λαμπέτη!

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης, η παράσταση παίρνει παράταση έως τις 26 Απριλίου, ενώ στο πρόγραμμα επανέρχονται οι παραστάσεις κάθε Τετάρτη, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει την πιο ανατρεπτική ληστεία της χρονιάς.

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά) : Ιωάννης Απέργης, Κατερίνα Γερονικολού, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Θάνος Μπίρκος, Αρετή Πασχάλη, Θάνος Σκόπας, Γιάννης Στεφόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης.

Λίγα λόγια για το έργο και για την ιστορία του

Αθήνα 1958.

Μία τρελή απόδραση. Ένα τεράστιο διαμάντι. Έξι εντελώς ανίκανοι κλέφτες. Ένας αιώνια μαθητευόμενος ταμίας. Ένας απελπισμένος φύλακας που κοιμάται -κυριολεκτικά- όρθιος.

Οι οιωνοί δεν είναι και οι καλύτεροι!

Δύο κατάδικοι δραπετεύουν από τις φυλακές της Δραπετσώνας και σχεδιάζουν να κλέψουν ένα διαμάντι αμύθητης αξίας που φυλάσσεται στην Alexandras Bank, μια περιφερειακή ελληνική τράπεζα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας!

Όταν, όμως, μπλέκουν κι άλλοι στο κόλπο, οι εξελίξεις είναι απρόσμενες και όλα πάνε στραβά.

Θα καταφέρει ο δραπέτης Μάκης Ρέτζος και η συμμορία του, να κάνουν τη ληστεία της χρονιάς;

Σε μία νύχτα θεαματικής τρέλας όλα να τα περιμένει κανείς…

Μήπως η «ληστεία της χρονιάς» καταλήξει σε «ληστεία… της συμφοράς»;

Πριν από δεκάξι χρόνια οι Henry Lewis, Jonathan Sayer και Henry Shields δημιούργησαν στο Λονδίνο την ομάδα «Mischief Theatre» και πήγαν σε άλλα επίπεδα τη σύγχρονη κωμωδία! Τα έργα τους, που βασίζονται στην συνθήκη «όλα πάνε στραβά», έγιναν τεράστιες επιτυχίες παγκοσμίως, κάνοντας τους θεατές να πιάνουν την κοιλιά τους απ’ τα γέλια. Από το πρώτο έργο τους «The Play that goes wrong», μέχρι το «The Magic that goes wrong» και το «The Comedy about a Bank Robbery», οι παραστάσεις τους διακρίνονται για τη φαντασία, το χιούμορ, τις ανατροπές και τους εφευρετικούς αυτοσχεδιασμούς που καλούνται να κάνουν οι ηθοποιοί επί σκηνής.

Ταυτότητα παράστασης

Η ληστεία της συμφοράς των Henry Lewis, Jonathan Sayer& Henry Shields

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Διασκευή-Σκηνοθεσία-Στίχοι: Νικορέστης Χανιωτάκης

Πρωτότυπη Μουσική: Γιάννης Μαθές

Σκηνικά: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Χορογραφίες-Επιμέλεια κίνησης: Έλενα Γεροδήμου

Βοηθός σκηνοθέτη: Βαρβάρα Μακράκη

Βοηθός παραγωγής: Ανδρέας Μανωλάκης

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καλφαμανώλης

Σχεδιασμός κομμώσεων και επιμέλεια περουκών :Κωνσταντίνος Κολιούσης

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού και επικοινωνίας : Ελίνα Λαζαρίδου

Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού

Δημόσιες Σχέσεις:Μαργαρίτα Μαρμαρά

Διάρκεια παράστασης: 120’ (με διάλειμμα)

Θέατρο Λαμπέτη

Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, Αθήνα 114 72

Τηλέφωνο :2111000365

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων έως Κυριακή 5 Απριλίου

Τετάρτη & Πέμπτη:20:00

Παρασκευή : 21:00,

Σάββατο: 18:00 και 21:00

Κυριακή: 19:00

6 Επιπλέον παραστάσεις μετά το Πάσχα

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων από

Παρασκευή 17 Απριλίου – Κυριακή 26 Απριλίου

Παρασκευή & Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 19:00

Τιμές εισιτήριων :

VIP (1η σειρά): 30 Ευρώ

Α΄Ζώνη: 25 Ευρώ

Β΄Ζώνη (Πλατεία): 20 Ευρώ

ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο), Ανέργων, Φοιτητικό, Παιδικό (έως 12 ετών): 18 Ευρώ

Άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Εισιτήρια :

• https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/lampeti/i-listeia-tis-symforas/

• Στο τηλεφωνικό κέντρο των Αθηναϊκών Θεάτρων 211 1000 365

• Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις:

Κώστας Μπάλτας, Γιώτα Καραΐσκου, 211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ: 305), Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.

E-mail τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: reservations@a-th.gr