Η παράσταση που έγινε το απόλυτο talk-of-the-town επιστρέφει! Η «Αλεξάνδρεια» του Φωκά Ευαγγελινού, αφού κέρδισε τις καρδιές 60.000 θεατών και απέσπασε διθυραμβικά σχόλια, δίνει νέο ραντεβού στο Θέατρο Παλλάς. Ειδικότερα από τις 14 Μαρτίου, η επιτυχημένη παράσταση που σφράγισε τη φετινή σεζόν επανέρχεται για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Η «Αλεξάνδρεια» μάς μεταφέρει σε μια πόλη–σταυροδρόμι πολιτισμών, αντιθέσεων και μνήμης. Μέσα από την ιστορία της Άννας, μιας γυναίκας που έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της, ξεδιπλώνεται η Αλεξάνδρεια των Ελλήνων της δεκαετίας του ’30: μια πόλη όπου ο έρωτας, η εξουσία, οι κοινωνικές ανισότητες και τα πολιτικά παιχνίδια συνυπάρχουν κάτω από τον ίδιο ουρανό.

Μια ιστορία όπου ο έρωτας, η Ιστορία και η ανθρώπινη μοίρα μπλέκονται σε μια μοναδική, πολυδιάστατη, θεατρική εμπειρία χάρη στο πρωτότυπο κείμενο της ΖέτηςΦίτσιο, την μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργεί η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα το εμπνευσμένο σκηνικό που σχεδίασε ο Μανόλης Παντελιδάκης και τη video art προσέγγιση του Παντελή Μάκκα.

Λόγω της αυξημένης ζήτησης, το Παλλάς δίνει την ευκαιρία στο κοινό να ζήσει ξανά – ή για πρώτη φορά – την εμπειρία της «Αλεξάνδρειας», κάθε Τετάρτη στις 19:30, Σάββατο στις 17:00 και Κυριακή στις 15:00, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Πρωταγωνιστούν: Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση, Αλίνα Κοτσοβούλου, Δημήτρης Δεγαΐτης, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Λήδα Ματσάγγου, Γιώργος Ψυχογιός, Χρήστος Νικολάου, Γιάννης Στόλλας, Γιάννης Μάνιος, Αλέξανδρος Σιάτρας, Δημήτρης Μαχαίρας, Ειρήνη Βαλατσού, Δανάη Πολίτη, Άννα Λεμπεντένκο, Μάγια Βασιλάκη, Νίκος Φραντζέσκος, Βασιλική Σουρρή, Ηλιάνα Ιωαννίδου.

Συντελεστές: Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός, Κείμενο: Ζέτη Φίτσιου, Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Παναγόπουλος, Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα,

Στίχοι: Άρης Δαβαράκης, Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης, Video art: Παντελής Μάκκας, Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη, Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Τέλλος, Στέλλα Κάλτσου,

Μουσική διδασκαλία: Πάνος Δήμας, Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Νάκου.

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα