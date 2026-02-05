Μετά την τεράστια ανταπόκριση του κοινού, η φαντασμαγορική «Οδύσσεια» της Γιούλης Ηλιοπούλου, που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και μαγεύει μικρούς και μεγάλους, παρατείνεται έως την Κυριακή των Βαΐων στο Θέατρο «Πειραιώς 131». Η δημοφιλής σκηνοθέτις και δημιουργός υπογράφει μια παιδική-εφηβική υπερπαραγωγή με συνεχόμενα sold out, εμπνευσμένη από την αιώνια αξία της πίστης, της εξυπνάδας, της αγάπης και της επιμονής στον στόχο. Στον ρόλο του Οδυσσέα ξεχωρίζει ο εξαιρετικός Μάνος Πίντζης, προσδίδοντας δυναμισμό και συγκίνηση στην περιπέτεια που καθηλώνει το κοινό. Η παράσταση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για οικογένειες και παιδιά να ζήσουν από κοντά μια ιστορία γεμάτη δράση, χιούμορ και μαγεία, σε μια σκηνική εμπειρία που μένει αξέχαστη.

Μαγικά σκηνικά, ταλαντούχοι ηθοποιοί και τεχνολογία

Η συναρπαστική αυτή υπερπαραγωγή, που αγαπήθηκε όσο λίγες από μικρούς και μεγάλους, θα συνεχίσει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο το μαγευτικό της ταξίδι στον χρόνο και στη φαντασία. Με εντυπωσιακά σκηνικά, ευφάνταστα κοστούμια, πρωτότυπη μουσική και δυνατές ερμηνείες, η «Οδύσσεια» ζωντανεύει την κλασική ιστορία του Οδυσσέα με τρόπο σύγχρονο, παιδαγωγικό και βαθιά συγκινητικό.

Η παράσταση κατάφερε να ξεχωρίσει για την αισθητική της αρτιότητα, τον σεβασμό στο ομηρικό έπος και τη μοναδική της ικανότητα να μετατρέπει ένα διαχρονικό έργο σε μια θεατρική εμπειρία γεμάτη δράση, χιούμορ και συναίσθημα. Δεν είναι τυχαίο ότι θεωρήθηκε μία από τις πιο επιτυχημένες παιδικές παραγωγές των τελευταίων ετών, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού και την εμπιστοσύνη των οικογενειών.

Ένα εντυπωσιακό θέαμα γεμάτο δράση, μουσική, φαντασία και συγκίνηση.

Στο ρόλο του Οδυσσέα ο Μάνος Πίντζης

Πρωταγωνιστούν με αλφαβητική σειρά:

Χρήστος Γιαννακάκος, Κώστας Γόνης, Δέσποινα Κασιώτη, Νώντας Μαντζουρέας, Τζούλια Σπυροπούλου, Παρασκευή Τζιαρτζιάνη, Τιγκράν Αμπραμιάν, Γιώργος Τζέρνιας.

Συντελεστές:

Kείμενο – Σκηνοθεσία – Στίχοι τραγουδιών: Γιούλη Ηλιοπούλου

Μουσική επένδυση, κοστούμια , καλλ/κη διεύθυνση : Κρίστελ Καπερώνη

Χορογραφίες – Κίνηση: Γιούλη Ηλιοπούλου

Φωτισμοί: Δημήτρης Συμεωνιδης

Video Art: Λεωνίδας Φουντούλης

Ειδικές Κατασκευές: Θοδωρής Τσιμπλάκης

Hair & Make-up: Νίκος Ζήσης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Δέσποινα Κασιώτη

Γραμματειακή υποστήριξη: Τατιάνα Κόγια

Υπεύθυνη οργάνωσης : Ανθή Καραγιάννη

Δ/νση παραγωγής: Αντώνης Μαρκογιάννης

Παραγωγή: ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ

Θέατρο Πειραιώς 131, Πειραιώς 131, Γκάζι

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Κυριακή 12:00 μ.μ.

Διάρκεια έργου: 90 λεπτά