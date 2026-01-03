Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Παρισιού (Musée d’Art Moderne) απέκτησε πρόσφατα μια δωρεά εξαιρετικής αξίας από την οικογένεια του σπουδαίου Γάλλου καλλιτέχνη Ανρί Ματίς, την οποία το ίδιο το μουσείο χαρακτήρισε «εντυπωσιακά γενναιόδωρη».

Η δωρεά περιλαμβάνει 61 έργα συνολικά — πίνακες ζωγραφικής, σχέδια, χαλκογραφίες, λιθογραφίες και ένα γλυπτό — τα περισσότερα από τα οποία έχουν ως θέμα την κόρη του καλλιτέχνη, Μαργκερίτ, που υπήρξε και το αγαπημένο του μοντέλο. Την προσφορά έκανε η Μπάρμπαρα Ντοφέν Ντιτουί, σύζυγος του εγγονού του Ματίς, Κλοντ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2011 στη Νέα Υόρκη.

Αρκετά από αυτά τα έργα είχαν ήδη παρουσιαστεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο πλαίσιο της έκθεσης «Matisse et Marguerite» την περασμένη χρονιά. Παρ’ όλα αυτά, η απόφαση της Ντιτουί να τα παραχωρήσει οριστικά στο μουσείο προκάλεσε έκπληξη, καθώς, σύμφωνα με τους υπεύθυνους, δεν είχε προαναγγελθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2013 είχε δωρίσει στο Κέντρο Πομπιντού το γνωστό έργο «Marguerite with a Black Cat», ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πορτρέτα της Μαργκερίτ.

Ο διευθυντής του μουσείου, Φαμπρίς Χεργκότ, τόνισε πως αυτή η πράξη αποδεικνύει τη βαθιά εμπιστοσύνη και αφοσίωση της δωρήτριας προς το ίδρυμα, το οποίο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, γίνεται πλέον «το νέο σπίτι της Μαργκερίτ για τις επόμενες δεκαετίες και αιώνες». Περιέγραψε μάλιστα τα πορτρέτα ως «ιδιαίτερα όμορφα και βαθιά συγκινητικά».

Η Μαργκερίτ γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της σχέσης του Ματίς με ένα από τα μοντέλα του, την Καρολίν Ζομπλό, την εποχή που ο καλλιτέχνης σπούδαζε στο Παρίσι. Ο Ματίς την αναγνώρισε επίσημα μετά τον γάμο του και εκείνη μεγάλωσε μαζί με τα ετεροθαλή αδέρφια της, Ζαν και Πιέρ. Σε μικρή ηλικία προσβλήθηκε από διφθερίτιδα και υποβλήθηκε σε τραχειοστομία, γεγονός που άφησε μια ουλή στον λαιμό της. Για χρόνια την έκρυβε με γιακάδες και κορδέλες, μια λεπτομέρεια που ο πατέρας της αποτύπωσε σε αρκετά από τα έργα του. Η ουλή διορθώθηκε χειρουργικά όταν ήταν 26 ετών.

Παρά τα προβλήματα υγείας, η Μαργκερίτ συμμετείχε ενεργά στη Γαλλική Αντίσταση κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνελήφθη από τη Γκεστάπο, βασανίστηκε και κινδύνεψε να μεταφερθεί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Μια δωρεά με ιδιαίτερη βαρύτητα

Ο ίδιος ο Ματίς είχε επιλέξει να κρατήσει τα έργα που απεικόνιζαν την κόρη του μέσα στην οικογένεια, αποφεύγοντας να τα πουλήσει, γεγονός που καθιστά τη σημερινή δωρεά ακόμη πιο σημαντική. Με την προσθήκη αυτών των 61 έργων, η συλλογή του μουσείου εμπλουτίζεται σημαντικά, συμπληρώνοντας τα 20 έργα του Ματίς που ήδη διέθετε.

