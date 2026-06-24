Η Restart Theater Athens προσκαλεί το κοινό σε μια ανοιχτή εκδήλωση γνωριμίας με το συμμετοχικό θέατρο, που περιλαμβάνει δωρεάν εργαστήριο και παρουσίαση του νέου Εγχειριδίου (Handbook) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΓΥΝΑΙΚΕΣ αλληλεπιΔΡΟΥΝ – WOMEN interACT».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026, από τις 18:30 έως τις 20:30, στον Πολυχώρο Άγκυρα (Σόλωνος 124, Αθήνα, 5 λεπτά από τον σταθμό Μετρό Πανεπιστήμιο), στο πλαίσιο της τελετής λήξης του προγράμματος.

Το εργαστήριο και η παρουσίαση του Εγχειριδίου αποτελούν το αποτέλεσμα δύο ετών διεθνούς συνεργασίας μεταξύ της Restart Theater Athens (Ελλάδα), του θεατρικού οργανισμού ZIZ (Σλοβενία), του οργανισμού Kobietostan και του Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών – SWPS (Πολωνία).

Το Εγχειρίδιο αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο για καλλιτέχνες, εμψυχωτές, εκπαιδευτικούς και οργανισμούς που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το συμμετοχικό θέατρο σε δράσεις κοινωνικής ενδυνάμωσης. Η ψηφιακή έκδοσή του θα διατεθεί δωρεάν στους συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα WOMEN interACT υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Creative Europe 2024–2026 και έχει ως στόχο την ενδυνάμωση γυναικών που βιώνουν πολλαπλές μορφές κοινωνικού αποκλεισμού, αξιοποιώντας τις μεθόδους του συμμετοχικού και κοινωνικού θεάτρου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης:

• Θα παρουσιαστεί το Εγχειρίδιο του WOMEN interACT, το οποίο συγκεντρώνει τη μεθοδολογία, τις πρακτικές και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

• Θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο συμμετοχικού θεάτρου με πρακτική εφαρμογή ασκήσεων από το Εγχειρίδιο, με επίκεντρο ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών και τη δυναμική της τέχνης ως εργαλείου ενδυνάμωσης.

Η εκδήλωση απευθύνεται ιδιαίτερα σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ισότητας των φύλων, σε εμψυχωτές, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, καθώς και σε νέους και φοιτητές που ενδιαφέρονται για τις κοινωνικές και συμμετοχικές πρακτικές στις τέχνες.

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Απαραίτητη η κράτηση θέσης μέσω της φόρμας συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/JaN7YGCWjVpwoCaf8

Η δράση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης καλλιτεχνικής δραστηριότητας της Restart Theater Athens γύρω από ζητήματα γυναικείας ενδυνάμωσης. Τον Απρίλιο του 2026, η ομάδα παρουσίασε με επιτυχία την παράσταση «ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ», αποτέλεσμα οκτάμηνης καλλιτεχνικής διαδικασίας με γυναίκες από την κοινωνία που ανταποκρίθηκαν στο ανοιχτό κάλεσμά της στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας ανταλλαγής WOMEN interACT (φωτογραφίες 2 και 3).

Μέσα από προσωπικές αφηγήσεις, συλλογική δημιουργία και θεατρική πράξη, δέκα γυναίκες μοιράστηκαν ιστορίες δύναμης, θάρρους, οργής, συγκίνησης και απελευθέρωσης, αναδεικνύοντας ζητήματα βίας, αποκλεισμού και γυναικείας αλληλεγγύης.

Η παράσταση αποτέλεσε σημείο συνάντησης για εκπροσώπους φορέων της κοινωνίας των πολιτών με ειδικό ενδιαφέρον για το γυναικείο ζήτημα, καθώς και τις επικεφαλής των φορέων της διεθνούς συνεργασίας του WOMEN interACT που ταξίδεψαν από την Πολωνία και τη Σλοβενία (φωτογραφία 1 από αριστερά: Αγγελική Κασόλα (Restart Theater Athens), Agnieszka Młodzińska – (SWPS), Rebeca Senveter (ZIZ) Paulina Woźniak-Dębińska (SWPS), Ankica Radivojevic (ZIZ), Agnieszka Bresler (Kobietostan), Ειρήνη Μελά (Restart Theater Athens).

Πληροφορίες:

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026

18:30–20:30

Πολυχώρος Άγκυρα, Σόλωνος 124, Αθήνα

Ελεύθερη συμμετοχή

Χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής

Κράτηση θέσης: https://forms.gle/JaN7YGCWjVpwoCaf8

6939 671800

info@restart-theater.com

Δείτε το τρέιλερ:

Σύντομο Βιογραφικό – Restart Theater Athens

Η ΑΜΚΕ Θεατρικού Πολιτισμού Restart Theater Athens ιδρύθηκε το 2023 από τη σκηνοθέτιδα Αγγελική Κασόλα και την ηθοποιό Ειρήνη Μελά με στόχο την προώθηση του κοινωνικού και συμμετοχικού θεάτρου ως εργαλείου κοινωνικής αλλαγής, ενδυνάμωσης και δημοκρατικής συμμετοχής μέσα από τη μεθοδολογία «The Chorus Method: From Ancient Greek Theatre to Embodied Democracy», που έχει αναπτύξει η Αγγελική Κασόλα.

Η Restart Theater Athens αναπτύσσει παραστάσεις, εργαστήρια, residencies και διεθνείς συνεργασίες που φέρνουν στο προσκήνιο φωνές και κοινωνικές ομάδες με περιορισμένη πρόσβαση στην καλλιτεχνική δημιουργία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από το 2023 συμμετέχει σε διεθνή φεστιβάλ, πλατφόρμες και εκπαιδευτικές ανταλλαγές στην Ευρώπη. Αυτή την περίοδο προετοιμάζει το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Κοινωνικής και Συμμετοχικής Τέχνης «VISIBLE VOICES – Κάνοντας ορατό το αόρατο», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου 2026.

Disclaimer – Creative Europe

Το έργο WOMEN interACT υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Creative Europe. Οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της EACEA.