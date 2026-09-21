Την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου στις 19:30 η Αλυσίδα Πολιτισμού Iανός και οι εκδόσεις Όγδοο music group διοργανώνουν παρουσίαση του νέου άλμπουμ της Κρινιώς Νικολάου με συμμετοχή της Μαρίας Μπεκατώρου με τίτλο: «Το 10 το καλό».

Το άλμπουμ περιέχει συνθέσεις της Κρινιώς Νικολάου και στίχους της Γιόλας Αργυροπούλου, στο οποίο συμμετέχει η αγαπημένη παρουσιάστρια, Μαρία Μπεκατώρου, εκπλήσσοντας το κοινό της και εγκαινιάζοντας την πρώτη της εμφάνιση στη δισκογραφία!

Τραγούδι, χιούμορ, συγκίνηση, θετική ενέργεια και πολλές εκπλήξεις, σε μια βραδιά, που…η τράπουλα μπορεί να έχει και άλλα χαρτιά, οι λέξεις θα τριγυρνούν ‘άτακτες’, οι νότες θα φοράνε τα καλά τους, ενώ Μέγας Χορηγός θα είναι το Συναίσθημα.

Για το cd θα μιλήσουν οι:

Γιάννης Δημαράς, δημοσιογράφος – συγγραφέας

Γιάννης Ξυνόπουλος, δημοσιογράφος,ραδιοφωνικός παραγωγός

Μαντλίν, Ραδιοφωνική παραγωγός και Πρόεδρος του Πειθαρχικού της Ε.Ε.Λ (Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών)

Τίνα Κωνσταντάτου, σύμβουλος εκπαίδευσης και ψυχικής υγείας

Κώνσταντίνος Τσακίρης, δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός

Έρη Χατζηστυλιανού, εικαστικός-κεραμίστρια

Δανάη Λουκάκη, ηθοποιός

Gabriella Maria Precup, προπονήτρια αντισφαίρισης

Μαρία Κανδύλη, ποιήτρια, ραδιοφωνική παραγωγός

Και ο αστρολόγος, ψυχολόγος, ερευνητής, Χρήστος Άρχος.

Στην παρουσίαση θα ακουστούν ζωντανά και τα επτά τραγούδια του άλμπουμ.

Στο πιάνο, η Κρινιώ Νικολάου.

Συντονίζει η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός, Νατάσα Ράγιου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον ΙΑΝΟ της Αθήνας, Σταδίου 24 και θα προβάλλεται ζωντανά στο κανάλι YouTube του ΙΑΝΟΥ.

Λίγα λόγια για το άλμπουμ:

Η Κρινιώ Νικολάου και η Μαρία Μπεκατώρου αποφάσισαν να παίξουν χαρτιά!

Και με την πρώτη κίνηση έβγαλαν και οι δύο, «Το 10 το καλό», σε μια τράπουλα «σημαδεμένη», από αγάπη και εκτίμηση της μιας για την άλλη.

Αυτός άλλωστε είναι ο τίτλος της νέας υπέροχης δουλειάς της Κρινιώς, σε μουσική και ερμηνεία της ίδιας και στίχους της Γιόλας Αργυροπούλου, που κυκλοφορεί από το Ogdoo group,με τη συμμετοχή της γνωστής παρουσιάστριας και δημοσιογράφου, που, όχι τυχαία, θεωρείται το πιο αγαπημένο και προσιτό πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης.

Λίγα λόγια για την Κρινιώ Νικολάου:

Η Κρινιώ Νικολάου γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών πιάνο, θεωρία, ειδικό αρμονίας, σύνθεσης και συνέχισε τις σπουδές της στο Εθνικό Ωδείο.

Ξεκίνησε τη πορεία της στο τραγούδι σε νεαρή ηλικία ενώ η πρώτη της συνεργασία ήταν με τον Γιάννη Σπανό.

Έχει στο ενεργητικό της συνεργασίες με ηχηρά ονόματα, ανάμεσα σε αυτά με τον Δημήτρη Μητροπάνο, Σταμάτη Κραουνάκη, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Βαγγέλη Γερμανό, Κώστα Χατζή, Σόνια Θεοδωρίδου, Αντώνη Μιτζέλο κ.α.