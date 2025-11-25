Με μεγάλη παρουσία κόσμου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του βιβλίου της Σωτηρίας Μαραγκοζάκη «Άσπρος σκύλος μαύρος σκύλος», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ειρήνη» και το οποίο αναφέρεται στην «μυθιστορηματική ζωή» όπως χαρακτηρίστηκε από όλους τους ομιλητές, του στελέχους του ΚΚΕ, Νίκου Βαβούδη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τον γγ της Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό.

Για το βιβλίο μίλησε ο Γιώργος Μαργαρίτης, καθηγητής Ιστορίας του ΑΠΘ, ο οποίος χαρακτήρισε το βιβλίο ως μια «μυθιστορηματική βιογραφία». Αναφέρθηκε στη συναρπαστική ιστορία του 20ού αιώνα, αλλά και στη ζωή του Νίκου Βαβουδη.

«Άλλωστε, η ζωή του ήταν απόλυτα δεμένη με την ιστορία των μεγάλων ταξικών αγώνων. Η πορεία ενός κομμουνιστή στα τρομερά χρόνια του αιώνα του κομμουνισμού», όπως είπε.

Όπως ανέφερε ο ομιλητής, το «βιβλίο είναι πληθωρικό, γιατί πληθωρική είναι και η εποχή στην οποία αναφέρει, όπως και ο πρωταγωνιστής του».

«Πώς αλλιώς να μιλήσεις για τον αγωνιστή και τη ζωή του;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε, επίσης, ότι «μέσα από τις συνομιλίες του Βαβουδη με μεγάλες ιστορικές φυσιογνωμίες φανερώνονται έντεχνα οι διαστάσεις, τα επιτεύγματα της εποχής».

Ολοκλήρωσε την ομιλία του θέτοντας το ερώτημα «γιατί να διαβάσει κανείς το βιβλίο;» και ανέφερε:

«Μας κάνει να δακρύσουμε», αλλά λειτουργεί όπως λειτουργούσαν και οι παλιοί θρύλοι της εποχής. Μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι μπορούμε να μεγαλώσουμε, ότι μπορούμε να μοιάσουμε…», σημειώνοντας «θα μας χρειαστεί στους δύσκολους καιρούς που έρχονται».

Η Σωτηρία Μαραγκοζάκη ευχαρίστησε όλους όσους παρευρέθηκαν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η παρουσία όλων σας εδώ εκπληρώνει ένα χρέος σε έναν μεγάλο αγωνιστή, τον θρυλικό ασυρματιστή τον ασυμβίβαστο κομμουνιστή Νίκο Βαβούδη».

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Δ. Κουτσουμπα, λέγοντας ότι «η συγκλονιστική ομιλία που είχε κάνει τον Μάρτη του ’22 για τον πόλεμο στην Ουκρανία, την έκανε να προσεγγίσει καλύτερα την εποχή στην οποία έζησε ο πρωταγωνιστής της».

Ανέφερε ακόμα ότι ο Νίκος Βαβούδης «διαμορφώθηκε ως προσωπικότητα μέσα στο καμίνι των πιο σκληρών ταξικών αγώνων. Όρισε με ποιους να πάει και ποιούς να αφήσει. Απέρριψε την αθλιότητα της βολεμένης ζωής και του εγώ».

Η Σ. Μαραγκοζάκη αναφέρθηκε ακόμα, αναλυτικά στη δομή ενός ιστορικού μυθιστορήματος. Το πώς κατάφερε να ανασυνθέσει μια ολόκληρη εποχή, τις πηγές τις οποίες χρησιμοποίησε, τα βιβλία στα οποία ανέτρεξε κλπ.

Την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση συντόνισε ο εκδότης, Κωνσταντίνος Κατσικέας.

Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασε ο ηθοποιός Χρήστος Μπαλτάς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ