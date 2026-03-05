Παρουσιάστηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού, την Πέμπτη (05.03.2026), οι φωτογραφίες από τους εκτελεσθέντες της Καισαριανής, καθώς και τα υπόλοιπα ντοκουμέντα της συλλογής Χόιερ που περιήλθαν πρόσφατα στο ελληνικό κράτος.

Ειδικότερα, δόθηκε συνέντευξη Τύπου από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πλαισιωμένη από ειδικούς συνεργάτες: τη Διευθύντρια Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Σταυρούλα Φωτοπούλου, την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων, Μαρία Μερτζάνη, τον φωτογράφο Σωκράτη Μαυρομμάτη, καθώς και τον ιστορικό ερευνητή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βαλεντίν Σνάιντερ.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία στο Βέλγιο, παρέλαβε συνολικά 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και τέσσερα παλαιά χαρτονομίσματα. Το υλικό είχε τεθεί προς πώληση από Βέλγο συλλέκτη σε διαδικτυακή πλατφόρμα δημοπρασιών, τις προηγούμενες εβδομάδες. Ανάμεσα στα τεκμήρια περιλαμβάνονται και οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 κρατουμένων στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944.

Οι εικόνες αυτές θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές για την ιστορική μνήμη, καθώς καταγράφουν τις τελευταίες στιγμές των εκτελεσθέντων.

Πλέον το υλικό έχει περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο, με στόχο να διαφυλαχθεί και να παραμείνει προσβάσιμο για τις επόμενες γενιές, στο πλαίσιο της θεσμικής προσπάθειας διατήρησης της ιστορικής μνήμης της Αντίστασης.

Οι φωτογραφίες της Καισαριανής

Τα υπόλοιπα φωτογραφικά ντοκουμέντα της συλλογής