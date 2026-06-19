Σε μια ζεστή και ιδιαίτερα ατμοσφαιρική βραδιά παρουσιάστηκε χθες (18/6) στην Πειραματική Σκηνή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου ο νέος ορχηστρικός δίσκος του Γιάννη Καλομοίρη με τίτλο «Αμέθυστος».

Πρόκειται για μια μουσική δουλειά βαθιά συνδεδεμένη με την κρητική γη και τον αμπελώνα του νησιού. Μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις, ο δημιουργός αφηγείται βιωματικές ιστορίες, αντλώντας έμπνευση από παραδοσιακές ποικιλίες σταφυλιών όπως το Λιάτικο, το Πλυτό, το Μαντηλάρι και το Ρωμέικο. Οι μελωδίες λειτουργούν σαν μουσικοί πίνακες που αναδεικνύουν μνήμες, εικόνες και αισθήσεις, συνδέοντας τον ακροατή με την ιστορία και την παράδοση της Κρήτης.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των συντελεστών του δίσκου. Ο Παναγιώτης Κατσικιώτης (Τσίκο) πλαισιώνει τις συνθέσεις με τον ιδιαίτερο παλμό των κρουστών του, ενώ ο Νίκος Βενετάκης ερμηνεύει τη μαντινάδα που κλείνει τον δίσκο, μεταφέροντας το αισιόδοξο μήνυμα του δημιουργού:

«Όσο κι αν έχω τον καιρό κόντρα να μου πηγαίνει,

δεν σταματώ χωρίς να ιδώ τον ήλιο να προβαίνει».

Την ηχοληψία, τη μίξη και το mastering επιμελήθηκε ο Δημήτρης Βασμαρής, ενώ το δημιουργικό και την καλλιτεχνική επιμέλεια της έκδοσης ανέλαβε ο Ανδρέας Αεράκης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη και τη συνδιοργάνωση του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, το κοινό είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει επιλεγμένες ποικιλίες κρητικών κρασιών στον προαύλιο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου, συνεχίζοντας με έναν βιωματικό τρόπο τη σύνδεση μουσικής και οινικού πολιτισμού που αποτέλεσε τον βασικό άξονα της βραδιάς.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρέμβαση της λογοτέχνιδας και ποιήτριας Ζωής Δικταίου, η οποία συγκίνησε το κοινό με τον λόγο της, αναδεικνύοντας αξίες και στοιχεία της κρητικής πολιτιστικής ταυτότητας.

Η παρουσίαση του «Αμέθυστου» επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική που μπορεί να έχει η σύγχρονη ορχηστρική δημιουργία, όταν συνομιλεί δημιουργικά με την παράδοση, τη μνήμη και τον τόπο. Ένας δίσκος που μετατρέπει τις ιστορίες του κρητικού αμπελώνα σε μουσική εμπειρία και προσθέτει μια ξεχωριστή ψηφίδα στη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή της Κρήτης.