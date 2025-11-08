Επιμέλεια: Κάτια Χριστίδου

Στην αναγέννηση δύο χώρων πολιτισμού προχωρά η Πάτρα, μέσω της υλοποίησης Στρατηγικών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα, «Δυτική Ελλάδα» 2021-2027.

Σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, την οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Δήμος Πατρέων προτείνει την ένταξη δύο νέων πράξεων στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την επισκευή και αναβάθμιση του πολύπαθου «Εργοστασίου Τέχνης», προϋπολογισμού 2.700.000 ευρώ, καθώς και για την εσωτερική διαμόρφωση της αίθουσας θεάτρου του νέου δημαρχείου, στο ιστορικό κτίριο του πρώην «Αρσακείου», προϋπολογισμού 900.000 ευρώ.

Το «Εργοστάσιο Τέχνης»

Ειδικότερα, όσον αφορά στο «Εργοστάσιο Τέχνης» η επαναλειτουργία του ως κεντρική θεατρική σκηνή της πόλης καλύπτει, σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο, μια πάγια ανάγκη για μόνιμη, μεγάλης χωρητικότητας και υψηλών προδιαγραφών θεατρική υποδομή.

Παράλληλα, ενισχύει τον πολιτιστικό χαρακτήρα της Πάτρας, στηρίζει τις δραστηριότητες του ΔΗΠΕΘΕ και άλλων πολιτιστικών φορέων, ενώ παράλληλα δημιουργεί έναν ελκυστικό χώρο για σημαντικές διοργανώσεις, φεστιβάλ, συνέδρια και διεθνείς συνεργασίες.

Μάλιστα, όπως τονίζεται στην απόφαση, το έργο συμβάλλει στην αξιοποίηση ενός ιστορικού βιομηχανικού μνημείου και ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, συνδέοντας το παρελθόν με τις σύγχρονες ανάγκες δημιουργίας.

Σχετικά με το έργο, για το οποίο υπάρχει μελέτη, προβλέπεται η ενίσχυση, επισκευή και λειτουργική αναβάθμισή του με στόχο, όπως προαναφέρθηκε, την άμεση αξιοποίησή του ως κεντρική θεατρική σκηνή του Δήμου Πατρέων.

Το κτήριο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως εμβληματικής σημασίας για την πόλη, βρίσκεται στο οικόπεδο της πρώην χαρτοβιομηχανίας Λαδόπουλου, στην παραλιακή ζώνη, απέναντι από το νότιο λιμάνι.

Αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, συνολικής επιφάνειας περίπου 2.240 τ.μ., με ισόγειο που περιλαμβάνει το φουαγιέ, τη θεατρική σκηνή, καμαρίνια και βοηθητικούς χώρους, καθώς και όροφο με πρόσθετα καμαρίνια και καθίσματα. Η συνολική χωρητικότητα ανέρχεται σε 785 θεατές, γεγονός που καθιστά τον χώρο κατάλληλο για παραγωγές μεγάλης κλίμακας.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στη στατική ενίσχυση του κτηρίου, λόγω των φθορών από τον σεισμό του 2008, στην αναβάθμιση της ακουστικής και της θερμομονωτικής επάρκειας, στη διαμόρφωση σύγχρονου συστήματος πυρασφάλειας και στην εγκατάσταση νέων ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

Στόχος, σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς, σύγχρονου και λειτουργικού πολιτιστικού χώρου, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη θεατρική ζωή της Πάτρας.

Το «Εργοστάσιο Τέχνης» κατασκευάστηκε το 2006, για τις ανάγκες του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, αλλά μόλις δύο χρόνια μετά, τον Ιούνιο του 2008, πληγώθηκε από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Πάτρα.

Μετά λοιπόν το κτύπημα του Εγκέλαδου εγκαταλείφθηκε και λεηλατήθηκε, με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιείται, εδώ και περίπου 26 χρόνια.

Πριν από περίπου τρία χρόνια, υπεγράφη σύμβαση για την επισκευή και την ενίσχυση του κτηρίου, η οποία όμως διαλύθηκε.

Η αίθουσα θεάτρου στο νέο δημαρχείο

Όσον αφορά στο δεύτερο έργο, δηλαδή τον σχεδιασμό της εσωτερικής διαμόρφωσης της αίθουσας θεάτρου στο νέο δημαρχείο, σκοπός είναι, σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η ανάδειξη της ιστορικής αξίας του χώρου και η ταυτόχρονη κάλυψη των σύγχρονων λειτουργικών αναγκών.

Ειδικότερα, στόχος του έργου, σύμφωνα με την μελέτη που υπάρχει, είναι να αναδείξει τον χώρο ως πολυλειτουργικό κέντρο πολιτισμού και δημόσιας ζωής, που συνδυάζει τον σεβασμό στην αρχιτεκτονική κληρονομιά με τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου χώρου εκδηλώσεων.

Μέσα από τις προτάσεις που υπάρχουν διασφαλίζεται, σύμφωνα με την απόφαση, η λειτουργικότητα, η ανθεκτικότητα των υλικών και η υψηλή αισθητική, ώστε η αίθουσα να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πόλη της Πάτρας.

Η αναδιαμόρφωση της αίθουσας θεάτρου στο νέο δημαρχείο ανταποκρίνεται, όπως τονίζεται, στην ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου, ευέλικτου και προσβάσιμου χώρου πολιτισμού και δημόσιου διαλόγου. Η αίθουσα θα εξυπηρετεί πλήθος εκδηλώσεων – από συνεδριάσεις και ημερίδες έως θεατρικές παραστάσεις και προβολές – ενισχύοντας τον πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο του νέου δημαρχείου, ως ανοιχτού χώρου προς την πόλη.

Παράλληλα, με σεβασμό στη διατηρητέα αρχιτεκτονική του πρώην «Αρσακείου», εξασφαλίζεται η ανάδειξη της ιστορικής του αξίας και η βιώσιμη αξιοποίησή του.

Η αίθουσα έχει εμβαδόν περίπου 280 τ.μ. και ύψος 7,65 μέτρα, αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, περιλαμβάνοντας τον κύριο χώρο θεάτρου και τον εσωτερικό εξώστη. Ο σχεδιασμός αξιοποιεί τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, όπως η αξονική συμμετρία, η επανάληψη των δομικών στοιχείων σχήματος «Π» και ο άπλετος φυσικός φωτισμός, ώστε να διατηρηθεί η μοναδική ατμόσφαιρα της αίθουσας. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις είναι πλήρως αναστρέψιμες, σεβόμενες τον διατηρητέο χαρακτήρα του κτηρίου.

Η σκηνή τοποθετείται στη νοτιοδυτική πλευρά, δηλαδή στην ιστορική της θέση, ενώ η πλατεία παραμένει επίπεδη, με κινητά καθίσματα για ευελιξία στη χρήση. Προβλέπονται υποδομές για ομιλίες, παρουσιάσεις, προβολές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, με χωρητικότητα έως 300 άτομα. Η είσοδος διαμορφώνεται με ράμπες και κλίμακες, εξασφαλίζοντας καθολική προσβασιμότητα. Στις επεμβάσεις περιλαμβάνονται ψευδοπατώματα με μεταλλικούς φορείς και επένδυση linoleum, επενδύσεις γυψοσανίδας σε υποστυλώματα και δοκούς, ηχοαπορροφητικά πάνελ στην οροφή, καθώς και ημιδιαφανείς βραδύκαυστες κουρτίνες για τον έλεγχο του φυσικού φωτισμού. Η σκηνή εξοπλίζεται με κινητή σκάλα που αποθηκεύεται διακριτικά, ενώ τα μαρμάρινα σοβατεπιά και τα προσεκτικά επιλεγμένα χρώματα ενισχύουν την αισθητική συνέχεια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ