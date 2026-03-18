Kαλλιτέχνης, φημισμένος για τα μικροσκοπικά γλυπτά του, δημιούργησε έργο που απεικονίζει τον Τόμι Σέλμπι από την ταινία «Peaky Blinders».

Ο δρ. Γουίλαρντ Γουίγκαν, ο οποίος κατείχε προηγουμένως το παγκόσμιο ρεκόρ για τη δημιουργία του μικρότερου χειροποίητου γλυπτού, αφιέρωσε τέσσερις εβδομάδες επίπονης εργασίας και χρησιμοποίησε βλεφαρίδα του ως πινέλο για να ολοκληρώσει το έργο τέχνης, το οποίο δείχνει τον χαρακτήρα να ιππεύει ένα άλογο.

«Το έκανα για να το δουν οι άνθρωποι των Δυτικών Μίντλαντς. Μου αρέσει ο τρόπος που ντύνονται οι Peaky Blinders και το μυστήριο σε όλο αυτό» δήλωσε ο καλλιτέχνης από το Γουλβερχάμπτον στο BBC.

Το έργο εκτίθεται μαζί με 19 άλλα μικρογλυπτά στο Κέντρο Κόνμποου του Χέιλσοουεν, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα διάσωσης σκύλων.

Η έκθεση με τίτλο «Through the Microscope» (Μέσα από το Μικροσκόπιο) και «In the Eye of a Needle» (Στο Μάτι μιας Βελόνας», περιλαμβάνει έργα τόσο μικρά που μπορούν να τα δει κανείς μέσω μικροσκοπίου.

Πρόκειται για τέχνη τόσο μικρή που είναι αόρατη με γυμνό μάτι, αλλά και τόσο λεπτομερής που απαιτεί μικροσκόπιο για να εκτιμηθεί πλήρως.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ