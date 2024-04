Ο Βρετανός σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος Στίβεν Νάιτ σε συνέντευξή του στο ΝΜΕ δήλωσε ότι η παραγωγή της κινηματογραφικής μεταφοράς του «Peaky Blinders» με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι στον ρόλο του Thomas Shelby, είναι στα σκαριά και τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο.

«Θα γίνει αυτόν τον Σεπτέμβριο. Τώρα επιμελούμαστε τις τελευταίες λεπτομέρειες και θα συνεχίσουμε μέχρι και την τελευταία ημέρα πριν αρχίσουμε τα γυρίσματα. Έχουμε τακτοποιήσει τα πάντα, έχουμε όλες τις δεσμεύσεις που χρειαζόμαστε, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε» δήλωσε ο σκηνοθέτης.

«Νομίζω ότι η ταινία θα είναι το επόμενο βήμα και είναι υπέροχο που οι θαυμαστές του “Peaky Blinders” θα μπορούν να συναντηθούν σε ένα μέρος και να το παρακολουθήσουν. Ο προϋπολογισμός θα είναι μεγαλύτερος και εφόσον ξέρουμε ότι τελειώνει αυτό το κεφάλαιο, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ο Κίλιαν[Μέρφι] είναι πραγματικά έτοιμος. Οπότε ανυπομονώ να ξεκινήσουν τα γυρίσματα» ανέφερε.

Επίσης αποκάλυψε ότι ο διάσημος Ιρλανδός ηθοποιός έπειτα από «κάθε βράβευση» μέχρι την κούρσα των Όσκαρ του έστελνε μήνυμα γράφοντας πόσο «ανυπομονεί» να ερμηνεύσει ξανά τον ρόλο με τον οποίο ταυτίστηκε.

«Δεν είναι καταπληκτικό; Χαίρομαι πολύ γι’ αυτόν γιατί το αξίζει. Μετά από κάθε βραβείο που κέρδιζε, έστελνε μήνυμα και έλεγε: “Πραγματικά ανυπομονώ να κάνω το Peaky”. Επιβέβαιωσε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό που θα κάνουμε στη συνέχεια» διευκρίνισε.

Steven Knight confirms the ‘PEAKY BLINDERS’ movie is ready to begin filming in September with a big budget.

“Cillian Murphy is really up for it. So I can’t wait for it to start shooting.”

(Source: https://t.co/6Xs9UkkB62) pic.twitter.com/AaHXaP0kHo

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 25, 2024