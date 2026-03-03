Στο Μπέρμιγχαμ πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Peaky Blinders: The Immortal Man».

Εκατοντάδες θαυμαστές πολλοί από τους οποίους φορούσαν τις χαρακτηριστικές τραγιάσκες, συγκεντρώθηκαν για να δουν από κοντά τον Κίλιαν Μέρφι και τους συμπρωταγωνιστές του μεταξύ των οποίων τη Ρεμπέκα Φέργκουσον και τον Τιμ Ρόθ, καθώς έφταναν στο Symphony Hall για την προβολή της ταινίας στη μεγάλη οθόνη.

Το δράμα αποτελεί σίκουελ της επιτυχημένης σειράς του Στίβεν Νάιτ με τον βραβευμένο με Όσκαρ Μέρφι να επαναλαμβάνει τον θρυλικό ρόλο του Tommy Shelby.

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Μπέρμιγχαμ, 1940. Μέσα στο χάος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Tommy Shelby αναγκάζεται να επιστρέψει από μια αυτοεπιβαλλόμενη εξορία για να αντιμετωπίσει τον πιο καταστροφικό απολογισμό της ζωής του μέχρι σήμερα. Με το μέλλον της οικογένειας και της χώρας να διακυβεύονται, ο Tommy πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με τους δικούς του δαίμονες και να επιλέξει αν θα αναμετρηθεί με την κληρονομιά του ή αν θα την κάψει ολοσχερώς».

Στη λαμπερή εκδήλωση ο κορυφαίος πρωταγωνιστής δήλωσε ότι η πόλη και το Peaky Blinders είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Πρόσθεσε, μάλιστα, πως ήταν απόλυτα σωστό η πρεμιέρα να γίνει εκεί. «Είναι σημαντικό για τους θαυμαστές, για τον [Στίβεν Νάιτ], νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ο Στιβ το έγραψε βασισμένος σε ιστορίες που του έλεγαν οι γονείς του καθώς μεγάλωνε εδώ… είναι κάτι τεράστιο, δεν μπορείς να τα διαχωρίσεις αυτά τα δύο» είπε χαρακτηριστικά ο Μέρφι.

Νωρίτερα, ο Νάιτ μίλησε για τη δύναμη των θαυμαστών στην επιτυχία της σειράς λέγοντας: «Ήταν η ενέργεια για τη σειρά από την πρώτη κιόλας στιγμή. Ποτέ δεν προωθήθηκε ή διαφημίστηκε ιδιαίτερα, οι θαυμαστές την ανακάλυψαν και στη συνέχεια άρχισαν να μιλούν γι’ αυτήν».

Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν ο Τζον Τέιλορ (John Taylor) των Duran Duran, η Κάρεν Κάρνεϊ (Karen Carney), καθώς και οι παίκτες της ‘Αστον Βίλα: Τζέιντον Σάντσο (Jadon Sancho), Έζρι Κόνσα (Ezri Konsa), Τάμι Έιμπραχαμ (Tammy Abraham) και Μόργκαν Ρότζερς (Morgan Rogers).

Με αφορμή την πρεμιέρα, ο οργανισμός Μεταφορών των West Midlands παρουσίασε ένα ειδικά σχεδιασμένο τραμ έχοντας στο πλάι το σύνθημα «Home of the Peaky Blinders». Το τραμ, που αποκαλύφθηκε στη στάση Central Library στην πλατεία Centenary, ονομάστηκε «Στίβεν Νάιτ» προς τιμήν του δημιουργού της σειράς. Παράλληλα, ο εμβληματικός μηχανικός ταύρος Ozzy στον κεντρικό σταθμό της πόλης «φόρεσε» τη δική του τεράστια τραγιάσκα, δίνοντας τον δικό του τόνο στην πρεμιέρα.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Τομ Χάρπερ (Tom Harper) σε σενάριο του Νάιτ. Το καστ συμπληρώνουν οι Στίβεν Γκράχαμ (Stephen Graham), Σόφι Ράντλ (Sophie Rundle), Νεντ Ντένεχι (Ned Dennehy), Πακ Λι (Packy Lee), Ίαν Πεκ (Ian Peck), Μπάρι Κιόγκαν (Barry Keoghan) και Τζέι Λικούργκο (Jay Lycurgo).

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους κινηματογράφους την Παρασκευή 6 Μαρτίου ενώ θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 20 Μαρτίου σύμφωνα με το ΒΒC.

