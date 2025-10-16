Η παράσταση «Πείραμα Νο.4», μια άκρως διαδραστική κωμωδία σε κείμενο και σκηνοθεσία του Σταμάτη Πακάκη παρουσιάζεται από τη Δευτέρα 13 Οκτώβρη και κάθε Δευτέρα στις 21:00

στο θέατρο Μικρό Γκλόρια, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Θα έπαιρνες μέρος σ’ ένα κοινωνικό πείραμα, μπροστά σε ζωντανό κοινό, για 5.000€;

Μία dragqueen σε παραλήρημα, μία συνωμοσιολόγος που «ξέρει τι μας κρύβουν», μία influencer σε κρίση ταυτότητας και ένας ωμός ρεαλιστής με «λαϊκή σοφία», δέχονται την πρόκληση.

Το «Πείραμα Νο.4» είναι μια διαδραστική, μουσική κωμωδία γεμάτη δοκιμασίες και παιχνίδια, όπου το κοινό καλείται να ψηφίσει, να χορέψει, να γελάσει, να αναρωτηθεί! Γιατί στο Πείραμα Νο.4, όλα δοκιμάζονται: η ταυτότητα, η αλήθεια, η ανάγκη να μας δουν… και να μας αποδεχτούν!

Υπόθεση του έργου:

Τέσσερις εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι —μια dragqueen (η Καταιγίδα Τραμοντάνα), μια συνωμοσιολόγος (η Σούλα από τα Σούρμενα), μια influencer (η γνωστή Λάουρα) και ένας ωμός ρεαλιστής (ο Σάκης Παπαδόπουλος)— επιλέγονται μέσω των socialmedia για να συμμετάσχουν στο Πείραμα Νο.4: ένα κοινωνικό πείραμα που διεξάγεται μπροστά σε ζωντανό κοινό, με έπαθλο 5.000€.

Σύντομα όμως καταλαβαίνουν πως κάτι δεν πάει καλά. Ένα μυστηριώδες σύστημα τους παρακολουθεί, τους κατευθύνει, τους προκαλεί. Ένας άντρας -η φωνή του Πειράματος- κινεί τα νήματα και ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, σύμφωνα πάντα με τις εντολές του Εγκεφάλου!

Το κοινό δεν μένει αμέτοχο. Συμμετέχει και καλείται να αποφασίσει, να χειροκροτήσει, να χορέψει, να συγκινηθεί…

Η παράσταση είναι κωμική, μουσική, διαδραστική, γεμάτη παιχνίδια, δοκιμασίες, τραγούδια και απρόοπτα. Κάθε ήρωας κουβαλά τις αλήθειες του, και κάθε στιγμή φέρνει το απρόβλεπτο.

Γιατί στο Πείραμα Νο4, τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Και η έξοδος… δεν είναι πάντα στο χέρι σου!

Δείτε το τρέιλερ:

Σημείωση Σκηνοθέτη-Κειμενογράφου:

Όταν πρωτοβρέθηκα στο «Μικρό Γκλόρια», κάτι στον χώρο μού μίλησε. Η λιτότητά του, η σκηνή σε σχήμα ‘’Πι’’ η δυνατότητα να βρεθείς τόσο κοντά στους θεατές—γέννησαν την ιδέα ενός διαδραστικού Πειράματος. Έτσι ξεκίνησε το “Πείραμα Νο4”. Καθώς το έγραφα, οι ήρωες ξεπήδησαν σχεδόν μόνοι τους: άνθρωποι της διπλανής πόρτας, της κοινωνίας του σήμερα που ζούμε.

Μέσα από το χιούμορ, την υπερβολή και την ευαισθησία, θέλησα να μιλήσω για τον έλεγχο, την ανάγκη για αποδοχή, για τα ψέματα που λέμε για να επιβιώσουμε και για την αλήθεια που τελικά μας σώζει. Το στοιχείο της διάδρασης δεν μπήκε απλώς ως τεχνική, αλλά ως θέση: το κοινό δεν είναι μάρτυρας αλλά συνένοχος, καθρέφτης, κριτής και ενίοτε σωτήρας.

Στο “Πείραμα Νο4” οι διαφορές των ηρώων είναι το θεμέλιο της συνύπαρξής τους: ηλικιακές, ταξικές, έμφυλες, ιδεολογικές. Αντί να τις κρύψουμε, τις φωτίζουμε. Γιατί το να μιλάμε για διαφορετικότητα δεν αρκεί—χρειάζεται να της δώσουμε φωνή, σώμα και, κυρίως, κωμωδία. Γιατί το γέλιο ενώνει, αποδομεί και θεραπεύει. Αν υπάρχει ελπίδα, βρίσκεται στη σύνδεση. Σ’ αυτό το βλέμμα που συναντάει το δικό σου.

Συντελεστές Παράστασης:

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πακάκης

Φωτογραφίες-Video: Αναστασία Λουκρέζη

Στίχοι: Κωνσταντίνα Χρίστου & Σταμάτης Πακάκης

Λογότυπο-Γραφιστική επιμέλεια: Κατερίνα Σαραντινού

Σχεδιασμός μακιγιάζ: Κατερίνα Πεφτίτση

Επιμέλεια περουκών:Curlice

Παραγωγή:PinkUnicornProductions ΑΜΚΕ

Επικοινωνία παράστασης: Αντώνης Κοκολάκης

Η ομάδα της Pink Unicorn Productions επιμελήθηκε τους φωτισμούς, τα σκηνικά, τα κοστούμια και τη μουσική της παράστασης.

Τη μουσική σύνθεση του ομότιτλου τραγουδιού υπογραφεί ο Ανδριανός Νόνης.

Παίζουν, με αλφαβητική σειρά, οι ηθοποιοί: Σταμάτης Πακάκης, Κατερίνα Πεφτίτση, Αλεξία Παπαθανασίου, Κωνσταντίνος Τσιμούρης, Νάσος Φρίγγης.

Ημέρα και ώρα παράστασης:

Κάθε Δευτέρα στις 21:00, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Πρεμιέρα: 13 Οκτωβρίου 2025

Διάρκεια παράστασης: 90’, χωρίς διάλειμμα

Εισιτήρια μέσω More.combyViva

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/peirama-no-4

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 16€

Μειωμένο (φοιτητές-άνεργοι-ατέλειες-ΑμεΑ): 13€