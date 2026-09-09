Όσον αφορά τα παντρεμένα ζευγάρια αστέρων του κινηματογράφου, η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ αποτελούν, ως προς τη λάμψη, το υποκριτικό εκτόπισμα και τη χημεία τους, ίσως την πιο σύγχρονη εκδοχή της Ελίζαμπεθ Τέιλορ και του Ρίτσαρντ Μπάρτον. Μόνο που, ευτυχώς, στην περίπτωση του ισπανικού ζευγαριού δεν φαίνεται να υπάρχει το προσωπικό χάος που χαρακτήριζε τη θρυλική σχέση των δύο σταρ του Χόλιγουντ.

Στη Βενετία, οι δυο τους βρέθηκαν ξανά μαζί μπροστά στις κάμερες, αυτή τη φορά για την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Φλοριάν Ζελέρ, Bunker, στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Η ταινία, που έκανε την πρεμιέρα της το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου, τους φέρνει αντιμέτωπους όχι μόνο ως ηθοποιούς αλλά και ως ένα παντρεμένο ζευγάρι που βλέπει τη σχέση του να δοκιμάζεται από βαθιές διαφωνίες γύρω από το χρήμα, την κοινωνική ευθύνη και τις προσωπικές αξίες.

Η υποδοχή του κοινού ήταν εντυπωσιακή. Το Bunker απέσπασε χειροκρότημα διάρκειας 15,5 λεπτών, το μεγαλύτερο που είχε καταγραφεί μέχρι εκείνη τη στιγμή στο φετινό φεστιβάλ. Καθώς τα λεπτά περνούσαν, η Πενέλοπε Κρουζ εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένη, ευχαριστώντας το κοινό. Κάποια στιγμή ξέσπασε σε κλάματα και στράφηκε προς τον Χαβιέ Μπαρδέμ, τον οποίο αγκάλιασε και φίλησε. Ο Ζελέρ, από την πλευρά του, κάλεσε έναν έναν τους πρωταγωνιστές της ταινίας να σταθούν μπροστά στο κοινό, ανάμεσά τους ο Πολ Ντέινο και ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ.

Η συγκινητική αυτή στιγμή είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς στην ταινία ο Μπαρδέμ και η Κρουζ υποδύονται ένα ζευγάρι που βρίσκεται σε σοβαρή κρίση. Ο Μπαρδέμ είναι ο Μιγκέλ, ένας επιτυχημένος Ισπανός αρχιτέκτονας που ζει μέσα στην πολυτέλεια στο Λονδίνο μαζί με τη σύζυγό του, Σοφία, την οποία υποδύεται η Κρουζ, και τις δύο κόρες τους. Εκ πρώτης όψεως, η οικογένεια διαθέτει όλα όσα θα μπορούσε να επιθυμήσει κανείς. Κάτω όμως από αυτή την επιφάνεια ευημερίας, οι ισορροπίες έχουν αρχίσει να διαλύονται.

Η Σοφία, η οποία εργάζεται στον εκδοτικό χώρο, αντιλαμβάνεται ολοένα περισσότερο ότι ο γάμος της έχει αλλάξει. Η ίδια πιστεύει πως ό,τι θεωρούμε συμπαγές και αυτονόητα ασφαλές μπορεί τελικά να σπάσει, ενώ τα πράγματα που μοιάζουν εύθραυστα και χρειάζονται φροντίδα είναι συχνά εκείνα που αντέχουν περισσότερο. Η άποψη αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν ο Μιγκέλ αναλαμβάνει ένα έργο που για εκείνη αποτελεί σύμβολο όλων όσων έχουν αρχίσει να την ενοχλούν στον σύζυγό της.

Ένας πάμπλουτος και παγκοσμίου φήμης μεγιστάνας της τεχνολογίας, ένας χαρακτήρας που παραπέμπει σε προσωπικότητες όπως ο Ίλον Μασκ ή ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ζητά από τον Μιγκέλ να σχεδιάσει ένα υπερπολυτελές καταφύγιο στη Χαβάη, ικανό να προστατεύσει τους ενοίκους του ακόμη και σε περίπτωση Αρμαγεδδώνα. Τα χρήματα δεν αποτελούν πρόβλημα. Για τη Σοφία, όμως, το συγκεκριμένο έργο είναι σχεδόν προσβλητικό.

Ο σύζυγός της έχει σχεδιάσει νοσοκομεία και όπερες- έργα που εκείνη θεωρεί κοινωνικά ουσιαστικά και πολιτιστικά σημαντικά. Τώρα, αντί να αξιοποιεί το ταλέντο του για κάτι που μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους, επιλέγει να ικανοποιήσει τον φόβο ενός δισεκατομμυριούχου για την κατάρρευση του πολιτισμού. Για τη Σοφία, το ζήτημα δεν είναι πλέον απλώς επαγγελματικό. Είναι ζήτημα αξιών.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, μια φαινομενικά ασήμαντη υπόθεση στη γειτονιά έρχεται να αποκαλύψει ακόμη περισσότερο το χάσμα ανάμεσα στο ζευγάρι.

Στον κήπο του σπιτιού τους, ο γείτονας Τόμπι, τον οποίο υποδύεται ο Στίβεν Γκράχαμ, έχει γκρεμίσει έναν τοίχο του γκαράζ του προκειμένου να τοποθετήσει ένα παράθυρο και να μετατρέψει τον χώρο σε εργαστήριο ή ατελιέ. Ο Μιγκέλ εξοργίζεται. Ένας άνθρωπος που έχει μάθει να ελέγχει κάθε λεπτομέρεια στα αρχιτεκτονικά του έργα δεν μπορεί να ανεχθεί μια αλλαγή που επηρεάζει τον δικό του χώρο.

Προσφέρεται να πληρώσει για να ξαναχτιστεί ο τοίχος και να δώσει επιπλέον χρήματα στον Τόμπι για την ταλαιπωρία. Όταν αυτό δεν φαίνεται να αρκεί, απειλεί να κινηθεί νομικά. Για τη Σοφία, όμως, η αντίδρασή του είναι αποκαλυπτική: το χρήμα έχει αρχίσει να μιλάει πιο δυνατά από την ανθρωπιά.

Μέσα από αυτή τη σύγκρουση, ο Ζελέρ μετατρέπει το Bunker σε μια ιστορία πολύ ευρύτερη από ένα συζυγικό δράμα. Το καταφύγιο που σχεδιάζει ο Μιγκέλ γίνεται σταδιακά σύμβολο της ανάγκης του ανθρώπου να προστατευτεί από έναν κόσμο που θεωρεί απειλητικό. Και όσο περισσότερο ο αρχιτέκτονας ενδιαφέρεται για την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και τον έλεγχο, τόσο περισσότερο φαίνεται να απομακρύνεται από τους ανθρώπους γύρω του.

Ο Φλοριάν Ζελέρ, Γάλλος θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης, γνωρίζει καλά πώς να εξετάζει τις εύθραυστες οικογενειακές ισορροπίες. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, Ο Πατέρας (2020), επικεντρώθηκε στην άνοια ενός ηλικιωμένου άνδρα και στις συνέπειες που έχει η ασθένεια στην οικογένειά του, χαρίζοντας στον Άντονι Χόπκινς το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου. Στο Bunker, ο Ζελέρ αφήνει πίσω του την πατρότητα και στρέφει το βλέμμα του στον γάμο, εξετάζοντας τι συμβαίνει όταν δύο άνθρωποι που κάποτε μοιράζονταν τις ίδιες αξίες αρχίζουν να βλέπουν τον κόσμο με εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Παρά τη σοβαρότητα των θεμάτων, ο σκηνοθέτης δεν αφήνει την ταινία να γίνει ασφυκτικά βαριά. Αντίθετα, ενσωματώνει αρκετές κωμικές πινελιές. Η μυστηριώδης ταυτότητα του δισεκατομμυριούχου αποτελεί από μόνη της ένα έξυπνο σατιρικό εύρημα, ενώ μια από τις πιο διασκεδαστικές σκηνές εκτυλίσσεται σε μια γκαλερί μοντέρνας τέχνης. Εκεί, ο Μιγκέλ και η Σοφία κοιτούν απορημένοι μια σειρά από εντελώς μαύρους πίνακες με τίτλους όπως «Η μητέρα μου με βραδινή τουαλέτα».

Το αστείο επιστρέφει αργότερα με έναν απρόσμενο τρόπο, όταν οι μαύροι πίνακες μοιάζουν να «καθρεφτίζονται» στον μουσαμά που έχει τοποθετήσει ο Τόμπι πάνω από την επίμαχη τρύπα. Είναι χαρακτηριστικό της σκηνοθετικής ματιάς του Ζελέρ, ο οποίος αγαπά τις συμμετρίες και τις παράλληλες εικόνες. Καμιά φορά αυτή η τάση κάνει τις ιστορίες του να μοιάζουν υπερβολικά προσεκτικά τακτοποιημένες, όμως στο Bunker λειτουργεί ως ένας τρόπος να συνδεθούν οι φαινομενικά ασύνδετες πλευρές της ιστορίας.

Ένας ακόμη τέτοιος παραλληλισμός βρίσκεται ανάμεσα στο υπόγειο καταφύγιο που θέλει να κατασκευάσει ο δισεκατομμυριούχος και στο ίδιο το σπίτι του Μιγκέλ. Όσο ο τελευταίος γίνεται ολοένα πιο εμμονικός με την ιδιωτικότητα και την προστασία του προσωπικού του χώρου, τόσο περισσότερο μοιάζει να χτίζει το δικό του, μικρό «bunker» γύρω από τον εαυτό του και την οικογένειά του. Τον μυστηριώδη μεγιστάνα υποδύεται ο Πολ Ντέινο, σε ένα κομψό πέρασμα από την ταινία.

Και πάνω απ’ όλα βρίσκεται η χημεία της Πενέλοπε Κρουζ και του Χαβιέ Μπαρδέμ. Οι δύο Ισπανοί ηθοποιοί μετακινούνται αβίαστα από τα αγγλικά στα ισπανικά και από την ένταση στο χιούμορ, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πόσο φυσικά λειτουργούν μαζί μπροστά στην κάμερα. Η κοινή τους παρουσία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον ακριβώς επειδή υποδύονται ένα ζευγάρι που βρίσκεται σε σύγκρουση, χωρίς όμως οι συγκρούσεις αυτές να μοιάζουν απαραίτητα με αντανάκλαση της πραγματικής τους σχέσης.

Η σύγκριση με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τον Ρίτσαρντ Μπάρτον είναι αναπόφευκτη, ιδιαίτερα όταν οι δυο τους βρίσκονται απέναντι ο ένας στον άλλον σε ένα τόσο έντονο συζυγικό δράμα. Πριν από περίπου έξι δεκαετίες, ο Τέιλορ και ο Μπάρτον είχαν μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια από τις πιο εκρηκτικές σχέσεις στην ιστορία του κινηματογράφου στο Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;. Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι, σε αντίθεση με εκείνη την εποχή, οι καβγάδες του ζευγαριού στην οθόνη δεν τροφοδοτούνται από προσωπικές διαμάχες εκτός κάμερας.

Το Bunker μπορεί να μην είναι το αδιαμφισβήτητο φαβορί για τα μεγάλα βραβεία της Βενετίας, όμως διαθέτει κάτι που συχνά είναι πιο σημαντικό από μια θέση στην κορυφή μιας λίστας: μια ουσιαστική ιδέα. Μέσα από έναν γάμο που δοκιμάζεται, έναν αρχιτέκτονα που αναζητά ασφάλεια, έναν δισεκατομμυριούχο που φοβάται την καταστροφή και μια μικρή σύγκρουση ανάμεσα σε γείτονες, ο Ζελέρ θέτει ένα μεγαλύτερο ερώτημα: πόσο είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε από την ανθρωπιά μας προκειμένου να αισθανόμαστε ασφαλείς και προστατευμένοι; Και αυτή είναι μια ερώτηση που αξίζει πάντα να μας απασχολεί.»

Με πληροφορίες από Dailymail