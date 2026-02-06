Η ταλαντούχα ηθοποιός Πένυ Διονυσιώτη συμμετέχει στην παράσταση «Το δέντρο που ματώνει» του Άνγκους Τσερίνι, σε σκηνοθεσία Αλέξιου Κοτσώρη.

Πώς χτίστηκε η σχέση σας μέσα στις πρόβες;

Σταδιακά. Από το “γειά” όταν συναντιόμασταν και ξεκινούσαμε την πρόβα, από τις συζητήσεις για το κείμενο, από τις κουβέντες στα διαλείμματα, από τα κεράσματα της Αντιγόνης. Πυρηνικά χτίστηκε μέσα από τον σεβασμό και την αγάπη για τη δουλειά.

Υπήρξε στιγμή που η χημεία σας στη σκηνή σας εξέπληξε και τις ίδιες;

Όχι. Τώρα που το σκέφτομαι αυτό είναι η έκπληξη. Σαν να γνωριζόμασταν.

Αν έπρεπε να περιγράψετε τη συνεργασία σας με μία λέξη, ποια θα ήταν;

Ρήμα ενεργητικής φωνής, ρέω.

Πώς είναι να είσαι νέα ηθοποιός σήμερα στην Ελλάδα;

Κάθε δρόμος έχει τις δυσκολίες του. Χρειάζεσαι πίστη στον εαυτό σου. Να λες “ Θα τα καταφέρω. Τα έχω καταφέρει ήδη.” Μετά σηκώνεις τα μανίκια και συνεχίζεις τη δουλειά. Με παρασύρει μια αγωνία κάποιες φορές. Η τέχνη μοιάζει με ανεμοστρόβιλο. Μπαίνεις μέσα και ψάχνεις τη δική σου θέση. Αυτό με κατατρώει καμιά φορά. Σκέφτομαι το παρόν. Το να εναρμονίζεσαι με το παρόν και να απολαμβάνεις τη στιγμή. Είναι ωραίο αυτό όταν συμβαίνει. Έχει μια γαλήνη. Γράφει ο Ocean Vuong ότι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι να ζήσεις μονάχα μια φορά. Η υποκριτική είναι το λαχείο μου. Το διάλεξα με προσοχή.

Νιώθετε ότι η γενιά σας φέρνει κάτι διαφορετικό στο θέατρο;

Κάθε γενιά φέρνει κάτι διαφορετικό. Έχει κι ο χωροχρόνος τη σημασία του. Οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες δημιουργούν ένα τοπίο το οποίο ο καλλιτέχνης θα αφουγκραστεί για να δημιουργήσει. Υπάρχει όμως ένας καθολικός κοινός τόπος. Η επιθυμία έκφρασης μέσα από ένα προσωπικό αποτύπωμα. Κι αυτό είναι άχρονο. Κάθε γενιά, κάθε καλλιτέχνης και κάθε άνθρωπος φέρνει κάτι διαφορετικό, κάτι βαθιά δικό του όταν το αποφασίσει. Κι αυτό είναι σκληρό, γενναίο και τρυφερό μαζί.

Υπάρχουν στερεότυπα που έχετε κληθεί να αντιμετωπίσετε λόγω ηλικίας;

Ευτυχώς ως εδώ κανένα.

Χαρακτηρίστε με μια πρόταση το ξεκίνημά σας στο Αγγέλων Βήμα.

Ανάποδη βουτιά στο κεφάλι μου.

INFO

Θέατρο Αγγέλων Βήμα

Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια (πίσω από το Εθνικό Θέατρο Τσίλλερ)

Από 23 Ιανουαρίου έως 4 Απριλίου 2026

Παραστάσεις: Κάθε Παρασκευή στις 20:00 και Σάββατο στις 18:00

Διάρκεια: 90’

Πληροφορίες-Κρατήσεις 210-5242211